Angélica María y Enrique Guzmán vuelven a estar juntos para “La Despedida”su icónica gira en dueto: última fecha en CDMX

Enrique Guzmán y Angélica María anuncian la gira ‘La despedida’ para celebrar su legado musical en México (IG)

Angélica María y Enrique Guzmán vuelven a los escenarios juntos con La Despedida, una gira que arrancó en febrero de 2026 y que ya suma fechas hasta noviembre, con paradas en seis ciudades de México y boletos disponibles desde $230 hasta $3,540 pesos.

La gira inició el 13 de febrero en Puebla, en el Auditorio Metropolitano, y continuó al día siguiente en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Desde entonces, el tour no ha parado de crecer.

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El 16 de octubre los artistas cerrarán su paso por CDMX con una última fecha en el Teatro Metropólitan a las 20:00 horas.

Fechas confirmadas de la gira

La gira arrancó el 13 de febrero en Puebla, en el Auditorio Metropolitano, y continuó al día siguiente en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Desde entonces, el tour no ha parado de crecer.

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La segunda etapa inició el 10 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, a las 17:00 horas, con motivo del Día de las Madres. Le siguieron Mérida el 15 de mayo, Puebla el 23 de mayo y Monterrey el 31 de mayo en el Escenario GNP Seguros.

Las próximas fechas confirmadas son dos: el viernes 16 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, y el jueves 5 de noviembre a las 20:30 horas en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro.

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Los artistas han señalado que aún podrían sumarse más ciudades al calendario.

Un dueto que promete una velada inolvidable Crédito: ( (Jovani Pérez/ Infobae)

Dónde comprar boletos y cuánto cuestan

Los boletos se distribuyen según la ciudad. Para Querétaro, la venta opera a través de eticket.mx, con precios que van desde $825 (General Central) hasta $3,540 MXN (Preferente Diamante).

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En el Auditorio Nacional, los valores oscilaron entre $230 y $3,100 MXN, con venta a través de Ticketmaster. Para otras ciudades, las plataformas habilitadas son Superboletos y TusBoletos.mx.

Un adiós que podría no serlo

Los propios artistas admitieron que no saben cuándo terminará el tour. “Estamos tristes y contentos al mismo tiempo, porque nos vamos a despedir en una gira muy bella que no sabemos cuándo va a terminar” (Ocesa/Ticketmaster)

Pese al nombre de la gira, Guzmán fue claro sobre su alcance real. “Alguna vez dijimos que íbamos a estar juntos por única vez e hicimos diez conciertos seguidos. No es despedida, pero por las dudas”, declaró durante la conferencia de prensa de lanzamiento.

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Los propios artistas admitieron que no saben cuándo terminará el tour. “Estamos tristes y contentos al mismo tiempo, porque nos vamos a despedir en una gira muy bella que no sabemos cuándo va a terminar”, señalaron.

El espectáculo: repertorio sin invitados

El show recorre los grandes éxitos de ambos intérpretes en solitario y en dueto. Entre los temas interpretados en Monterrey figuraron “Mi Corazón Canta”, “Te Seguiré” y “Tu Cabeza en Mi Hombro” por parte de Guzmán, mientras que el cierre conjunto incluyó “Ámame”, “Secretamente” y “Dame Felicidad”.

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El formato no contempla invitados especiales. La participación de Alejandra Guzmán y Angélica Vale en el escenario quedó descartada desde el anuncio oficial de la gira.

La salud de la familia Guzmán, en el fondo

Durante la conferencia de prensa, Enrique Guzmán también abordó la situación de su esposa, Rosalba Welter Portes Gil, quien enfrenta secuelas complejas derivadas de la EPOC. “La que está un poquito delicada es mi mujer… Tuvo EPOC, y el EPOC deja unas secuelas muy difíciles y muy distintas unas con las otras”, expresó.

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Sobre su hija Alejandra Guzmán, el cantante transmitió tranquilidad: la artista pospuso su regreso a los escenarios tras una cirugía de columna en 2025 y, según su padre, se recupera sin contratiempos.

Sus proyectos en solitario, más allá de la gira

Angélica María se encuentra activa, esperando volver a las telenovelas. (Angélica María: Instagram)

Mientras La Despedida sigue su curso, Angélica María prepara su regreso a la televisión después de 13 años de ausencia en los foros de Televisa. La productora Rosy Ocampo confirmó su participación especial en Corazón de Marruecos, telenovela que adapta el melodrama Muchacha italiana viene a casarse —producción con la que la propia actriz debutó en la televisora en 1971.

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En esta nueva versión, Angélica María no retomará a su personaje original sino que interpretará a Ornela Donatti, una heredera italiana de gran fortuna con presencia en el mundo de la moda y la alta joyería. Su participación abarca cuatro capítulos, con un total de cinco días de grabación.

La telenovela, que protagonizan África Zavala y José Ron, tiene previsto su estreno a finales de 2026 en Univision y ViX. Su llegada a Las Estrellas está programada para principios de 2027, a las 21:30 horas.

La actriz también participó en la serie El Abogado de Lincoln, proyecto que, según la producción de Ocampo, complicó inicialmente su incorporación a Corazón de Marruecos por cuestiones de agenda. Además, no descartó en declaraciones recientes la posibilidad de que se produzca su propia bioserie.

Por su parte, Enrique Guzmán lanzó en enero de 2026 la recopilación Íconos Eternos: Enrique Guzmán, un álbum de 15 canciones editado por Orfeón Videovox. El material se suma a una serie de reediciones y versiones nuevas que el cantante publicó durante 2025, entre ellas El amor está en el aire y trabajos en colaboración con los Hermanos Carrión.