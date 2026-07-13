EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 13 de julio: asesinan a dos trabajadores de una carnicería tras ser privados de la libertad en Ayala, Morelos

Asesinan a dos trabajadores de una carnicería tras ser privados de la libertad en Ayala, Morelos

Dos hombres dedicados al oficio de la carnicería fueron asesinados en el municipio de Ayala, Morelos, luego de ser privados de la libertad por un grupo armado. Sus cuerpos fueron localizados con heridas de bala en distintos puntos de la localidad, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad oficial de las víctimas ni reportan personas detenidas por estos hechos.