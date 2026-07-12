Las habilidades que más piden las empresas mexicanas a mayores de 50 y dónde aprenderlas gratis en línea

Las plataformas presentadas son de acceso libre y con diversos enfoques según el área. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener 50 años o más y querer participar en el mercado laboral mexicano no significa lo mismo en todos los sectores.

El padrón del IMSS registra 22.7 millones de puestos al cierre de mayo de 2026, y los datos muestran que la edad sí determina en qué rama y con qué salario se trabaja, según el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2024-2025.

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El envejecimiento de la población activa transforma el mercado laboral mexicano de forma sostenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias plataformas públicas y privadas ofrecen capacitación gratuita en línea para reforzar o implementar las habilidades que esos sectores demandan.

Sectores en donde se concentra el empleo después de los 50 años

Agricultura, construcción y comercio concentran la mayor parte del empleo formal para quienes superan los 50.

En agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, el 88.1% de los puestos registra los salarios más bajos del padrón del IMSS.

La construcción alcanza 81.7% en ese mismo rango, y el comercio, 74.4%.

Las medianas y pequeñas empresas concentran el 55.6% de los nuevos empleos formales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La informalidad pesa todavía más en este grupo. La población económicamente activa en México suma 62.1 millones de personas, con una tasa de informalidad de 55.2%, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

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Para los mayores de 50, esa proporción se refleja en los esquemas de aseguramiento voluntario: el 70% de los trabajadores independientes afiliados al Instituto tiene entre 50 y 69 años.

Además, el 48% de los trabajadores del hogar asegurados está en ese mismo rango de edad.

En 1995, los derechohabientes de 65 años o más representaban el 4.5% del padrón del IMSS; en 2024 llegaron a 10.7%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales ramas de ocupación para ambos grupos son comercio, servicios para empresas y servicios sociales.

Ante ese panorama, capacitarse en las áreas de mayor demanda puede marcar la diferencia: ya sea para incorporarse a un empleo formal, abrir un negocio propio u ofrecer servicios de manera independiente.

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Cinco plataformas gratuitas disponibles desde el Portal del Empleo

El Servicio Nacional del Empleo, a través de su Portal del Empleo concentra cinco opciones de formación en línea sin costo para personas en búsqueda de empleo y capacitación.

Cada plataforma tiene un perfil distinto según el área de conocimiento.

El primero es el Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores (PROCADIST), que permite tomar cursos a distancia y ritmo propio.

La capacitación en línea y sin costo es una opción disponible para quienes buscan mejorar sus posibilidades de empleo formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su catálogo incluye cursos de seguridad y salud en el trabajo, competencias socioemocionales y formación empresarial.

Entre ellos pueden encontrarse cursos de control sanitario de frutas y hortalizas, manejo y almacenamiento de materiales y construcción.

Quien aprueba con calificación de 8 o más obtiene una constancia de participación avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Se puede acceder a más información sobre los cursos a través de: https://procadist.stps.gob.mx/procadist/.

La población económicamente activa en México suma 62.1 millones de personas de 15 años o más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacítate para el Empleo: formación por sector y oficio

Esta plataforma, también disponible desde el portal del SNE, ofrece cursos directamente vinculados a los tres sectores con mayor demanda de trabajadores mayores de 50.

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En el área agropecuaria hay formación en técnico en cultivos vegetales, apicultor, granjero de lechería y productor de traspatio.

Capacítate para el Empleo, Khan Academy, Coursera y México X están disponibles de forma gratuita desde el Portal del Empleo del SNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para construcción están disponibles albañil, electricista, plomero, soldador industrial e instalador de pisos, entre otros.

En comercio y servicios, el catálogo incluye vendedor de piso, cajero de tienda de autoservicio, agente de ventas digital, cuidador de adultos mayores y representante telefónico.

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El 70% de los trabajadores independientes afiliados al IMSS tiene entre 50 y 69 años, según el Informe IMSS 2024-2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres plataformas para aprender finanzas, computación y comunicación

El portal oficial del SNE redirige también al portal Khan Academy, que tiene disponible en español una biblioteca de cursos en economía y finanzas, sin costo y sin requisitos de ingreso.

La plataforma está disponible también como aplicación para celular, por la temática de sus cursos, constituye una opción recomendada por el Servicio Nacional de Empleo para aquellos que estén más interesados en iniciar un negocio propio.

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Una infografía detalla las ofertas gratuitas de Khan Academy, Coursera y el portal del Servicio Nacional de Empleo para aprender finanzas, computación y comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coursera incluye cursos gratuitos en español sobre comunicación profesional, impartidos por universidades como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Washington.

Algunos requieren suscripción para obtener certificado, pero el contenido puede consultarse sin costo.