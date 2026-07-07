Los negocios que más funcionan para adultos mayores en México

Existen opciones de ingreso económico para los adultos mayores en México más allá de los sistemas de pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los trabajadores en México opera fuera del sistema formal, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, que registra una tasa de informalidad de 55.2%.

Para los adultos mayores, esa realidad abre una pregunta distinta a la del empleo tradicional: qué negocios o actividades pueden montar con lo que ya saben hacer.

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Los datos del IMSS muestran en qué sectores los mayores de 50 ya tienen presencia dominante.

Esa misma información señala dónde están las oportunidades reales para quien quiere trabajar por cuenta propia.

La experiencia acumulada en décadas de trabajo puede ser el principal activo para emprender después de los 50. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 70% de los trabajadores independientes afiliados al IMSS tiene entre 50 y 69 años, de acuerdo con el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2024-2025.

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Los sectores donde los mayores de 50 ya tienen presencia dominante

Los puestos de trabajo ocupados por personas de 50 años o más se concentran en tres sectores: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; construcción; y comercio.

Las principales ramas de ocupación para los trabajadores independientes de este grupo son comercio, servicios para empresas y servicios sociales, según el mismo informe.

Trabajar de forma independiente después de los 60 es una realidad que las estadísticas del INEGI reflejan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son sectores donde el conocimiento acumulado —saber negociar, conocer proveedores, entender al cliente— vale tanto como la edad.

Quien pasó años en el comercio sabe qué se mueve y cómo se vende.

El 70% de los trabajadores independientes afiliados al IMSS tiene entre 50 y 69 años, según el Informe IMSS 2024-2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien trabajó en construcción conoce oficios que pueden prestarse de forma independiente, así como quien ha pasado gran parte de su vida cocinando. Esa experiencia es el activo de arranque.

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Cómo convertir ese saber en ingreso propio

El comercio electrónico en México alcanzó 941 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento anual de 19.2%, según el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

La base de compradores digitales pasó de 37 millones en 2018 a 77.2 millones en 2025.

La base de compradores digitales en México pasó de 37 millones en 2018 a 77.2 millones en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los baby boomers —mayores de 60 años— representan el 10% de esos compradores digitales, de acuerdo con el mismo estudio de la AMVO.

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Esta es una ventana abundante y abierta para iniciar un negocio en cualquiera de los sectores en los que los adultos mayores presentan mayor éxito, ya sea con venta de productos o prestación de servicios.

Vender en línea no requiere local físico ni inversión inicial elevada, y el mercado ya existe.

El RESICO del SAT permite a cualquier persona física, sin límite de edad, vender en línea con respaldo fiscal si sus ingresos anuales no superan los 3 millones 500 mil pesos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hacerlo con respaldo fiscal, el SAT ofrece el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que aplica a cualquier persona física sin restricción de edad con ingresos anuales menores a 3 millones 500 mil pesos, según el portal oficial del organismo.

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La SEP capacita gratis para abrir un negocio desde los 60

Para quien quiere abrir un negocio pero no cuenta con experiencia o saberes adquiridos en una rama en específico, existen opciones gratuitas o a bajo costo para aprender.

El portal oficial Servicio Nacional del Empleo cuenta con links a plataformas de organizaciones y fundaciones que ofrecen capacitación virtual de acceso libre.

Vender en línea en México no requiere local físico ni inversión inicial elevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta es amplia y ofrece áreas desde carpintería y diseño de interiores, hasta preparación de alimentos y bebidas.

La SEP también ofrece capacitación a través de sus Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). La red abarca aproximadamente 201 planteles en todo el país.

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Los cursos orientados al autoempleo incluyen plomería, confección de prendas de vestir, estrategias para emprender un negocio y cuidados cosmetológicos, de acuerdo con el portal oficial de la DGCFT.

Una infografía detalla la oferta de capacitación gratuita de la Secretaría de Educación Pública para adultos mayores de 60 años que buscan emprender, incluyendo opciones de cursos y beneficios en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para adultos mayores afiliados al INAPAM, la cuota de recuperación es menor que para el público general, según una publicación del Cecati 11 a través de su perfil oficial de Facebook.

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La plataforma no contempla límite de edad para poder inscribirse a algún curso.

Para inscribirse a los cursos presenciales, el trámite se realiza directamente en el plantel, y para los cursos en línea, el proceso es digital.

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Las ubicaciones de cada plantel pueden consultarse en el portal oficial de la DGCFT: dgcft.sems.gob.mx.