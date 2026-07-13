México

Reforma laboral de 40 horas: el país donde trabajar de más es ilegal y te dan 28 días de vacaciones desde el primer semestre

Un país lleva 25 años con una jornada de 40 horas semanales, prohíbe el tiempo extra sin consentimiento escrito y garantiza 28 días de vacaciones pagadas desde el primer semestre de trabajo

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Dicho marco normativo amplía los preceptos del trabajo escritos en la Constitución
El sistema laboral ruso distingue entre jornada ordinaria, tiempo extra voluntario y trabajo en días de descanso. Cada categoría tiene reglas, límites y tarifas de pago distintas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Código Laboral de Rusia fija desde 2001 una jornada máxima de 40 horas semanales y prohíbe al patrón ordenar tiempo extra sin el consentimiento escrito del trabajador.

Quien labore más tiene derecho a negarse; si acepta, el artículo 152 del Código Laboral ordena pagar las primeras dos horas a 1.5 veces el salario ordinario y el resto al doble.

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México aprobó el 1 de mayo de 2026 una reforma equivalente, pero las 40 horas no estarán vigentes sino hasta 2030.

Primer plano de una mujer con cabello rizado hablando y gesticulando en una oficina. Detrás, otros colegas trabajan en computadoras y revisan documentos.
La Duma del Estado, cámara baja del parlamento ruso, aprobó el Código Laboral de la Federación Rusa el 30 de diciembre de 2001. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha en vacaciones es igual de amplia: Rusia otorga 28 días pagados desde el primer semestre de trabajo; México, 12 días al año.

Artículo 91 del Código Laboral ruso: ningún patrón puede exigir más de 40 horas a la semana

Rusia no debate las 40 horas semanales. Las tiene escritas en el artículo 91 de su Código Laboral desde el 30 de diciembre de 2001, cuando la Duma del Estado aprobó la norma que rige hasta hoy.

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El artículo 99 del mismo código establece que las horas extra solo pueden ordenarse con el consentimiento escrito del trabajador.

Retrato compuesto de Vladimir Putin en primer plano y Vladimir Lenin de perfil, ambos frente a una bandera roja con la hoz y el martillo.
El Código Laboral de la Federación Rusa ha tenido modificaciones menores desde su aprobación en 2001, pero mantiene su estructura original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El límite es de cuatro horas en dos días consecutivos y 120 horas al año. Quien supere ese techo sin acuerdo comete una violación laboral, no una práctica ordinaria de empresa.

El artículo 113 refuerza esa protección: trabajar en días de descanso y festivos está prohibido salvo en casos de catástrofe, accidente o estado de emergencia.

Vista de una oficina moderna y luminosa con varios profesionales trabajando; en primer plano, una mujer sonríe frente a un portátil mientras un hombre señala documentos.
El Código Laboral ruso no permite que el patrón fije unilateralmente horas extra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 115: 28 días de vacaciones desde los seis meses de trabajo

El Código Laboral ruso garantiza a cada trabajador 28 días calendario de vacaciones pagadas al año, sin importar la antigüedad.

El artículo 122 establece que ese derecho se activa tras seis meses de trabajo continuo en la misma empresa.

Infografía con un hombre en hamaca, un calendario que marca 28 días, una maleta, pasaporte y pelota de playa. Texto sobre vacaciones laborales en Rusia.
La infografía explica los 28 días de vacaciones pagadas anuales garantizadas para los trabajadores en Rusia, según el Código Laboral ruso y un estudio del Banco Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos una fracción de esas vacaciones debe ser de 14 días continuos. El patrón no puede sustituirlas con dinero si el total no supera los 28 días; solo puede pagar la parte que exceda ese mínimo cuando el contrato lo contempla.

El Banco Mundial documentó este esquema en su estudio Labor Regulations in Russia (2018): el sistema ruso opera con el supuesto de que el descanso es un derecho no negociable, no una prestación adicional.

Hombre y dos mujeres con bebidas, sentados en hamacas azules junto a una piscina con edificios al fondo y el mar en el horizonte.
El artículo 113 del Código Laboral ruso enumera de forma taxativa las situaciones que justifican trabajar en días de descanso: catástrofes, accidentes industriales y estados de emergencia declarados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México reforma el artículo 123 constitucional en 2026, pero las 40 horas llegan hasta 2030

México aún no goza de las 40 horas semanales de trabajo. El 3 de marzo de 2026, la presidencia publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 123 constitucional en materia de jornada laboral, pero su aplicación es gradual.

El artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), reformado el 1 de mayo de 2026, quedó redactado así: “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales”.

Tres personas, dos con batas blancas y una con polo y guantes, se cubren la cabeza con las manos. Al fondo, un reloj gigante marca las horas 24 y 22.
México reformó su marco constitucional en materia laboral en 2026, con una implementación que se extiende hasta 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta se alcanzará hasta 2030. La jornada se reduce dos horas por año: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030.

Artículo 76 de la LFT: México otorga 12 días de vacaciones al año frente a los 28 de Rusia

En materia de vacaciones, la diferencia con Rusia es directa. La reforma al artículo 76 de la LFT, vigente desde el 1 de enero de 2023, fijó un mínimo de 12 días laborables al cumplir el primer año de trabajo.

Ese periodo sube dos días por cada año adicional hasta llegar a 20, y a partir del sexto año aumenta dos días por cada cinco trabajados.

Una mujer sentada en un cubículo de oficina oscuro, trabajando en una laptop iluminada por la pantalla. El resto de los cubículos están vacíos.
La reducción de jornada en México es gradual: arranca en 48 horas semanales en 2026 y baja dos horas por año hasta llegar a 40 en 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México no tiene un techo único de días como Rusia. El punto de partida es menor y la acumulación, más lenta.

El artículo 132 de la LFT reformado obliga al patrón a respetar la jornada reducida sin disminuir salarios ni prestaciones, condición que también recoge el séptimo transitorio del decreto del 1 de mayo.

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