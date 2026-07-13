México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 13 de julio: asesinan a dos trabajadores de una carnicería tras ser privados de la libertad en Ayala, Morelos

Las víctimas fueron localizadas con impactos de bala en distintos puntos del municipio de Ayala horas después de haber sido secuestradas; el caso es investigado por la Fiscalía estatal

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14:12 hsHoy

Asesinan a dos trabajadores de una carnicería tras ser privados de la libertad en Ayala, Morelos

Dos hombres dedicados al oficio de la carnicería fueron asesinados en el municipio de Ayala, Morelos, luego de ser privados de la libertad por un grupo armado. Sus cuerpos fueron localizados con heridas de bala en distintos puntos de la localidad, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad oficial de las víctimas ni reportan personas detenidas por estos hechos.

13:25 hsHoy

Jalisco realizará simulacro de seguridad con bloqueos carreteros en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Autoridades federales, estatales y municipales realizarán este lunes 13 de julio, a las 13:00 horas, un simulacro de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara que incluirá ejercicios de bloqueo en siete carreteras de acceso a la ciudad. La Fiscalía de Jalisco informó que el despliegue de policías, cuerpos de emergencia y personal operativo forma parte de un ejercicio preventivo organizado por la Sedena, por lo que no representa ningún riesgo para la población y pidió mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales y evitar difundir información no verificada.

Los bloqueos temporales se llevarán a cabo en los siguientes accesos carreteros:

Zacatecas, Saltillo, Lagos de Moreno, La Barca, Chapala, Colima y Puerto Vallarta

(Crédito: X | @FiscaliaJal)
(Crédito: X | @FiscaliaJal)

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