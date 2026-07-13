¿Adiós Europa? Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026

Erik Lira reportó con Cruz Azul tras hacer un gran Mundial (X@CruzAzul)

Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El club cementero publicó un par de fotos donde se ve al mediocampista mexicano entrenando y destacó en el texto “Regresó el capitán” .

A pesar que de que distintos rumores ponían a Lira en el radar de varios equipos europeos, o incluso en Rayados de Monterrey, todo parece indicar que su destino será continuar vistiendo la camiseta cementera.

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Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@CruzAzul)

De ser canterano de Pumas a destacar en el Mundial

Erik Lira se formó en las fuerzas básicas de Pumas UNAM, debutó con el primer equipo y pasó a Cruz Azul en 2022. Desde su llegada, se consolidó como titular y capitán, convirtiéndose en referente del medio campo celeste. El traspaso incluyó derechos económicos para Pumas, que recibiría ingresos si el jugador es transferido a Europa.

En el Mundial 2026, Lira fue titular indiscutible con la Selección Mexicana bajo la dirección de Javier Aguirre. Participó en todos los partidos hasta la eliminación en Octavos de Final, superando incluso a Edson Álvarez en la posición de pivote.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha

Números de Lira

Durante el Mundial 2026, Lira participó en 5 partidos, sumó más de 300 minutos en la cancha y mantuvo una precisión de pases del 91.1 %. Ganó el 58.3 % de sus duelos defensivos y fue titular indiscutible bajo la dirección del Vasco Aguirre.

Por otra parte, Erik cerró el torneo Clausura 2026 como uno de los ejes del Cruz Azul, participando de manera constante durante la fase regular de la Liga MX. La más reciente campaña dejó cifras claras sobre su desempeño: Lira permaneció en el campo durante 1.285 minutos, contribuyendo al equilibrio del equipo en cada jornada.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

La hoja estadística de Lira en FotMob exhibe una labor silenciosa, pero sostenida. Aunque el futbolista no marcó goles ni repartió asistencias en el Clausura 2026, su presencia fue vital en la contención y distribución del balón. Recibió cuatro tarjetas amarillas, pero mantuvo un comportamiento disciplinado al evitar expulsiones en todo el torneo.

La evaluación promedio que arrojó la plataforma de rendimiento fue de 6,97 puntos por partido, un dato que lo sitúa como una opción confiable en la rotación celeste. Este nivel de regularidad se mantuvo hasta el final de la fase regular, aunque no participó en la Liguilla.

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El siguiente reto para Lira será el arranque del Apertura 2026. El calendario marca su regreso el 18 de julio frente al Atlético de San Luis, en un encuentro que abre la nueva campaña de Cruz Azul.