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¿Dónde comprar las ligas de cabello de Erling Haaland y cuánto cuestan?

Hay un detalle en el peinado de Erling Haaland que no pasa desapercibido y que miles de aficionados ya están buscando

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Erling Haaland acumula más de 59 millones de seguidores en Instagram. (Instagram/@erling)
Erling Haaland acumula más de 59 millones de seguidores en Instagram. (Instagram/@erling)

La liga que Erling Haaland lleva en el cabello durante cada partido del Mundial 2026 se convirtió en uno de los accesorios más buscados del torneo.

Detrás del pequeño detalle hay una marca con una inversión personal del delantero noruego.

La Haaland Edition, colección de edición limitada que lanzó en colaboración con el jugador, se agotó en la tienda oficial y no habrá reabastecimiento, según confirma KKNEKKI, la marca detrás de las ligas, en su sitio oficial.

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El jugador noruego se ha convertido en uno de los nombres más buscados del torneo. Reuters/Vincent Carchietta
El jugador noruego se ha convertido en uno de los nombres más buscados del torneo. Reuters/Vincent Carchietta

¿Por qué el jugador noruego utiliza ligas de cabello de una marca en específico?

Erling Haaland no llegó a la marca por un acuerdo publicitario. Según publica la marca en su sitio oficial, el delantero usaba las ligas desde antes de cualquier colaboración, porque funcionaban para su cabello y su ritmo de entrenamiento.

Con el tiempo esa relación derivó en una inversión: Haaland adquirió una participación minoritaria en Bon Dep, la empresa noruega propietaria de la marca.

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Noruega disputa el Mundial 2026 tras casi tres décadas de ausencia. Reuters/David Butler Ii
Noruega disputa el Mundial 2026 tras casi tres décadas de ausencia. Reuters/David Butler Ii

Haaland Edition: colección especial del futbolista

La colaboración produjo una caja de edición limitada con ocho ligas seleccionadas personalmente por Haaland.

Los colores están inspirados en los uniformes de sus equipos —Noruega y Manchester City— y cada pieza lleva una cuenta personalizada con el apellido Haaland grabado, según describen los productos de la marca.

El paquete que actualmente se encuentra agotado tiene un costo oficial de 28 euros, lo que equivale a unos 562 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio fijado por Banco de México (Banxico) para este 9 de julio de 2026.

Haaland mide 1.95 metros y es el delantero titular y máximo goleador del Manchester City. REUTERS/John Sibley
Haaland mide 1.95 metros y es el delantero titular y máximo goleador del Manchester City. REUTERS/John Sibley

También se lanzó una colección con motivo de la fiebre futbolística: ligas trenzadas que replican los colores de banderas nacionales.

La serie incluye diseños inspirados en países como España, Suecia, Ucrania, Italia, Dinamarca, Suiza, Austria, Bélgica y Alemania.

Cada pieza cuesta 3.50 euros, equivalentes a unos70 pesos mexicanos.

Haaland es accionista minoritario de Bon Dep, la empresa noruega propietaria de la marca KKNEKKI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Haaland es accionista minoritario de Bon Dep, la empresa noruega propietaria de la marca KKNEKKI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo comprar las ligas?

Para quienes buscan comprar las ligas desde México, la respuesta directa está en la política de envíos de KKNEKKI: la marca no realiza envíos al país.

Su página oficial lista a México entre los destinos excluidos, junto con Estados Unidos y varios otros territorios.

A la fecha no existe distribuidor oficial certificado por la marca en México ni en América Latina, de acuerdo con la información oficial de la marca.

Infografía que resume las limitaciones y alternativas de compra para usuarios.
Infografía que resume las limitaciones y alternativas de compra para usuarios.

Para compradores en México, la única vía disponible es recurrir a revendedores o servicios de envío internacional, sin el respaldo ni la garantía directa de la marca.

Quienes tengan acceso a una dirección en Noruega, Suecia, Dinamarca, el Reino Unido o cualquier país de la Unión Europea pueden adquirirlas directamente en la tienda oficial.

Erling Haaland es delantero de la selección de Noruega y del equipo Manchester City. Reuters/Vincent Carchietta
Erling Haaland es delantero de la selección de Noruega y del equipo Manchester City. Reuters/Vincent Carchietta

Haaland lleva a Noruega a cuartos de final por primera vez en la historia

Noruega regresa a un Mundial después de casi tres décadas de ausencia. En esta edición, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, el equipo terminó segundo en el Grupo I detrás de Francia.

En dieciseisavos venció a Costa de Marfil 2-1 con goles de Antonio Nusa y Haaland.

Fotocomposición de Messi con camiseta de Argentina, Ronaldo con la de Portugal, Mbappé con la de Francia y Haaland con la de Noruega, en un estadio de fútbol.
Haaland comparte la cima de la tabla de goleadores con Messi y Mbappé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En octavos eliminó a Brasil con dos anotaciones de Haaland en los minutos 79 y 90, lo que le permitió al equipo clasificar a cuartos de final por primera vez en su historia.

Con siete goles en el torneo, Haaland comparte la cima de la tabla de goleadores junto con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

La celebración noruega que se volvió viral en el Mundial 2026

Cada avance de Noruega en el torneo viene acompañado de una celebración que se replicó alrededor del mundo: el “remo vikingo”.

Los aficionados se sientan en fila, estiran los brazos y simulan remar al grito de “¡Rema!”, imitando a los antiguos marineros escandinavos.

Detalles de la imagen personal del jugador se convirtieron en tendencia global. REUTERS/Dylan Martinez
Detalles de la imagen personal del jugador se convirtieron en tendencia global. REUTERS/Dylan Martinez

La coreografía ganó incluso la simpatía de la afición mexicana, quienes se colocaron máscaras Haaland, el jugador noruego que se ha ganado la simpatía de miles en redes sociales.

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