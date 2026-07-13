México

Los videos fake de Adamari López insultando a la Selección Mexicana que desataron su furia: “Son una vergüenza”

La presentadora desmiente las grabaciones y explica que el material fue creado con herramientas de inteligencia artificial

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Una presentadora viste un blazer blanco y un top con pedrería. Ella sostiene un teléfono móvil mostrando una pantalla con imágenes de varias personas y texto en español. En el video, la presentadora señala la pantalla del teléfono mientras habla directamente a la cámara. Se observa el logotipo de TikTok en la esquina superior izquierda. La persona se comunica mediante gestos con las manos. El contenido es presentado como una actualización personal o un comentario para redes sociales.

La conductora Adamari López niega haber insultado a la Selección Mexicana tras la eliminación del equipo en el Mundial, luego de que su imagen y voz aparecen en videos virales donde se le atribuyen frases ofensivas.

La presentadora desmiente las grabaciones y explica que el material fue creado con herramientas de inteligencia artificial.

Los videos falsos y el contenido viralizado

En redes sociales circulan videos donde se observa a Adamari López supuestamente criticando de manera severa a la Selección Mexicana. En los materiales, la presentadora aparece diciendo:

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“Qué decepción que hagan el Mundial en tu propio país y tú seas eliminado por ser un equipo tan mal preparado. México debería de retirarse de la federación de futbol por siempre. Son una vergüenza”.

Otro video atribuye a López la frase: “Si los mexicanos ya perdieron el Mundial, ¿qué vienen a hacer acá en Estados Unidos? Esas son excusas para venir a delinquir a América”. Las afirmaciones se viralizan y generan reacciones negativas hacia la conductora en redes sociales.

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Adamari López
Adamari López arremetió contra la Conmebol y criticó el caos de la final de la Copa América 2024 (Univision)

La respuesta de Adamari López ante la controversia

A través de un video compartido en sus propias cuentas oficiales, Adamari López aclara que nunca realizó esas declaraciones. Advierte que los videos fueron creados con inteligencia artificial para imitar su voz y su imagen, y asegura que el contenido es falso.

La conductora inicia su mensaje diciendo: “Quería compartirles algo que ha estado circulando y que no es cierto”. Explica que ha recibido mensajes de preocupación y críticas tras la aparición de estos materiales, lo que la lleva a desmentir públicamente su autenticidad.

Inteligencia artificial y manipulación de imagen

Adamari López detalla que los videos con sus supuestas declaraciones ofensivas no fueron creados por ella ni por su equipo. Subraya que la tecnología de inteligencia artificial hace posible generar contenidos falsos que pueden ser difíciles de distinguir de los reales. Sostiene: “Quiero aclarar que esto es inteligencia artificial y que nada de esto es verdad”.

La presentadora advierte que existen varios videos elaborados con IA que buscan imitar su voz y su imagen. Enfatiza que ninguno de esos mensajes corresponde a sus opiniones ni a su trayectoria profesional.

Respeto y relación con México

En su mensaje, Adamari López rechaza haber hablado mal de México. Destaca el vínculo que mantiene con el país y la comunidad mexicana. Explica que decidió hacer la aclaración por el respaldo que ha recibido y por la preocupación expresada por sus seguidores ante el contenido de los videos falsos.

Adamari Lopéz fue afectada por el virus de la influenza
Adamari Lopéz fue afectada por el virus de la influenza

La conductora afirma: “Me parece que es muy feo que quieran venir a decir que yo estoy hablando de un país que ciertamente me ha abierto las puertas, que me ha brindado muchísimo apoyo, al que respeto, al que admiro, al que quiero y que en ningún momento he tenido ni me he expresado de manera incorrecta para la comunidad mexicana, ni para ninguna comunidad latina”.

Llamado a evitar la difusión de mensajes falsos

Adamari López agradece el apoyo de sus seguidores y reitera que nunca promovería mensajes de confrontación. Advierte sobre los riesgos de compartir contenidos generados con inteligencia artificial que puedan provocar malentendidos, odio o controversias infundadas.

Concluye: “Jamás creando este tipo de diálogo, de hate y de controversia que puede traer malos entendidos y publicaciones incorrectas”. Pide a la audiencia verificar la veracidad de los materiales que circulan en redes antes de compartirlos o emitir juicios.

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