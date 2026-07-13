México

Así fue la simbólica y lujosa lucha de Madonna para poder comprar su cuadro favorito de Frida Kahlo

En 1980, la cantante pudo concretar la compra del “Autorretrato con mono” por un millón de dólares, cifra que en ese momento representó una de las transacciones más altas para una obra de la pintora mexicana

Guardar
Google icon
Madonna Frida Kahlo
Madonna aprovechó su paso por México para visitar la casa de "su musa eterna" (Créditos: Instagram, Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.)

La cantante Madonna relató cómo logró adquirir uno de los autorretratos más emblemáticos de Frida Kahlo tras años de admiración y búsqueda.

En entrevista reciente con la revista Vogue -para sus redes sociales-, la intérprete de “Like a Virgin” compartió que su vínculo con la artista mexicana comenzó en su adolescencia, cuando visitaba el Instituto de Artes de Detroit, y culminó en 1980, cuando compró el “Autorretrato con mono” por un millón de dólares en una subasta.

PUBLICIDAD

El interés de Madonna por la obra de Kahlo se consolidó a partir de su identificación con la figura de la pintora y su historia de superación.

Frida Kahlo en la vida de Madonna: una admiración desde la adolescencia

Madonna explicó que durante sus años de preparatoria en Michigan, el único museo accesible era el Instituto de Artes de Detroit. Ahí, entre murales de Diego Rivera, la cantante quedó cautivada por pequeñas fotografías de una mujer mexicana de mirada intensa y presencia única. Según Madonna, la imagen de Frida Kahlo la impactó por el aplomo y la belleza poco convencional que proyectaba.

PUBLICIDAD

La cantante describió a Kahlo como “una especie de musa eterna” y recordó que, al mudarse a Nueva York, encontró una postal del autorretrato en una feria callejera. Este hecho reforzó su convicción de que, algún día, esa obra formaría parte de su colección personal.

Frida Kahlo en la vida de Madonna: una admiración desde la adolescencia (Rs)
Frida Kahlo en la vida de Madonna: una admiración desde la adolescencia (Rs)

El camino hacia la adquisición del “Autorretrato con mono”

El deseo de poseer una obra de Frida Kahlo se mantuvo presente durante los primeros años de carrera de Madonna. “Desde ese momento me prometí que algún día tendría ese cuadro. Once años después esa pintura salió a subasta y pasó a ser mía”, relató la intérprete.

En 1980, Madonna pudo concretar la compra del “Autorretrato con mono” por un millón de dólares, cifra que en ese momento representó una de las transacciones más altas para una obra de la pintora mexicana. La cantante subrayó que la historia de vida de Kahlo, marcada por la adversidad y la voluntad de superación, la llevó a identificarse profundamente con la artista.

Madonna señaló: “Ella simplemente transmite un aire de ‘no te metas conmigo’, así que me da mucha fuerza”. Reconoció a Kahlo como “una artista en apuros”, cuya lucha por el reconocimiento y el lugar en el arte mundial resuena con quienes se sienten marginados o fuera de lugar.

Restricciones legales y protección del patrimonio mexicano

La relevancia de la obra de Frida Kahlo no se limita al mercado internacional del arte. El pasado viernes 10 de julio, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, respaldó la decisión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de impedir la exportación definitiva de una obra de Kahlo, protegida como parte del patrimonio cultural de México.

La defensa institucional ocurre en medio de un debate jurídico que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se discute la validez de un decreto presidencial de 1984. Dicho decreto declaró monumento artístico toda la obra de Kahlo, lo que ha motivado litigios sobre la posibilidad de que piezas en colecciones privadas sean exportadas de manera definitiva.

La controversia más reciente involucra el “Autorretrato con medallón” (1948), obra protegida por el decreto y motivo de un amparo promovido por el Banco Ve Por Más. Los ministros de la SCJN reasumieron la competencia para determinar si el decreto puede restringir la exportación de obras de Kahlo más allá de lo que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El camino hacia la adquisición del “Autorretrato con mono” (RS)
El camino hacia la adquisición del “Autorretrato con mono” (RS)

Madonna y el valor simbólico de Frida

La historia de Madonna con el autorretrato de Kahlo es un ejemplo del impacto internacional de la pintora mexicana y del valor simbólico que su obra tiene para coleccionistas y artistas de otras latitudes. Para la cantante, el cuadro es más que una pieza de arte: representa fuerza, resiliencia y la posibilidad de encontrar inspiración en figuras que trascienden fronteras y épocas.

Temas Relacionados

Frida KahloMadonnamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de julio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de julio?

Reforma laboral de 40 horas: el país donde trabajar de más es ilegal y te dan 28 días de vacaciones desde el primer semestre

Un país lleva 25 años con una jornada de 40 horas semanales, prohíbe el tiempo extra sin consentimiento escrito y garantiza 28 días de vacaciones pagadas desde el primer semestre de trabajo

Reforma laboral de 40 horas: el país donde trabajar de más es ilegal y te dan 28 días de vacaciones desde el primer semestre

Exdirector de Pemex podría salir libre este martes: esto dice su defensa

El abogado de Víctor Rodríguez Padilla busca salida alterna en audiencia clave de este martes por caso de violencia familiar

Exdirector de Pemex podría salir libre este martes: esto dice su defensa

América presenta su nuevo uniforme de cara al 110 aniversario: así es la vestimenta de las Águilas

La nueva indumentaria incorpora una base amarilla vibrante y un patrón de gran formato inspirado en el escudo del club

América presenta su nuevo uniforme de cara al 110 aniversario: así es la vestimenta de las Águilas

Detienen a pareja con lanzacohetes antitanque, arsenal y mil pastillas de fentanilo en Ciudad Juárez

Los sospechosos fueron ubicados durante una investigación por homicidio; autoridades también aseguraron cuatro armas largas, una pistola y más de 500 cartuchos

Detienen a pareja con lanzacohetes antitanque, arsenal y mil pastillas de fentanilo en Ciudad Juárez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestran y asesinan a dos trabajadores de una carnicería en Ayala, Morelos

Secuestran y asesinan a dos trabajadores de una carnicería en Ayala, Morelos

Ejército realizará simulacro de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara: habrá bloqueos carreteros a las 13:00 horas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: detienen a pareja con lanzacohetes antitanque y mil pastillas de fentanilo en Ciudad Juárez, Chihuahua

De matar nazis a traficar para el Cártel de Sinaloa: la historia de Leo Sharp, “El Tata”, que inspiró una película de Clint Eastwood

¿“Arresto” o “traslado”? Las palabras que dividen al FBI y al gobierno mexicano sobre la captura de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante

Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Memo Ochoa en Baby’O Acapulco: Carlos Slim Domit, entre los invitados

Los videos fake de Adamari López insultando a la Selección Mexicana que desataron su furia: “Son una vergüenza”

Fans le piden a Cynthia Klitbo no ser como Laura Zapata en La Casa de los Famosos México 4: “Una villana real”

“No mentimos”: Pedro Sola explota contra la prensa entre gritos y desplantes tras polémica de maltrato animal

DEPORTES

México obtiene medalla de oro dentro del Tour NORCECA 2026 de Voleibol de Playa

México obtiene medalla de oro dentro del Tour NORCECA 2026 de Voleibol de Playa

¿Cuándo volverá a competir Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

Javier Alarcón cuestiona la llegada de Rafa Márquez como técnico de México: “Parece otra vez una medida taquillera, populista”

Semana de futbol: los “huecos” que la Liga MX tapará durante la etapa final del Mundial 2026

Xolos vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 1 de la Liga Mx