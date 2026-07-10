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Hidalgo enfrenta nuevas lluvias tras inundaciones en Tizayuca: autoridades mantienen alerta por riesgo de deslaves e inundaciones

El operativo de atención continúa en las zonas afectadas, mientras Protección Civil exhorta a la población a mantenerse alerta ante el riesgo de nuevas emergencias

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(Redes Sociales)
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Las intensas lluvias que han afectado a Hidalgo durante las últimas horas mantienen en alerta a las autoridades estatales, luego de que el municipio de Tizayuca registrara severas inundaciones que dejaron 48 viviendas afectadas y daños materiales en distintas colonias.

Mientras continúan las labores de limpieza, Protección Civil advirtió que las precipitaciones persistirán en gran parte de la entidad y podrían provocar nuevas emergencias.

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La tormenta registrada la tarde del miércoles en Tizayuca acumuló 75 milímetros de lluvia en apenas 41 minutos, una cantidad suficiente para provocar el colapso del sistema de drenaje en algunos puntos, encharcamientos y afectaciones en fraccionamientos como Marbella, El Recinto y la colonia Loma Bonita.

Las intensas precipitaciones dejaron 48 viviendas afectadas en Tizayuca, mientras Protección Civil mantiene el monitoreo por el pronóstico de más lluvias en la entidad. (Redes Sociales)

En el fraccionamiento Marbella se reportaron los mayores daños. El nivel del agua alcanzó entre 30 centímetros y 1.5 metros de altura, mientras que en la calle Compostela el colapso de una barda permitió el ingreso del agua a una vivienda que registró pérdida total de su patrimonio.

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También se desprendieron alrededor de 170 metros cuadrados de carpeta asfáltica, complicando la movilidad en la zona.

Operativo de emergencia continúa en las zonas afectadas

Tras la emergencia, el gobierno municipal desplegó un operativo de atención con alrededor de 100 elementos de Protección Civil y Bomberos, además de personal de la Comisión de Agua y Alcantarillado, Seguridad Ciudadana, Sistema DIF, Jurisdicción Sanitaria y Secretaría del Bienestar.

Las brigadas realizan labores de limpieza, retiro de lodo, desazolve del drenaje y evaluación de daños, además de brindar apoyo directo a las familias afectadas.

Autoridades mantienen un operativo permanente para atender a las familias afectadas y restablecer las condiciones en las zonas inundadas. EFE/ David Martínez
Autoridades mantienen un operativo permanente para atender a las familias afectadas y restablecer las condiciones en las zonas inundadas. EFE/ David Martínez

Las autoridades informaron que el operativo permanecerá activo hasta concluir la limpieza de las vialidades y reducir los riesgos sanitarios derivados de las inundaciones. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Saldo preliminar de las lluvias en Tizayuca

  • 48 viviendas con afectaciones por inundaciones.
  • Daños en los fraccionamientos Marbella, El Recinto y la colonia Loma Bonita.
  • Pérdidas en muebles, electrodomésticos y vehículos.
  • Colapso de una barda con pérdida total del patrimonio de una familia.
  • Desprendimiento de aproximadamente 170 metros cuadrados de carpeta asfáltica.
  • Operativo permanente con dependencias municipales, estatales y de apoyo social.

Protección Civil advierte más lluvias para el norte y oriente del estado

El panorama meteorológico indica que las lluvias continuarán este jueves y durante los próximos días, principalmente en las regiones norte y oriente de Hidalgo.

lluvias inundaciones hidalgo pachuca
Protección Civil mantiene la alerta por el pronóstico de lluvias fuertes en el norte y oriente de Hidalgo. (Captura de pantalla/redes sociales)

Las autoridades alertaron sobre el posible incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como riesgo de inundaciones en zonas bajas, deslaves, derrumbes y afectaciones en carreteras, especialmente en municipios serranos.

El monitoreo de las condiciones meteorológicas se mantiene de forma permanente debido a que las precipitaciones pueden intensificarse en pocas horas.

Protección Civil recomendó evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, limitar los traslados durante las tormentas y mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que pudieran representar un riesgo.

Asimismo, exhortó a la población a preparar un plan familiar de emergencia, resguardar documentos importantes y evitar tirar basura en la vía pública, ya que la obstrucción del sistema de drenaje puede incrementar la magnitud de los encharcamientos e inundaciones.

Especialistas aclaran el término “Tormenta Negra”

En los últimos días ha cobrado relevancia el término “Tormenta Negra”, utilizado en algunos medios y redes sociales para describir episodios de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.

Cuartoscuro
Especialistas aclaran el término “Tormenta Negra”. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, especialistas precisan que no se trata de una clasificación oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La expresión se emplea de manera popular para referirse a fenómenos meteorológicos con precipitaciones extraordinarias que pueden ocasionar inundaciones repentinas y afectaciones a la infraestructura.

Las condiciones previstas para Hidalgo obedecen a la interacción de distintos sistemas atmosféricos que mantienen un ambiente favorable para lluvias fuertes en gran parte del centro y oriente del país.

Con el pronóstico de más lluvias para los próximos días, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, atender las recomendaciones de Protección Civil y reportar cualquier emergencia al número 911, con el objetivo de reducir riesgos y responder oportunamente ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas.

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