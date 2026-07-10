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Borja Iglesias no le cierra las puertas al América previo a enfrentar a Bélgica

El jugador de la Selección de España habló sobre el supuesto interés de las Águilas de cara al duelo de 4tos del Mundial 2026

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Borja Iglesias en entrenamiento con la Selección Española. IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis
Borja Iglesias en entrenamiento con la Selección Española. IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

El nombre de Borja Iglesias empezó a sonar en México por las probabilidades de reforzar al Club de Futbol América, una vez que finalice su participación en el Mundial 2026 con la Selección Española de Futbol.

Este jueves 9 de julio, durante la práctica de la Furia, el delantero dijo estar feliz en su actual equipo, Celta de Vigo, pero también aceptó que todo puede cambiar en el último instante, dando a entender que le gustaría experimentar el nivel que existe en la Liga Mx.

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“La realidad es que siempre lo he dicho, soy super feliz en el Celta, en Galicia, en mi casa y esto del futbol es algo que nunca se sabe lo que puede pasar”, declaró Borja Iglesias,

“Al día de hoy estoy centrado en el Mundial 2026, luego disfrutar de mis vacaciones y en volver a Vigo, que es mi casa y ya veremos“, complementó el seleccionado español, quien debutó en la Copa del Mundo frente a Portugal en 8vos de Final.

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¿Quién es Borja Iglesias?

Borja Iglesias podría jugar vs Bélgica en 4tos de Final. REUTERS/Hannah Mckay
Borja Iglesias podría jugar vs Bélgica en 4tos de Final. REUTERS/Hannah Mckay

Borja Iglesias Quintás es un futbolista español de 33 años. Milita en el Celta de Vigo y representa a la Roja en la Copa del Mundo de Norteamérica. Se caracteriza por su presencia física, capacidad para jugar de espaldas al arco y su movilidad dentro del área.

Parte de sus cualidades es sabe presionar al rival, se involucra en la recuperación y aporta tanto en juego aéreo como en remates a primer toque. Destaca por su presencia física al medir 1.87 metros y pesar 86 kg,

En la temporada 2025-2026 de LaLiga Española, Borja Iglesias disputó 50 partidos, marcó 18 goles y dio 3 asistencias en en 2,710 minutos con el Celta de Vigo.

Antes de llegar a Galicia, el atacante vistió la camiseta del Real Betis Balompié, donde acumuló 52 tantos y 12 asistencias en 186 compromisos. Además, celebró la Copa de su majestad el Rey en el año del 2022.

Otros de los equipos que contrataron a Borja Iglesias, aparecen el Real Zaragoza y el Real Club Deportivo Espanyol, quienes tuvieron una valoración positiva hacia el jugador por ser uno de los goleadores en certámenes pasados.

En la Selección de España ha visto actividad en 9 partidos entre 2022 y 2026. Su primera presentación en el Mundial 2026 ocurrió en la fase de 8vos de Final contra la Selección Portuguesa: Borja Iglesias entró a la cancha para ocupar la demarcación de Mikel Oyarzabal.

Su perfil podría encajar en el Club América

Borja Iglesias dando declaraciones en rueda de medios. EFE/Zipi Aragón
Borja Iglesias dando declaraciones en rueda de medios. EFE/Zipi Aragón

Las cualidades de Borja Iglesias llamarían la atención del Club de Futbol América para reforzar el ataque en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, analizaría una reunión con el delantero en Los Ángeles para mostrar el proyecto y la propuesta económica.

En Coapa estarán atentos a su partido mundialista con la Selección Española, mismo que se jugará el viernes 10 de julio en Los Ángeles, donde el primer equipo americanista jugará un último duelo de preparación ante LA Galaxy el sábado 11 desde el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

¿Cuándo debuta América en la Liga Mexicana?

El Club de Futbol América inicia su camino en el Torneo Apertura 2026 de visita a los Gallos de Querétaro, el sábado 18 de julio a las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana) ya con la dirección del uruguayo Guillermo Almada.

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