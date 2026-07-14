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EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

En un documento enviado al juez Brian Cogan, fiscales estadounidenses sostienen que Ismael “El Mayo” Zambada utilizó una red de corrupción que incluía policías, militares y funcionarios para garantizar la operación del Cártel de Sinaloa

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Retrato de Ismael "El Mayo" Zambada con bigote, camisa azul y la bandera de Estados Unidos de fondo. Billetes de cien dólares flotan en el aire.
Fiscales de Estados Unidos aseguran que El Mayo Zambada destinó millones de dólares al año para sobornar a autoridades y proteger al Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos aseguró que Ismael “El Mayo” Zambada García destinó millones de dólares cada año en sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa, una red de corrupción que, según los fiscales, involucró a policías, comandantes militares, funcionarios públicos e incluso políticos mexicanos.

Las acusaciones forman parte de una carta enviada este lunes por fiscales federales al juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, como parte del proceso previo a la sentencia del histórico líder del Cártel de Sinaloa.

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En el documento, los fiscales sostienen que, además del uso sistemático de la violencia, El Mayo fortaleció una estructura de corrupción en todos los niveles de gobierno para garantizar que la organización criminal operara sin interferencia de las autoridades.

“Desde policías locales que escoltaban la droga por México hasta funcionarios corruptos que alertaban al cártel sobre operativos militares, frustraban intentos de captura y asesoraban sobre investigaciones en su contra”, señala el escrito presentado ante la Corte.

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De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, bajo el liderazgo de Zambada García aumentaron los pagos ilícitos dirigidos a corporaciones policiacas, mandos militares y actores políticos con el objetivo de proteger la estructura criminal.

Lo acusan de ordenar asesinatos y mantener una estructura armada

Además de la presunta red de corrupción, el gobierno estadounidense sostiene que El Mayo utilizó grupos armados para mantener el control interno del Cártel de Sinaloa, eliminar rivales y castigar a quienes consideraba traidores.

Los fiscales contradicen así la versión presentada previamente por el propio capo, quien en una carta aseguró haber privilegiado la paz durante su liderazgo.

Según el documento judicial, Zambada dirigía una organización responsable de asesinatos, secuestros y represalias violentas contra integrantes del propio cártel, organizaciones rivales e incluso elementos de corporaciones de seguridad que actuaban contra sus intereses.

Entre los casos citados por la Fiscalía se encuentra el asesinato de Eliseo Imperial Castro, “Cheyo Ántrax”, sobrino de El Mayo, ocurrido en mayo de 2024 en Culiacán.

De acuerdo con la acusación, Zambada ordenó ejecutarlo después de enterarse de que cobraba deudas utilizando el nombre del líder del cártel para obtener beneficios personales sin autorización.

La Fiscalía estadounidense solicitó cadena perpetua y un decomiso de 15 mil millones de dólares contra Ismael Zambada García. (Credit Image: � Department of State/Tv Azteca/La Nacion via ZUMA Press)
La Fiscalía estadounidense solicitó cadena perpetua y un decomiso de 15 mil millones de dólares contra Ismael Zambada García. (Credit Image: � Department of State/Tv Azteca/La Nacion via ZUMA Press)

Asimismo, los fiscales sostienen que en noviembre de 2023 también ordenó represalias por el robo de un cargamento de fentanilo, metanfetamina y cocaína perteneciente al Cártel de Sinaloa en Tijuana, hechos en los que al menos tres personas fueron asesinadas.

Así describen el crecimiento del Cártel de Sinaloa

La carta presentada ante la Corte también reconstruye la trayectoria criminal atribuida a El Mayo.

Los fiscales afirman que comenzó en el narcotráfico durante la década de 1980, cuando participó en la llamada Federación Mexicana, organización que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el Cártel de Sinaloa, del cual fue uno de sus principales líderes junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según el gobierno estadounidense, la organización estableció alianzas con el Cártel de Medellín y otros grupos colombianos para introducir cocaína a Estados Unidos.

Durante los años de mayor actividad, el Cártel de Sinaloa habría recibido diariamente entre 15 y 20 aeronaves, cada una con cargamentos de entre mil y mil 500 kilogramos de cocaína.

Infografía con mapa de Norteamérica, figura sombría, billetes, drogas, armas, ilustraciones de sobornos, policías, prisión y texto informativo sobre crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos acusa a Ismael "El Mayo" Zambada de liderar una red de narcotráfico y corrupción, solicitando cadena perpetua y el decomiso de 15,000 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la captura de El Chapo en 2016, los fiscales sostienen que El Mayo quedó como el principal líder de la organización hasta su captura el 25 de julio de 2024.

Durante ese periodo, agregan, el grupo criminal distribuyó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de expandir el tráfico de heroína, metanfetaminas y fentanilo, actividades que generaron miles de millones de dólares en ganancias anuales.

EU busca cadena perpetua y un decomiso histórico

Como parte de sus argumentos, el gobierno estadounidense sostiene que “sería difícil exagerar la magnitud” de los delitos atribuidos a Ismael Zambada.

Los fiscales consideran que la corrupción, la violencia y el tráfico internacional de drogas impulsados bajo su liderazgo provocaron daños en México, Estados Unidos y otros países, por lo que solicitaron al juez Brian Cogan imponer la pena máxima prevista por la ley.

Además de cadena perpetua, la Fiscalía pidió un decomiso por 15 mil millones de dólares, cifra que considera equivalente a las ganancias obtenidas por las actividades ilícitas del capo.

Los representantes del gobierno estadounidense también rechazaron la propuesta presentada por la defensa de El Mayo para que cumpla su condena en una prisión-hospital, al considerar que una instalación de ese tipo representaría un riesgo para la seguridad y podría permitirle continuar dirigiendo operaciones del Cártel de Sinaloa desde el interior.

Actualmente, la audiencia para dictar sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada está programada para el 20 de mayo de 2027, fecha en la que el juez determinará si impone la condena solicitada por la Fiscalía federal.

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