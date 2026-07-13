Eclipse solar total agosto 2026: ¿Desde dónde podrá verse en México?

Eclipse 04/12/2021

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 reunirá la atención de millones de personas en todo el planeta.

La Luna, al alinearse entre la Tierra y el Sol, proyectará su sombra sobre zonas muy específicas, generando un espectáculo que solo algunos países podrán ver en su totalidad.

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El fenómeno no será visible desde México. La trayectoria de la sombra lunar no tocará territorio nacional, por lo que los observadores locales no tendrán visibilidad directa del eclipse.

No obstante, habrá diversas opciones para disfrutar del evento a distancia gracias a las transmisiones en línea que se realizarán en tiempo real.

Zonas del mundo que podrán ver la totalidad del eclipse

El recorrido de la sombra lunar comenzará en el océano Ártico y avanzará hacia el sur, tocando Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico, España y el noroeste de Portugal.

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En estas regiones, la oscuridad será total durante poco más de dos minutos, permitiendo que el día se transforme en noche de manera momentánea y que la corona solar pueda observarse a simple vista (con protección adecuada).

España destaca como el país con mejores condiciones, ya que la franja de totalidad atravesará gran parte de su territorio, especialmente el norte y el este.

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Ciudades como Bilbao, Zaragoza, Valencia y Oviedo serán algunos de los puntos privilegiados para presenciar el ocultamiento total del Sol.

En tierra firme, la duración máxima de la totalidad será ligeramente menor que en el océano, donde el fenómeno alcanzará su máximo cerca de Islandia.

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Para millones de personas fuera de esta franja, el eclipse solo se apreciará de manera parcial.

Norteamérica, buena parte de Europa y el noroeste de África se sumarán a la experiencia, aunque sin llegar a la oscuridad absoluta.

El recorrido de la sombra lunar comenzará en el océano Ártico y avanzará hacia el sur, tocando Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico, España y el noroeste de Portugal. (Europa Press)

Lista de zonas donde se verá la totalidad del eclipse solar:

Océano Ártico

Groenlandia

Islandia

Norte de Rusia

Océano Atlántico

Norte y este de España (ciudades como Bilbao, Zaragoza, Valencia, Oviedo serán las más privilegiadas)

Noroeste de Portugal

¿Cómo y cuándo verlo desde México?

Para seguir el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde México y otros países de Latinoamérica que no se encuentren en la trayectoria de visibilidad del fenómeno astronómico, basta con acceder a la transmisión en vivo que ofrecerá la NASA a través de sus plataformas digitales y en canales abiertos como YouTube.

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La cobertura internacional del evento comenzará durante la mañana y mediodía en México. La fase de totalidad del eclipse, según el horario del centro de México, ocurrirá alrededor de las 13:30 horas (1:30 p.m.).

Es en este momento cuando podrá observarse el punto máximo del eclipse en las regiones del mundo donde sí será visible.

Por lo tanto, si planeas seguir el eclipse desde México mediante plataformas digitales, te conviene conectarte desde el mediodía para no perder los momentos más espectaculares de este evento astronómico.

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Por qué es relevante el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

El eclipse solar total de agosto de 2026 es un acontecimiento de gran valor científico y cultural.

Será el primero en cruzar Europa desde 2006 y el primero en más de un siglo en la península Ibérica, lo que ha despertado una enorme expectativa entre la comunidad astronómica y el público general.

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El evento ofrece una oportunidad singular para estudiar la atmósfera solar y realizar mediciones astronómicas precisas.

El eclipse solar total de agosto de 2026 será el primero en cruzar Europa desde 2006 y el primero en más de un siglo en la península Ibérica. (Europa Press)

Para la sociedad, fomenta el interés por la ciencia y la observación del universo, acercando fenómenos naturales de gran belleza y rareza a millones de personas.

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En México, aunque el eclipse solo se podrá observar a través de las transmisiones en línea, la ocasión servirá para promover la educación científica, incentivar la observación segura y reforzar la comprensión de los fenómenos astronómicos.

La fecha quedará marcada en el calendario como un recordatorio del papel que la astronomía juega en la cultura y en el conocimiento colectivo, al reunir a millones de personas en torno a un mismo fenómeno natural.