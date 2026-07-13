Selección Mexicana Femenil presenta su convocatoria de 26 jugadoras rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El 16 de julio se dará conocer la lista definitiva que buscará defender la medalla de oro obtenida en San Salvador 2023. (X/ @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil Sub 23 presentó su convocatoria de 26 futbolistas para la concentración previa rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

Por primera vez, las selecciones participarán con planteles conformados por jugadoras con límite de edad, una medida que modifica el formato tradicional en el que los países solían presentar a su equipo mayor en este tipo de competencias.

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El tricolor buscará defender en tierras caribeñas la medalla de oro obtenida hace tres años en San Salvador 2023.

Convocatoria Selección Mexicana Femenil Sub 23

Estas son las jugadoras que defenderán la medalla de oro en San Salvador 2023. ( Selección Mexicana Femenil)

La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles da a conocer la convocatoria de la estratega Vanessa Martínez para la concentración de la categoría sub 23 previa a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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El llamado es de 26 futbolistas, quienes trabajarán en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento hasta el 16 de julio, fecha en la que se realizará un corte para definir la lista final de futbolistas que representarán a México en la competencia que se disputará en República Dominicana.

A continuación, te presentamos la lista de futbolistas que se unirán a la concentración de la Selección Mexicana:

Porteras

Celeste Espino

Azul Álvarez

Paola Menrique

Defensas

Karol Bernal

Tanna Sánchez

Natalia Colín

Carol Cázares

Liliana Fernández

Alexandra Godínez

Daniela Monroy

Diana Guatemala

Ana Mendoza

Mediocampistas

Ella Sánchez

Sofía Martínez

Nicole Pérez

Fátima Servín

Natalia Coury

Silvana Flores

Alexa Huerta

Delanteras

América Frías

Lourdes Bosch

Mayalu Rausch

Paola García

Nina Nicosia

Valerie Vargas

Allison Veloz

Con estas futbolistas, México se prepara para iniciar concentración poniendo la mira en conseguir el objetivo de subirse a lo más alto del podio.

Calendario Selección Mexicana Femenil

Colombia, Jamaica y Puerto Rico serán los rivales de México. (TW @Miseleccionfem)

México disputará tres encuentros dentro de la Fase de Grupos, donde se medirá ante Puerto Rico, Colombia y Jamaica, por lo que a continuación te presentamos el calendario completo de cada uno de los partidos con fechas y horarios:

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México vs Puerto Rico

Miércoles 29 de julio

17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio El Cóndor, La Vega

Colombia vs México

Viernes 31 de julio

17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio Moca 85, Moca

Jamaica vs México

Domingo 2 de agosto

17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio El Cibao, Santiago

Con estos rivales, el tricolor está listo para hacer historia en la competición y contribuir a la delegación mexicana con una presea.