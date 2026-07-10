México

Los lugares de México que aparecen en series y a los que puedes ir estas vacaciones

Viajeros pueden recorrer sitios reales como el Ex Convento de San Hipólito, Hotel Barceló en Jalisco, haciendas en Tequila y mercados de Oaxaca, todos protagonistas de producciones de Netflix y Apple TV+ filmadas en el país

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Collage vertical de tres imágenes: Salma Hayek en vestido negro, dos mujeres en vestidos en interior rosa, y un grupo de siete personas al aire libre.
Un collage visualiza a la actriz Salma Hayek junto a escenas de producciones cinematográficas y televisivas. (Composición fotográfica/Netflix/ Aple tv/Issac Esquivel Cuarto Oscuro)

La Ciudad de México, Puerto Vallarta, Oaxaca y los campos de agave de Jalisco figuran entre los destinos mexicanos que sirvieron de escenario para series y documentales de plataformas como Netflix y Apple TV+, y que cualquier viajero puede recorrer estas vacaciones.

Desde el Centro Histórico capitalino hasta comunidades rarámuri en la sierra de Chihuahua, México ha prestado sus calles, haciendas y paisajes naturales a producciones que acumulan millones de espectadores en todo el mundo.

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La capital, un set que no cierra

Otras series dejaron huella en distintas colonias. La Casa de las Flores se filmó en la alcaldía de Tlalpan, cerca del parque Cumbres del Ajusco. (Netflix)
Otras series dejaron huella en distintas colonias. La Casa de las Flores se filmó en la alcaldía de Tlalpan, cerca del parque Cumbres del Ajusco. (Netflix)

El corazón de la Ciudad de México concentra la mayor densidad de locaciones visitables. El Ex Convento de San Hipólito, cerca del Metro Hidalgo, aparece en la segunda temporada de Narcos: México como escenario de una fiesta electoral. El Café Trevi, restaurante tradicional junto a la Alameda Central, fue usado en la primera temporada para una de las escenas de mayor tensión de la serie.

El Palazzio Videmar, en la alcaldía Cuauhtémoc a un costado de Tlatelolco, sirvió como locación de la boda del Gobernador Celis en esa misma producción de Netflix.

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Otras series dejaron huella en distintas colonias. La Casa de las Flores se filmó en la alcaldía de Tlalpan, cerca del parque Cumbres del Ajusco. Soy tu Fan recorrió Coyoacán, la Roma y Polanco. Sense8 utilizó el Museo Anahuacalli de Xochimilco, estudio del pintor Diego Rivera, como una de sus locaciones internacionales.

La miniserie Me late que sí (Netflix, 2025), protagonizada por Alberto Guerra, recreó la atmósfera burocrática de la capital en exteriores de colonias como San Rafael y Santa María la Ribera, además de las oficinas de Pronósticos para la Asistencia Pública en Insurgentes Sur.

Para quienes prefieren un recorrido guiado, The Film Tours México ofrece itinerarios por el Centro Histórico que incluyen el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal y el Colegio de San Ildefonso, con referencias a producciones nacionales e internacionales.

Puerto Vallarta, la Acapulco que no es Acapulco

"Acapulco", serie de Apple TV+
La serie, que cuenta con la participación de Eugenio Derbéz, transformó ese hotel en un destino reconocible para sus seguidores.(Apple TV+)

Uno de los casos más llamativos del “turismo de pantalla” en México es el de la serie Acapulco de Apple TV+. Aunque la historia transcurre en el puerto guerrerense en 1984, toda la filmación se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco, específicamente en el Hotel Barceló, cuya fachada rosa se convirtió en el sello visual de la producción.

La serie, que cuenta con la participación de Eugenio Derbéz, transformó ese hotel en un destino reconocible para sus seguidores.

Tequila y sus haciendas, el escenario de Monarca

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2019.- La actriz Salma Hayek posa para los fotógrafos durante la alfombra roja de “Monarca”, serie que produce y que será transmitida en la plataforma Netflix. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2019.- La actriz Salma Hayek posa para los fotógrafos durante la alfombra roja de “Monarca”, serie que produce y que será transmitida en la plataforma Netflix. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El Pueblo Mágico de Tequila, en Jalisco, es la locación central de Monarca, serie de Netflix producida por Salma Hayek que narra la disputa de tres hermanos por un imperio tequilero familiar.

Los campos de agave azul, el centro histórico del municipio y haciendas del siglo XVII conforman el paisaje de la producción. Dos de esas propiedades son visitables: la Hacienda de El Carmen, ubicada entre los volcanes de Tequila y Ameca en El Carmen de Ordaz, que hoy opera como hotel con spa y lago; y la Hacienda de Labor de Ribera, también usada durante el rodaje.

Ambas reciben visitantes y ofrecen hospedaje.

Oaxaca y Mérida, la cocina como guía

comida de oaxaca tradición culinaria
La comida tradicional mexicana es muy variada y colorida. En particular, la de Oaxaca es una de las favoritas. (INAH)

Chef’s Table de Netflix dedicó el cuarto episodio de su segunda temporada al chef Enrique Olvera, con los mercados y calles de Oaxaca como telón de fondo. Ese recorrido visual por la capital oaxaqueña está ligado al origen de su mole madre, uno de los platos más reconocidos de la gastronomía mexicana contemporánea.

El documental Salt, Fat, Acid, Heat llevó a la chef Samin Nostrat a los mercados de Mérida, Yucatán, para explorar los sabores de la región: naranja, miel y las salsas locales que definen la cocina yucateca.

Chihuahua y Baja California Sur, la naturaleza en primer plano

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Chihuahua ¡ah Chihuahua!
Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Chihuahua ¡ah Chihuahua! Créditos: Secretaria de Turismo del Estado de Chihuahua.

El documental Lorena, la de pies ligeros (Netflix) muestra la comunidad rarámuri de Guachochi, en la sierra de Chihuahua, conocida como la capital del mundo rarámuri. Para llegar a la casa de Lorena, la producción cruzó ríos, desfiladeros y la Barranca Sinforosa, un paraje alejado de los circuitos turísticos convencionales.

En el extremo opuesto del país, el documental Nuestro Planeta exhibe el Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur, que alberga el 70% de las especies marinas de México, incluida la ballena azul. Jacques Cousteau describió esa zona como “el acuario del mundo”.

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