México

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante

La producción, bajo la dirección de José Manuel López Velarde, lo confirmó a través de flyers oficiales en redes sociales

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Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante (RS)
Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante (RS)

El espectáculo Mentiras All Stars suma a Danna como invitada especial para las presentaciones programadas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde compartirá escenario con Belinda y Mariana Treviño.

La producción, bajo la dirección de José Manuel López Velarde, confirmó a través de flyers oficiales en redes sociales que las funciones tendrán lugar el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional, el 2 de octubre en el Auditorio Banamex y el 9 de octubre en el Auditorio Telmex. Los boletos se encuentran disponibles en ticketmaster.com.mx.

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Fechas y sedes confirmadas para Mentiras All Stars

La gira Mentiras All Stars cuenta con tres fechas confirmadas en las principales ciudades del país. Cada función tendrá como protagonistas a Mariana Treviño, Belinda y la participación especial de Danna en el papel de Yuri. Las presentaciones se realizarán en los siguientes recintos:

  • Ciudad de México: 12 de septiembre en el Auditorio Nacional
  • Monterrey: 2 de octubre en el Auditorio Banamex
  • Guadalajara: 9 de octubre en el Auditorio Telmex

La venta de boletos ya está activa a través del sitio oficial de Ticketmaster.

Mariana Treviño y Belinda, protagonistas de la nueva temporada
Mariana Treviño y Belinda, protagonistas de la nueva temporada

Mariana Treviño y Belinda, protagonistas de la nueva temporada

La puesta en escena Mentiras All Stars, creada por José Manuel López Velarde, se ha posicionado como una de las producciones más relevantes en el teatro musical mexicano. La presencia de Mariana Treviño y Belinda representa un atractivo adicional para el público, ya que ambas actrices cuentan con carreras consolidadas en teatro, televisión y música.

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La incorporación de Danna como invitada especial añade un elemento de novedad y expectativa, ya que interpretará el personaje de Yuri en las tres ciudades. La colaboración entre las tres figuras busca atraer a nuevas audiencias y consolidar el éxito del montaje en esta temporada.

Producción y patrocinadores

El espectáculo es presentado por Banamex y producido por GOU Producciones y LATE Producciones, empresas que han apostado por reunir un elenco de alto perfil y ofrecer funciones en recintos de gran capacidad en el país. El evento también cuenta con el respaldo de marcas como Fiesta Rewards y McCormick.

La estrategia de promoción incluye presencia en plataformas digitales y redes sociales, donde se han publicado los flyers oficiales y detalles sobre la venta de boletos y fechas.

El éxito de Mentiras en plataformas de streaming

La serie inspirada en la obra Mentiras ha experimentado un repunte de popularidad tras su estreno en plataformas de streaming, lo que ha impulsado el interés por la versión All Stars en teatro. La adaptación digital logró posicionarse entre las producciones más vistas en servicios en línea, alcanzando a nuevas generaciones de espectadores y ampliando el fenómeno del musical más allá de los escenarios tradicionales.

La respuesta positiva en streaming ha facilitado la expansión de la puesta en escena y la integración de artistas reconocidos como Danna, Belinda y Mariana Treviño.

(IG: @oficial_mentiras)
(IG: @oficial_mentiras)

La amistad y colaboración entre Danna y Belinda

Uno de los aspectos más comentados tras el anuncio es la relación profesional entre Danna y Belinda, quienes han forjado una amistad durante los ensayos y encuentros previos al estreno de Mentiras All Stars. Ambas artistas han compartido imágenes y mensajes en redes sociales, reflejando la cercanía que existe entre ellas.

De acuerdo con fuentes del entorno de la producción, Danna y Belinda preparan el lanzamiento de un sencillo conjunto que verá la luz en los próximos meses. La colaboración musical surge como resultado de la convivencia en el proyecto teatral y busca aprovechar el impulso mediático de la temporada.

Un montaje con figuras del espectáculo mexicano

Mentiras All Stars se presenta como un evento que reúne a algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento nacional. La producción dirigida por José Manuel López Velarde apuesta por el talento de Mariana Treviño, Belinda y Danna, quienes ofrecerán funciones en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara durante septiembre y octubre de 2026.

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