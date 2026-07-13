Fans le piden a Cynthia Klitbo no ser como Laura Zapata en La Casa de los Famosos México 4: “Una villana real” Foto: Jesús Avilés

La confirmación de Cynthia Klitbo como la sexta habitante de La Casa de los Famosos México 4 coloca a la actriz en el centro de una conversación sobre su papel público y la expectativa de la audiencia ante su participación en el reality show de Televisa.

El anuncio se realiza este 12 de julio y, de inmediato, usuarios en redes sociales le piden no repetir el comportamiento que asocian con Laura Zapata, quien meses antes generó polémica en la edición estadounidense del mismo formato.

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Reacciones en redes y comparaciones con Laura Zapata

La tendencia en plataformas digitales se concentra en las peticiones de seguidores que, pese a reconocer a Klitbo como una de las villanas más populares de telenovelas, insisten en que no reproduzca en la vida real la actitud que, según su percepción, mostró Laura Zapata durante su estancia en el programa para Telemundo en Estados Unidos.

La relación entre ambas actrices se caracteriza por una enemistad pública desde que coincidieron en el programa Secretos de Villanas. Los comentarios de la audiencia en México subrayan: “No seas como Laura Zapata, no seas villana real”. Este mensaje se repite en múltiples publicaciones tras la revelación de la participación de Klitbo.

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Una edición con figuras polémicas: Laura Zapata se suma a La Casa de lso Famosos 6 (Foto: Telemundo)

El antecedente de Laura Zapata en el reality

La experiencia de Laura Zapata en La Casa de los Famosos 6 termina con su eliminación como la octava expulsada. La reacción del público se divide: mientras sus aliados en el interior de la casa lamentan su partida, una parte considerable de los espectadores celebra su salida por comentarios considerados racistas y un trato calificado de prepotente hacia otros participantes.

Las críticas contra Zapata se centran en:

Acusaciones de racismo tras una discusión con Josh y El Divo de Placetas .

Salida definitiva determinada por el voto popular, pese a rumores de protección de la producción.

Percepción generalizada de soberbia y actitudes despectivas hacia compañeros como Kunno y Celinee Santos.

Tras su eliminación, Zapata continúa generando controversia. Expresa públicamente que la final del show carece de legitimidad, afirma que la producción premia “la pasividad sobre el esfuerzo” y anuncia acciones legales contra Kunno por declaraciones sobre su secuestro en 2002.

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El perfil público de Cynthia Klitbo y sus primeras declaraciones

Previo a la revelación oficial, la producción de La Casa de los Famosos México 4 lanza pistas sobre la identidad de Klitbo. Entre los objetos presentados están una rasuradora —referencia a su escena en El privilegio de amar—, pelucas y un corazón brillante por su participación en Corazón de Oro.

Tras la confirmación, Klitbo declara que, a diferencia de sus personajes, en la vida real no busca generar conflictos. Reconoce sentirse nerviosa y admite desconocer la dinámica de posicionamientos dentro del reality. La actriz afirma: “No soy así en mi día a día” y pide al público distinguir entre su trabajo en ficción y su comportamiento personal.

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Cynthia Klitbo aparece en un vestido de lentejuelas blanco frente al icónico letrero de neón azul del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estreno y detalles de la nueva temporada

La cuarta edición de La Casa de los Famosos México inicia transmisiones este domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por el canal de Las Estrellas. El público podrá seguir la convivencia en tiempo real a través de la plataforma ViX, donde se mantendrá transmisión continua las 24 horas.

La expectativa se concentra en la capacidad de Cynthia Klitbo para mantener una convivencia pacífica y evitar reproducir el arquetipo de villana que marcó la experiencia de Laura Zapata. El público observa de cerca las dinámicas de la casa y señala que la diferencia entre personaje y persona será clave para la recepción de la actriz en el reality.

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