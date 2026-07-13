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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 13 de julio

La moneda europea registra un retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,93 pesos mexicanos, manteniéndose igual que en la jornada previa, lo que representa una leve disminución del -0,03% en comparación con el precio anterior de 19,93 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,23%, aunque su variación interanual muestra una caída del -7,86%.

El euro a peso mexicano ha presentado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando un comportamiento desfavorable en el mercado. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 6,41%, superior a la volatilidad de referencia del 5,58%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado en comparación con ciclos anteriores.

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