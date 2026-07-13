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Selección Mexicana Femenil presenta su convocatoria de 26 jugadoras rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El 16 de julio se dará conocer la lista definitiva que buscará defender la medalla de oro obtenida en San Salvador 2023

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El 16 de julio se dará conocer la lista definitiva que buscará defender la medalla de oro obtenida en San Salvador 2023. (X/ @Miseleccionfem)
El 16 de julio se dará conocer la lista definitiva que buscará defender la medalla de oro obtenida en San Salvador 2023. (X/ @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil Sub 23 presentó su convocatoria de 26 futbolistas para la concentración previa rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

Por primera vez, las selecciones participarán con planteles conformados por jugadoras con límite de edad, una medida que modifica el formato tradicional en el que los países solían presentar a su equipo mayor en este tipo de competencias.

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El tricolor buscará defender en tierras caribeñas la medalla de oro obtenida hace tres años en San Salvador 2023.

Convocatoria Selección Mexicana Femenil Sub 23

El conjunto azteca hizo que todo el pueblo mexicano se uniera para apoyarlas.
Estas son las jugadoras que defenderán la medalla de oro en San Salvador 2023. ( Selección Mexicana Femenil)

La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles da a conocer la convocatoria de la estratega Vanessa Martínez para la concentración de la categoría sub 23 previa a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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El llamado es de 26 futbolistas, quienes trabajarán en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento hasta el 16 de julio, fecha en la que se realizará un corte para definir la lista final de futbolistas que representarán a México en la competencia que se disputará en República Dominicana.

A continuación, te presentamos la lista de futbolistas que se unirán a la concentración de la Selección Mexicana:

Porteras

  • Celeste Espino
  • Azul Álvarez
  • Paola Menrique

Defensas

  • Karol Bernal
  • Tanna Sánchez
  • Natalia Colín
  • Carol Cázares
  • Liliana Fernández
  • Alexandra Godínez
  • Daniela Monroy
  • Diana Guatemala
  • Ana Mendoza

Mediocampistas

  • Ella Sánchez
  • Sofía Martínez
  • Nicole Pérez
  • Fátima Servín
  • Natalia Coury
  • Silvana Flores
  • Alexa Huerta

Delanteras

  • América Frías
  • Lourdes Bosch
  • Mayalu Rausch
  • Paola García
  • Nina Nicosia
  • Valerie Vargas
  • Allison Veloz

Con estas futbolistas, México se prepara para iniciar concentración poniendo la mira en conseguir el objetivo de subirse a lo más alto del podio.

Calendario Selección Mexicana Femenil

Las seleccionadas quieren ganar el primer pase al hexagonal final de la zona.
Colombia, Jamaica y Puerto Rico serán los rivales de México. (TW @Miseleccionfem)

México disputará tres encuentros dentro de la Fase de Grupos, donde se medirá ante Puerto Rico, Colombia y Jamaica, por lo que a continuación te presentamos el calendario completo de cada uno de los partidos con fechas y horarios:

México vs Puerto Rico

  • Miércoles 29 de julio
  • 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio El Cóndor, La Vega

Colombia vs México

  • Viernes 31 de julio
  • 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio Moca 85, Moca

Jamaica vs México

  • Domingo 2 de agosto
  • 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio El Cibao, Santiago

Con estos rivales, el tricolor está listo para hacer historia en la competición y contribuir a la delegación mexicana con una presea.

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