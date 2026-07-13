Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 13 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,93 pesos mexicanos, manteniéndose igual que en la jornada previa, lo que representa una leve disminución del -0,03% en comparación con el precio anterior de 19,93 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,23%, aunque su variación interanual muestra una caída del -7,86%.

El euro a peso mexicano ha presentado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando un comportamiento desfavorable en el mercado. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 6,41%, superior a la volatilidad de referencia del 5,58%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado en comparación con ciclos anteriores.

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