Así fue la simbólica y lujosa lucha de Madonna para poder comprar su cuadro favorito de Frida Kahlo

Madonna aprovechó su paso por México para visitar la casa de "su musa eterna" (Créditos: Instagram, Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.)

La cantante Madonna relató cómo logró adquirir uno de los autorretratos más emblemáticos de Frida Kahlo tras años de admiración y búsqueda.

En entrevista reciente con la revista Vogue -para sus redes sociales-, la intérprete de “Like a Virgin” compartió que su vínculo con la artista mexicana comenzó en su adolescencia, cuando visitaba el Instituto de Artes de Detroit, y culminó en 1980, cuando compró el “Autorretrato con mono” por un millón de dólares en una subasta.

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El interés de Madonna por la obra de Kahlo se consolidó a partir de su identificación con la figura de la pintora y su historia de superación.

Frida Kahlo en la vida de Madonna: una admiración desde la adolescencia

Madonna explicó que durante sus años de preparatoria en Michigan, el único museo accesible era el Instituto de Artes de Detroit. Ahí, entre murales de Diego Rivera, la cantante quedó cautivada por pequeñas fotografías de una mujer mexicana de mirada intensa y presencia única. Según Madonna, la imagen de Frida Kahlo la impactó por el aplomo y la belleza poco convencional que proyectaba.

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La cantante describió a Kahlo como “una especie de musa eterna” y recordó que, al mudarse a Nueva York, encontró una postal del autorretrato en una feria callejera. Este hecho reforzó su convicción de que, algún día, esa obra formaría parte de su colección personal.

Frida Kahlo en la vida de Madonna: una admiración desde la adolescencia (Rs)

El camino hacia la adquisición del “Autorretrato con mono”

El deseo de poseer una obra de Frida Kahlo se mantuvo presente durante los primeros años de carrera de Madonna. “Desde ese momento me prometí que algún día tendría ese cuadro. Once años después esa pintura salió a subasta y pasó a ser mía”, relató la intérprete.

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En 1980, Madonna pudo concretar la compra del “Autorretrato con mono” por un millón de dólares, cifra que en ese momento representó una de las transacciones más altas para una obra de la pintora mexicana. La cantante subrayó que la historia de vida de Kahlo, marcada por la adversidad y la voluntad de superación, la llevó a identificarse profundamente con la artista.

Madonna señaló: “Ella simplemente transmite un aire de ‘no te metas conmigo’, así que me da mucha fuerza”. Reconoció a Kahlo como “una artista en apuros”, cuya lucha por el reconocimiento y el lugar en el arte mundial resuena con quienes se sienten marginados o fuera de lugar.

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Restricciones legales y protección del patrimonio mexicano

La relevancia de la obra de Frida Kahlo no se limita al mercado internacional del arte. El pasado viernes 10 de julio, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, respaldó la decisión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de impedir la exportación definitiva de una obra de Kahlo, protegida como parte del patrimonio cultural de México.

La defensa institucional ocurre en medio de un debate jurídico que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se discute la validez de un decreto presidencial de 1984. Dicho decreto declaró monumento artístico toda la obra de Kahlo, lo que ha motivado litigios sobre la posibilidad de que piezas en colecciones privadas sean exportadas de manera definitiva.

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La controversia más reciente involucra el “Autorretrato con medallón” (1948), obra protegida por el decreto y motivo de un amparo promovido por el Banco Ve Por Más. Los ministros de la SCJN reasumieron la competencia para determinar si el decreto puede restringir la exportación de obras de Kahlo más allá de lo que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El camino hacia la adquisición del “Autorretrato con mono” (RS)

Madonna y el valor simbólico de Frida

La historia de Madonna con el autorretrato de Kahlo es un ejemplo del impacto internacional de la pintora mexicana y del valor simbólico que su obra tiene para coleccionistas y artistas de otras latitudes. Para la cantante, el cuadro es más que una pieza de arte: representa fuerza, resiliencia y la posibilidad de encontrar inspiración en figuras que trascienden fronteras y épocas.

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