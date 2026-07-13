Secuestran y asesinan a dos trabajadores de una carnicería en Ayala, Morelos

Personal de la Fiscalía estatal efectuó el levantamiento de ambos cuerpos y continuó con las diligencias periciales para determinar la secuencia de los hechos. (Imagen ilustrativa de la Fiscalía de Morelos. Crédito: redes sociales)

Dos hombres que se dedicaban al oficio de la carnicería fueron asesinados en el municipio de Ayala, Morelos, luego de haber sido privados de la libertad por un grupo armado, de acuerdo con las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE). Sus cuerpos fueron localizados con impactos de arma de fuego en diferentes puntos de la demarcación.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE a Proceso, ambas víctimas habrían sido interceptadas y secuestradas por hombres armados horas antes de que fueran encontradas sin vida. Estos hechos forman parte de la carpeta de investigación abierta para esclarecer el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables.

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El primero de los cuerpos fue localizado sobre la carretera Abelardo L. Rodríguez-Tenextepango, a la altura de la colonia Abelardo L. Rodríguez. Horas después, autoridades recibieron otro reporte sobre una persona tirada en los campos de El Guajal, en la colonia del mismo nombre. Al arribar, elementos de seguridad y personal de emergencias confirmaron que se trataba del segundo hombre, quien también había fallecido a consecuencia de disparos de arma de fuego.

Personal de la Fiscalía estatal efectuó el levantamiento de ambos cuerpos y continuó con las diligencias periciales para determinar la secuencia de los hechos. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni reportan personas detenidas por este caso.

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Violencia y extorsión mantienen bajo presión al comercio en el oriente de Morelos

El asesinato de los dos trabajadores de una carnicería se registró en una región que desde hace meses enfrenta una escalada de violencia atribuida a la disputa entre grupos del crimen organizado. Municipios como Ayala y Cuautla han sido escenario de homicidios, ataques armados y casos de extorsión que afectan a comerciantes y empresarios, particularmente en actividades relacionadas con el abasto y la venta de carne.

Investigaciones periodísticas han documentado que organizaciones delictivas buscan controlar distintas actividades económicas en el oriente de Morelos, entre ellas el funcionamiento del rastro municipal, el cobro de extorsiones y la distribución de productos cárnicos. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre para comerciantes de la región, quienes han denunciado presiones por parte de grupos criminales para operar sus negocios. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado que el asesinato de los dos trabajadores esté vinculado con estas actividades, por lo que el móvil del crimen permanece bajo investigación.

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La violencia en la zona también se ha reflejado en otros hechos de alto impacto registrados durante 2026. En abril, un ataque armado contra un bar ubicado en el municipio de Ayala dejó ocho personas muertas y varios lesionados, uno de los episodios más letales del año en Morelos.

A ello se suman homicidios, agresiones con armas de fuego y hallazgos de víctimas en distintos municipios, incluidos Cuautla, Temixco, Tetecala y Tlaquiltenango, donde las autoridades mantienen abiertas diversas carpetas de investigación.

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Especialistas en seguridad han señalado que la persistencia de estos hechos responde a la disputa territorial entre células delictivas que buscan controlar rutas, mercados y fuentes de financiamiento en la región. Aunque las autoridades estatales han desplegado operativos de seguridad en el oriente de Morelos, los ataques armados y los homicidios continúan registrándose de manera recurrente, mientras las investigaciones siguen en curso para esclarecer cada uno de los casos.