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Buques de la Marina de México arriban a La Guaira con insumos humanitarios para Venezuela

SRE y Marina informan que el cargamento llega tras una travesía de ocho días desde Veracruz

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SRE y Marina informan que el cargamento llega tras una travesía de ocho días desde Veracruz
La ayuda humanitaria suma 388.42 toneladas de alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

Los buques de la Armada de México arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, tras una travesía de aproximadamente ocho días desde Veracruz, con más de 2 mil 003 metros cúbicos de insumos humanitarios para comunidades afectadas, informaron la SRE y la Secretaría de Marina en un comunicado conjunto.

De acuerdo con la SRE, el envío suma 388.42 toneladas de alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos, además de cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

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La Secretaría de Marina detalló que en la misión participaron los Buques de Apoyo Logístico ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01), que recorrieron cerca de 1 mil 969 millas náuticas, equivalentes a más de 3 mil 600 kilómetros, a través del mar Caribe.

Según el comunicado, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Marina de México se incorporaron a las maniobras de desembarque, la instalación y la puesta en operación de las plantas potabilizadoras, además de tareas de organización y distribución de la ayuda en coordinación con autoridades de Venezuela.

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La operación se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la cooperación internacional y la asistencia humanitaria ante los efectos de fenómenos naturales, agregó la SRE.

Cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela sube a 4 mil 561

El balance oficial mantiene en 16 mil 740 los lesionados y en 17 mil 907 a las personas que siguen sin vivienda por daños y colapsos en miles de edificaciones. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
El balance oficial mantiene en 16 mil 740 los lesionados y en 17 mil 907 a las personas que siguen sin vivienda por daños y colapsos en miles de edificaciones. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La cifra de muertos por el doble terremoto de Venezuela subió a 4 mil 561 este lunes 13 de julio, 19 días después de los sismos del pasado 24 de junio, mientras continúan las labores de asistencia, búsqueda e inspección en las zonas con mayor destrucción y el oficialismo calcula que necesitará construir cerca de 25 mil viviendas para familias que perdieron su casa.

El balance oficial mantuvo en 16 mil 740 el número de lesionados y en 17 mil 907 la cantidad de personas que siguen sin vivienda por el colapso o los daños en miles de edificaciones. La actualización también reportó que 128 mil 324 familias han recibido algún tipo de ayuda desde el inicio de la emergencia.

Según la información difundida en el reporte oficial, 20 mil 231 personas permanecen en 107 refugios temporales instalados sobre todo en centros educativos de Caracas, Miranda y La Guaira, estado que concentra la mayor devastación causada por el movimiento telúrico.

Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, informó que el saldo de fallecidos aumentó en 71 personas frente al reporte previo. También anunció que el chavismo inició durante el fin de semana un censo biométrico para determinar cuántas viviendas deberán levantarse para atender a las familias afectadas.

Rodríguez agregó que la jefa del régimen, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 casas esta semana, aunque no precisó el lugar de asignación ni el calendario de las siguientes entregas.

Brigada mexicana en Venezuela regresa con 92 cuerpos recuperados y dos personas rescatadas

Regresa a México la brigada el Ejército Mexicano
El Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” se integró por 18 binomios caninos y 264 elementos. Foto: Ale Huitron / Infobae México

La brigada de la Sedena de México Venezuela regresó de Venezuela con saldo de 92 cuerpos recuperados y dos personas rescatadas con vida, después de 15 días de operaciones tras los terremotos del pasado 24 de junio, una misión que también marca la desactivación del agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare”.

Dicho contingente fue recibido el pasado 10 de julio en la 1ra Zona Aérea Militar deSanta Lucía, en el Estado de México, en una ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Defensa, Ricardo Treviño Trejo y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales.

El Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” estuvo integrado por 18 binomios caninos y 264 elementos. Arribó a Venezuela el pasado 26 de junio para apoyar en labores de búsqueda y rescate.

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