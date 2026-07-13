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Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Memo Ochoa en Baby’O Acapulco: Carlos Slim Domit, entre los invitados

El portero mexicano celebró su cumpleaños número 41 la noche del pasado sábado 11 de julio de 2026 en la discoteca

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El portero mexicano Guillermo Ochoa celebró su cumpleaños número 41 la noche del sábado 11 de julio de 2026 en la discoteca Baby’O de Acapulco, poco después de anunciar su retiro de la Selección Mexicana y del fútbol profesional. Entre los asistentes destacó el empresario Carlos Slim Domit, junto con la esposa del arquero, Karla Mora, en una fiesta privada que marcó el inicio de la vida de Ochoa fuera de las canchas.

Guillermo Ochoa se despide del fútbol tras seis Mundiales

La celebración en Acapulco siguió al anuncio oficial de retiro de Ochoa, quien deja el fútbol luego de disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, un récord nunca antes registrado por un guardameta en la historia del deporte. Ochoa cerró su ciclo como futbolista profesional en el AEL Limassol de Chipre, consolidando una de las trayectorias más extensas del balompié nacional.

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El torneo de 2026 representó la meta máxima para el arquero: ser convocado a seis Mundiales. Igualó en participaciones a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y se convirtió en el primer portero en lograrlo. El 24 de junio de 2026, Ochoa debutó en este sexto Mundial, entrando de cambio durante la victoria de México 3-0 ante Chequia y recibiendo una ovación en el Estadio Azteca al finalizar el encuentro.

Fiesta en Baby’O con invitados del círculo empresarial

El arquero mexicano Guillermo Ochoa eligió este puerto para celebrar su cumpleaños, luego de anunciar su retiro de la Selección Mexicana tras convertirse en el primer futbolista nacional en disputar seis Copas del Mundo

La fiesta de cumpleaños se realizó en la reconocida discoteca Baby’O, ubicada en el fraccionamiento Costa Azul, espacio emblemático del ocio nocturno en Acapulco. La velada reunió a figuras cercanas al portero, incluyendo a su esposa Karla Mora y a Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso. El evento se mantuvo bajo perfil y con acceso restringido, según testigos presentes en el lugar.

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La presencia de Slim Domit, uno de los empresarios más influyentes del país, subraya la cercanía que Ochoa mantiene con líderes de distintos sectores tras su retiro. En redes sociales circularon imágenes del festejo, donde se observa a Ochoa acompañado de familiares y amigos, celebrando su cumpleaños y el fin de una etapa profesional.

El adiós de Ochoa: palabras y símbolos de una era

La despedida de Guillermo Ochoa del fútbol profesional estuvo marcada por momentos de reconocimiento público y gestos simbólicos. El portero utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje tras la eliminación de México ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial: “Las luces se apagan. La gente se va. El césped queda igual. Pero hay noches que se quedan para siempre. Gracias por caminar este camino conmigo”.

En otro extracto, Ochoa afirmó: “Por México, todo. Fue el mayor privilegio de mi vida”. Estas frases, publicadas desde el césped vacío del Estadio Azteca, reflejan el peso emocional de su salida. El arquero había declarado previamente que la Selección Mexicana era la brújula de su vida y que, concluido el Mundial, no encontraba sentido en seguir en el fútbol profesional.

Récords y legado tras 20 años de carrera

A lo largo de su carrera, Memo Ochoa acumuló cifras y logros inéditos para un jugador mexicano. Fue titular en varias Copas del Mundo, jugó en clubes de México, Europa y Chipre, y se convirtió en referente para nuevas generaciones de futbolistas. La ovación que recibió en el “Coloso de Santa Úrsula” al final del partido contra Chequia fue uno de los momentos más recordados de su despedida.

El adiós de Ochoa: palabras y símbolos de una era (RS)
El adiós de Ochoa: palabras y símbolos de una era (RS)

El festejo en Acapulco representa el inicio de una nueva etapa para Ochoa, ahora alejado de la competencia profesional. Tras el anuncio de su retiro, el exguardameta ha sido visto en reuniones privadas y eventos sociales, festejando con amigos y familiares en el puerto.

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