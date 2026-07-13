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Atlas hace oficial la salida de Diego Cocca a tan solo unos días de que inicie el Apertura 2026

El entrenador argentino asumió el banquillo en agosto de 2025, pero los resultados en este ciclo no cumplieron las expectativas

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Diego Cocca deja de ser técnico del Atlas tras una segunda etapa en el club rojinegro (REUTERS)
Diego Cocca deja de ser técnico del Atlas tras una segunda etapa en el club rojinegro (REUTERS)

Atlas se quedó sin director técnico tras anunciar este lunes 13 de julio la salida de Diego Cocca, quien concluyó su segunda etapa al frente del club tapatío por decisión de la directiva a tan solo unos días de que inicie el Apertura 2026. El entrenador argentino asumió el banquillo en agosto de 2025, pero los resultados en este ciclo no cumplieron las expectativas, con un registro de 32 partidos oficiales y un promedio de 1.22 puntos por encuentro.

“Atlas FC informa que, como parte del proceso de reingeniería institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del Club, no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como Director Técnico del Primer Equipo”.

La directiva de Atlas inició de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el torneo. En contraste con este desempeño, Cocca permanece en la memoria de la afición por su primera gestión, en la que rompió una sequía de 70 años sin títulos y entregó al club el bicampeonato de la Liga MX en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

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El timonel argentino negó cualquier sentimiento de odio por parte de la afición rival. (Jovani Pérez)
El timonel argentino negó cualquier sentimiento de odio por parte de la afición rival. (Jovani Pérez)

La salida del técnico de 54 años representa un movimiento inesperado en la planeación del equipo tapatío, que apostó por revivir glorias pasadas y ahora deberá reconfigurar su proyecto deportivo con el torneo a punto de arrancar.

Trayectoria de Diego Cocca como entrenador

La trayectoria de Diego Cocca destaca por una serie de logros en clubes de Argentina y México, así como un breve paso por la Selección Nacional de México.

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Durante su carrera en Argentina, Cocca asumió la conducción de equipos como Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Gimnasia de La Plata, Huracán y Rosario Central. En Racing Club, donde vivió dos etapas, alcanzó uno de sus hitos más reconocidos: la conquista del campeonato de Primera División en 2014, rompiendo una larga sequía para la institución.

El salto a México marcó un giro en su carrera. Cocca tomó el mando del Atlas en dos ciclos distintos y fue el artífice de un hecho que marcó la historia del club. Bajo su dirección técnica, el equipo cortó una racha de más de siete décadas sin títulos de liga, al adjudicarse el Bicampeonato de Liga MX durante los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022. Además, sumó el trofeo de Campeón de Campeones (2021-22), consolidando así su legado en el fútbol mexicano.

Mar 26, 2023 Foto de archivo de Diego Cocca cuando era DT de Mexico REUTERS/Raquel Cunha
Mar 26, 2023 Foto de archivo de Diego Cocca cuando era DT de Mexico REUTERS/Raquel Cunha

En el primer semestre de 2023, Cocca dirigió a Tigres UANL. Aunque su estancia fue breve, dejó una impresión positiva por su capacidad para adaptarse rápidamente y mantener el equipo en la lucha por los primeros puestos.

Paso por la selección mexicana y regreso a clubes

En marzo de 2023, Cocca fue designado como director técnico de la selección mexicana. Durante su gestión, que se extendió hasta junio de ese año, lideró al equipo en una etapa de transición que buscaba renovar la identidad futbolística del “Tri”.

Santos Laguna le daría la oportunidad a Diego Cocca de volver a la dirección técnica en la Liga MX
Diego Cocca podría volver a la dirección técnica en la Liga MX Foto: Cuartoscuro

Respondiendo directamente a la pregunta sobre su carrera reciente, tras dejar la selección mexicana, Cocca asumió la dirección técnica del Real Valladolid en España y posteriormente regresó para iniciar una nueva etapa al frente del Atlas.

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