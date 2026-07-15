Secretaría de Hacienda modifica composición metálica de moneda de 10 pesos

Hacienda oficializa nueva composición metálica en moneda de 10 pesos. Crédito: SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que es oficial la modificación a la composición metálica de la moneda de 10 pesos, con lo que el centro de la pieza dejará de fabricarse con alpaca plateada para ser reemplazado con acero recubierto de níquel a partir de 2026.

Esta medida fue publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a través de una resolución firmada por el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, y forma parte de una propuesta avalada por la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) durante una sesión celebrada el pasado 27 de febrero.

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Así era la composición metálica de la moneda de 10 pesos

El documento detalla que el cambio en la composición de la moneda se limita al núcleo, mientras el anillo exterior dorado conserva la aleación de bronce y aluminio que usa actualmente.

Hasta ahora, la parte central está hecha de alpaca plateada, una aleación de cobre, níquel y zinc que, pese a su nombre, no contiene plata, según el documento publicado en el DOF.

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Hacienda: modificación en moneda optimiza proceso de fabricación

De acuerdo con la resolución del Banco de México, la sustitución de materiales de la reforma al artículo tercero de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicada el pasado 10 de enero y que dio paso a la posibilidad de utilizar nuevos componentes en la fabricación de la moneda de 10 pesos.

Foto de archivo. El secretario (ministro) de Hacienda mexicano, Edgar Amador Zamora, pronuncia unas palabras mientras entrega el proyecto de presupuesto para 2026 a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en el edificio del Congreso de la Ciudad de México, México, el 8 de septiembre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El Banxico determinó que el acero recubierto de níquel es el material más adecuado para la nueva composición metálica de una pieza, tras revisar opciones como plata sterling y alpaca plateada.

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Por su parte, la Secretaría de Hacienda explicó que el cambio permite optimizar el proceso de fabricación, reforzar las medidas contra falsificaciones e incorporar tecnologías más avanzadas.

Asimismo, el uso de un núcleo de acero cubierto con níquel abre la posibilidad de reducir los costos de producción, pues requiere menores cantidades de metales como el cobre y el níquel, cuyos precios suelen registrar variaciones en los mercados internacionales.

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Así será la nueva moneda

Las autoridades detallaron que la combinación de alpaca y acero define la composición del centro de la moneda: mientras la primera se distingue por ser dúctil y resistente a la corrosión, el segundo resalta por su dureza y durabilidad.

Sin dejar de mencionar que un recubrimiento de níquel protege la superficie del desgaste cotidiano y ayuda a conservar el aspecto plateado.

Además, el nuevo diseño podría facilitar el reconocimiento de las monedas en cajeros automáticos, máquinas expendedoras y otros equipos bancarios, debido a las propiedades magnéticas del acero.

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No obstante, expertos explicaron que el cambio que se plantea en ciertas piezas de acero podría modificar peso, sonido, textura y aumentar el riesgo de oxidación.

También advirtieron que el acero quedaría expuesto si el recubrimiento de níquel se deteriora, lo que facilitaría la aparición de óxido.

Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero

Monedas actuales no pierden su valor

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda informó que las monedas de 10 pesos que actualmente circulan conservan su poder liberatorio y podrán seguir usándose para cualquier transacción.

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Las nuevas monedas se acuñarán a partir del ejercicio fiscal de 2026, una vez que terminen los ajustes técnicos, aunque la dependencia no detalló una fecha exacta para el arranque de la producción ni cuántas piezas se fabrican.

Según la resolución, las monedas hechas con alpaca plateada se mantienen en circulación hasta que el Banco de México define su retiro gradual por desgaste natural. El cambio de materiales no implica reemplazo inmediato de las monedas que hoy usa la población en el país.

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Primero fueron nuevos billetes y, ahora, son nuevas monedas de 10 pesos. Ya veremos si los cambios en su composición metálica no alteran su durabilidad y uso.