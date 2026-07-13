Por esto la esposa del exdirector de Pemex le otorgó el perdón tras denunciarlo por violencia vicaria

El perdón de la víctima no detuvo el proceso: la ley obliga a investigar la violencia familiar de oficio. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo)

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, a pesar de que su esposa, María Felicia Jiménez, presentó un escrito en el que le otorgó el perdón y manifestó su intención de no continuar con las denuncias en su contra.

Durante la audiencia realizada este lunes en Morelos, la jueza de control Consuelo Correa informó que recibió una carta fechada el 10 de julio, en la que la denunciante explicó que decidió desistirse de continuar con las carpetas de investigación debido a que busca preservar la estabilidad y el bienestar de su núcleo familiar.

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No obstante, la impartidora de justicia aclaró que el perdón de la víctima no extingue la acción penal en este caso, ya que la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio, por lo que las autoridades están obligadas a continuar con la investigación y el proceso judicial.

El hijo del exdirector de Pemex presenciaba la violencia ejercida en contra de su madre.

¿Por qué María Felicia Jiménez decidió otorgar el perdón?

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía de Morelos, María Felicia Jiménez manifestó expresamente su voluntad de otorgar el perdón al exfuncionario y solicitó que cesaran las investigaciones iniciadas en su contra.

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La principal razón expuesta por la denunciante fue proteger la estabilidad de su familia, además de señalar que no tenía intención de ratificar las denuncias durante la audiencia.

Sin embargo, la jueza precisó que la decisión de la víctima no modifica la obligación legal del Estado de investigar los hechos cuando se trata de delitos que afectan el interés público, como ocurre con la violencia familiar.

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María Felicia Jiménez aseguró que decidió otorgar el perdón para preservar la estabilidad y el bienestar de su familia.

En la misma audiencia también se resolvió no vincular a proceso a Rodríguez Padilla por el delito de violencia vicaria, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no fueron suficientes para sostener esa acusación. En consecuencia, el proceso continuará únicamente por violencia familiar.

¿Por qué el perdón no detuvo el proceso?

En el sistema penal mexicano, el perdón de la víctima únicamente puede poner fin a un procedimiento cuando se trata de delitos que se persiguen por querella, es decir, aquellos que requieren la denuncia y la voluntad de la persona afectada para continuar.

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En cambio, delitos como la violencia familiar se investigan de oficio, por lo que la Fiscalía puede continuar el proceso aun cuando la víctima decida desistirse o solicitar el cierre de la investigación.

El proceso continuó porque la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio en México. EFE/ Rodrigo Sura

Esto significa que la decisión de María Felicia Jiménez fue tomada en cuenta dentro del expediente, pero no tiene el efecto legal de cancelar automáticamente el procedimiento penal que enfrenta el exdirector de Pemex.

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¿De qué se le acusa a Víctor Rodríguez Padilla?

Presunta violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez .

Presuntas agresiones físicas ocurridas en marzo de 2026 dentro del domicilio familiar en Morelos .

La agresión habría ocurrido frente al hijo menor de edad de la pareja.

La denuncia pública incluyó señalamientos de violencia física, psicológica y económica ejercida durante varios años.

Inicialmente también fue investigado por violencia vicaria; sin embargo, ese delito fue desestimado por la jueza al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso por esa conducta.

La investigación comenzó tras difundirse un video de la agresión

El caso tomó relevancia nacional después de que María Felicia Jiménez difundiera en redes sociales un video captado por cámaras de seguridad del domicilio familiar, donde presuntamente se observa a Rodríguez Padilla agrediéndola físicamente frente al hijo menor de ambos.

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El caso tomó relevancia pública luego de que María Felicia Jiménez difundiera un video en el que presuntamente se observa una agresión dentro del domicilio familiar. via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Posteriormente, la víctima declaró públicamente que las agresiones físicas, psicológicas y económicas habrían iniciado en 2022 y se intensificaron mientras el exfuncionario encabezaba Pemex.

Las denuncias derivaron en investigaciones tanto en Morelos como en la Ciudad de México, además de que la Fiscalía morelense emitió medidas de protección para la denunciante.

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Rodríguez Padilla fue detenido el pasado 7 de julio en la Ciudad de México y trasladado a Morelos para enfrentar el proceso penal.

Tras analizar los elementos presentados durante la audiencia de vinculación, la jueza determinó iniciar el proceso únicamente por violencia familiar y concedió un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

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El caso también tuvo consecuencias políticas

Las acusaciones contra Víctor Rodríguez Padilla también generaron repercusiones en el ámbito político, tras la cancelación de su nombramiento en el INEEL. (Foto: Especial)

La denuncia también tuvo repercusiones en el ámbito político. Después de que las acusaciones se hicieron públicas, el Gobierno federal dejó sin efecto el nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla como coordinador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), cargo que estaba próximo a asumir.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habría trato preferencial para ningún servidor público señalado por presuntos actos de violencia de género y reiteró que el caso debía resolverse conforme a la ley.

Con la resolución de este lunes, el proceso penal contra el exdirector de Pemex continuará por el delito de violencia familiar, ya que, de acuerdo con la legislación mexicana, este tipo de conductas son perseguidas de oficio y no pueden concluir únicamente por el perdón otorgado por la víctima.