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Semifinal Francia vs España Mundial 2026: a qué hora y dónde ver gratis el en vivo del partido desde México

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos figuras que marcarán el enfrentamiento entre ambas selecciones favoritas a llegar a la final

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España y Francia se miden en la primera semifinal del Mundial 2026.
Semifinal Francia vs España Mundial 2026: a qué hora y dónde ver gratis el en vivo del partido desde México (EFE)

La final de la Copa Mundial 2026 está cada vez más cerca, España y Francia protagonizarán la primera semifinal del torneo en la búsqueda del pase a la gran final del certamen. Y aunque México ya concluyó su participación como sede y selección, la afición se ha mostrado entusiasmada con estas rondas finales de la competencia.

Es por ello que los fanáticos han buscado opciones para ver la primera semifinal del Mundial 2026 de manera gratuita. Y una de las opciones viables para ver el partido consiste en asistir al FIFA Fan Fest, ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí, aficiones de todo el mundo se han congregado para no perderse ni un solo partido de la competencia.

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Sin embargo, también existen otras opciones para sintonizar canales en tv abierta —como Canal 2 Las Estrellas, Canal 5 y Azteca Deportes Canal 7— y así no perderse de la transmisión en vivo de la semifinal Francia vs España.

Mbappe celebra un gol ante Marruecos, el pasado jueves. EFE/ Ángel Colmenares
Mbappe celebra un gol ante Marruecos, el pasado jueves. EFE/ Ángel Colmenares

¿Dónde y a qué hora ver la semifinal Francia vs España del Mundial 2026?

Será el próximo martes 14 de julio a las 13:00 horas (centro de México) cuando se juegue la primera semifinal del torneo, en México la afición podrá verla de manera gratuita y sin suscripción en la transmisión de TV Azteca, el Canal 7 tendrá la cobertura del juego con la narración de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos; también está la opción de verlo en el Canal 5 o Canal 2 de Televisa.

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  • Fecha: martes 14 de julio 2026
  • Horario: 13:00 horas centro de México
  • Sede: Estadio Dallas, Arlington - EEUU
  • Transmisión gratutita: Azteca Deportes Canal 7, Las Estrellas Canal 2, Canal 5
  • Transmisión por paga: ViX TUDN

España y Francia se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026, protagonizando un duelo marcado por la oposición de estilos: el ataque de gran potencia de la selección francesa y el dominio del balón característico del conjunto español. En la previa del encuentro, se destaca el enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, representantes de una nueva rivalidad, mientras que ambas selecciones arrastran una historia de enfrentamientos que supera el siglo de antigüedad.

En la previa del encuentro, se destaca el enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, representantes de una nueva rivalidad ( Reuters/Gary Vásquez)
En la previa del encuentro, se destaca el enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, representantes de una nueva rivalidad ( Reuters/Gary Vásquez)

¿Dónde ver las semifinales de la Copa del Mundo 2026?

Para esta Copa Mundial, los aficionados ha encontrado algunas dificultades para seguir los juegos, ya que la gran mayoría se transmiten por cadenas de paga o con restricciones de cobertura. Estas son algunas de las cadenas oficiales:

DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX, TV Azteca (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras). Estas son las televisoras oficiales que estarán transmitiendo los cuartos de final.

Antecedentes de la rivalidad España y Francia

El antecedente más reciente favorece a España. En la Eurocopa de 2024, Francia se adelantó con un gol de Kolo Muani, pero la selección española remontó con tantos de Lamine Yamal y Dani Olmo. Aquel partido también dejó una marca individual: Yamal se convirtió en el goleador más joven en la historia del torneo con 16 años y 362 días.

El antecedente más reciente favorece a España (REUTERS/Leonardo Benassatto)
El antecedente más reciente favorece a España (REUTERS/Leonardo Benassatto)

La primera vez que ambas selecciones se enfrentaron fue el 30 de abril de 1922 en Burdeos. España ganó 0-4, con dos goles de Alcántara y dos de Travieso, en un encuentro al que asistieron cerca de 10,000 personas y en el que los dos equipos rindieron homenaje a los caídos de la Primera Guerra Mundial con una ofrenda floral antes del silbatazo inicial.

Durante décadas, España impuso condiciones en esta serie, pero el punto de quiebre llegó el 27 de junio de 1984. En la final de la Eurocopa disputada en París, Francia ganó con un tiro libre de Michel Platini que se le escapó de las manos al portero Luis Arconada, una jugada que abrió el camino al primer título europeo de los locales.

A principios de los años noventa, esa tendencia se profundizó en la clasificación rumbo a la Eurocopa de 1992. Con Jean-Pierre Papin como figura, los franceses ganaron los dos partidos del grupo: 3-1 en París, con un gol de media chilena del delantero, y otra victoria en Sevilla, donde España no había perdido hasta entonces.

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