Ejército realizará simulacro de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara: habrá bloqueos carreteros a las 13:00 horas

La Fiscalía estatal subrayó que se trata de un ejercicio preventivo y que no representa ningún riesgo para la población. (Imagen ilustrativa. Crédito: X |@Eco1_LVM)

Autoridades federales, estatales y municipales realizarán este lunes 13 de julio un simulacro de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que incluirá un ejercicio de bloqueo de vías terrestres en distintos accesos carreteros, como parte de las acciones para fortalecer la coordinación institucional ante escenarios de emergencia.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, el ejercicio comenzará a las 13:00 horas y será organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

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Durante el simulacro se desplegarán unidades policiales, cuerpos de emergencia y personal operativo en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que las autoridades advirtieron que la presencia de estos elementos será mayor a la habitual.

La Fiscalía estatal subrayó que se trata de un ejercicio preventivo y que no representa ningún riesgo para la población, por lo que pidió a los habitantes mantener la calma y seguir la información emitida únicamente por canales oficiales.

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La fiscalía del estado pidió a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara mantener la calma y seguir la información emitida únicamente por canales oficiales. (Crédito: X | @FiscaliaJal)

En el mismo sentido, la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco exhortó a la ciudadanía a no alarmarse ni compartir información falsa durante el desarrollo del operativo, al señalar que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación entre las instituciones encargadas de atender situaciones de emergencia.

Estas serán las carreteras afectadas

La Policía de Guadalajara informó que el ejercicio se desarrollará de manera simultánea en siete accesos carreteros que conectan con la Zona Metropolitana de Guadalajara:

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Carretera a Zacatecas.

Carretera a Saltillo.

Carretera a Lagos de Moreno.

Carretera a La Barca.

Carretera a Chapala.

Carretera a Colima.

Carretera a Puerto Vallarta.

Las autoridades precisaron que estos puntos fueron seleccionados para poner a prueba los protocolos de actuación y la coordinación operativa ante un escenario hipotético de bloqueos en vías de comunicación.

Piden evitar rumores durante el ejercicio

Ante el despliegue previsto, las autoridades hicieron un llamado a la población para no generar ni difundir información sin verificar, ya que la movilización de vehículos oficiales y personal de seguridad forma parte exclusivamente del simulacro.

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Entre las recomendaciones emitidas se encuentran mantener la calma, consultar únicamente la información difundida por dependencias oficiales y evitar compartir publicaciones que puedan generar confusión o alarma entre la población.

El Gobierno de Jalisco reiteró que este tipo de ejercicios busca evaluar la capacidad de respuesta de las corporaciones participantes y reforzar los mecanismos de coordinación para atender de manera más eficiente posibles contingencias relacionadas con bloqueos carreteros o situaciones de alto impacto.

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Narcobloqueos, una de las principales tácticas de reacción del crimen organizado en Jalisco

Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado. La violencia se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa, el pasado 22 de febrero. (Crédito: Cuartoscuro)

El simulacro coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional se realizará en un estado donde los bloqueos carreteros se han convertido en una de las principales tácticas de reacción del crimen organizado frente a operativos de las fuerzas federales.

El caso más reciente ocurrió en febrero de 2026, cuando un operativo militar contra la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desencadenó una jornada de violencia con decenas de bloqueos mediante vehículos incendiados en carreteras y vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara, además de ataques contra gasolineras, sucursales bancarias y otros establecimientos. La magnitud de los hechos obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo para restablecer la circulación y reforzar la seguridad en distintos puntos del estado.

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Ese episodio evidenció la capacidad de los grupos criminales para afectar las principales vías de comunicación en Jalisco y es uno de los antecedentes que explican la realización de ejercicios como el anunciado para este lunes.