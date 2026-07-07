¿Quién es Erling Haaland? El “vikingo” que buscará vengar a México ante Inglaterra

(X / ErlingHaaland)

Después de que Inglaterra eliminara a México del Mundial 2026 con una victoria de 3-2 en los octavos de final, algunos aficionados mexicanos encontraron un nuevo motivo para seguir la Copa del Mundo: apoyar a Noruega y a su máxima figura, Erling Haaland, quien ahora buscará dejar fuera del torneo al conjunto inglés en los cuartos de final.

El delantero noruego se convirtió en una de las grandes figuras del Mundial 2026 gracias a su capacidad goleadora y será el principal peligro para una selección inglesa que llega tras vencer al Tricolor en el Estadio Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Más allá de su impresionante físico, Haaland destaca por su inteligencia dentro del área, velocidad y capacidad para aparecer en el momento exacto para convertir goles.

El “vikingo” que lidera la nueva generación de Noruega

(REUTERS/Dylan Martinez)

La última participación de Noruega en una Copa del Mundo había sido en Francia 1998, cuando la actual estrella del equipo todavía no había nacido. Ahora, casi tres décadas después, una nueva generación encabezada por Haaland busca escribir una nueva historia para el futbol noruego.

PUBLICIDAD

A sus 25 años, el atacante del Manchester City es el referente ofensivo de una selección que ha sorprendido en el torneo y que ahora tiene la oportunidad de avanzar a semifinales eliminando a Inglaterra.

Pero antes de convertirse en una estrella mundial, Haaland tuvo una faceta poco conocida: durante su adolescencia incursionó en la música junto a sus amigos con el proyecto de rap Flow Kingz, aunque al mismo tiempo comenzaba a destacar dentro del futbol.

PUBLICIDAD

¿Cuánto mide y cuánto pesa Erling Haaland?

(REUTERS/Dylan Martinez)

Una de las principales características de Haaland es su impresionante físico. El delantero mide aproximadamente 1.95 metros y tiene un peso cercano a los 88-94 kilogramos.

Su altura podría hacer pensar que es un atacante limitado por su tamaño, pero el noruego combina fuerza, velocidad y agilidad, una combinación que lo convierte en uno de los delanteros más difíciles de marcar.

PUBLICIDAD

Además, es uno de los atacantes más altos del Mundial 2026, solo por detrás de su compañero en selección Alexander Sorloth, quien mide 1.96 metros.

El apellido Braut: el homenaje de Haaland a su mamá

(Instagram / @erling)

Durante el Mundial 2026, Haaland decidió llevar en su camiseta el apellido de su madre. Su dorsal aparece con el nombre “Braut Haaland”, una forma de reconocer a Gry Marita Braut, exatleta noruega especializada en heptatlón y una de las personas más importantes en su vida.

PUBLICIDAD

Su padre, Alf-Inge Haaland, también tuvo una carrera futbolística destacada. Fue defensor y representó a Noruega en el Mundial de Estados Unidos 1994, torneo en el que la selección europea llegó hasta los octavos de final.

Además, fue su padre quien influyó en una de las decisiones más importantes de su carrera: elegir al Manchester City por encima de otros grandes clubes europeos.

PUBLICIDAD

¿Cuántos goles lleva Haaland en el Mundial 2026 y en su carrera?

(Reuters / Vincent Carchietta)

El Mundial 2026 está siendo una edición histórica para Haaland. El delantero noruego suma 7 goles en el torneo y se encuentra entre los máximos goleadores junto a figuras como Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Su camino goleador comenzó desde la fase de grupos, donde marcó dobletes ante Irak y Senegal, además de anotar frente a Costa de Marfil. En los octavos de final volvió a aparecer con dos goles ante Brasil para darle el triunfo a Noruega por 2-1.

PUBLICIDAD

A nivel profesional, Haaland acumula 359 goles, distribuidos de la siguiente manera:

Manchester City: 162 goles

Borussia Dortmund: 86 goles

Selección de Noruega: 62 goles

Red Bull Salzburgo: 29 goles

Molde: 20 goles

El atacante noruego también presume partidos inolvidables, como las ocasiones en las que consiguió marcar cinco goles en un mismo encuentro, tres veces en su carrera.

PUBLICIDAD

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia): 7 goles

Lionel Messi (Argentina): 7 goles

Erling Haaland (Noruega): 7 goles

Harry Kane (Inglaterra): 5 goles

Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles

Ahora, Haaland tendrá una nueva misión: liderar a Noruega ante Inglaterra y buscar el boleto a las semifinales del Mundial 2026, en un partido que muchos aficionados mexicanos seguirán con especial atención tras la eliminación del Tricolor.