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México cae en el ranking oficial de la FIFA tras eliminación en octavos de final

La Selección Mexicana se despidió de la Copa del Mundo tras caer ante la Selección de Inglaterra en la cancha del estadio Ciudad de México

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Raúl Jiménez suspira y sus compañeros piden perdón en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha
Raúl Jiménez suspira y sus compañeros piden perdón en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Nacional de México tocó el top 9 del ranking de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) luego de su histórica presentación en el Mundial 2026, donde alcanzó los 8vos de Final tras vencer de forma contundente a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador en 16vos.

Todo indicaba que el Tri de Javier Aguirre conquistaría el noveno lugar una vez que la Copa del Mundo llegara a su final, sin embargo el equipo mexicano cayó un puesto derivado de la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos el lunes 6 de julio.

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De acuerdo a la nueva actualización de la FIFA, el cuadro nacional cerrará la lista de las diez mejores selecciones del mundo con 1754.30 puntos. México quedará por detrás de: Francia (1), Argentina (2), España (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Marruecos (6), Portugal (7), Bélgica (8) y Países Bajos (9).

En caso contrario, la Selección Mexicana estará en mejor posición que Colombia (11), Alemania (12) y Croacia (13). Por ahora, existen dos selecciones que podría desbancar al Tricolor, una de ellas es la delegación de Suiza, quien ya subió cinco puestos en el ranking y sigue en competencia al ser el siguiente rival de Argentina en 4tos del Mundial 2026.

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La Selección Mexicana cierra el top 10
La Selección Mexicana cierra el top 10 (X / FIFA)

La otra nación que arriba con peligro es nada más y nada menos que la sorpresiva Noruega, misma que eliminó a Brasil el domingo 5 de julio con doblete de Erling Haaland y está próxima a enfrentar a Inglaterra, quien dejó fuera a México en 8vos.

La actuación de los Vikingos fue reconocida por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), tanto que compartió en un video su increíble ascenso en la tabla general. Noruega pasó del sitio 31 al lugar 19 y aún podría escalar posiciones si continúa vivo en el Mundial 2026.

¿Cómo se suman los puntos en el ranking FIFA?

México cayó 2-3 ante Inglaterra en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
México cayó 2-3 ante Inglaterra en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los puntos en el ranking FIFA se suman después de cada partido internacional reconocido por el organismo rector. Esto incluye partidos oficiales de competiciones (como eliminatorias mundialistas, Copa Oro, Eurocopa, Copa América, etc.

El proceso es el siguiente:

  • Al finalizar cada partido de carácter oficial, la FIFA calcula los puntos obtenidos por cada equipo según el resultado, la importancia del partido, la fuerza del rival y la confederación a la que pertenece.
  • La actualización del ranking y la suma de puntos suelen ocurrir cada vez que FIFA publica una nueva edición del ranking, lo cual históricamente se hace una vez al mes, aunque el calendario puede variar según el año o la cantidad de partidos jugados.
  • Si hay una fecha FIFA (ventana internacional con varios partidos), los puntos de todos esos partidos se suman y el ranking se actualiza al término de la misma.

Es así que los puntos se suman cada vez que una selección termina un partido oficial y la FIFA los refleja oficialmente en la siguiente actualización mensual del ranking.

¿Cuándo vuelve a jugar México tras su eliminación del Mundial 2026?

El Lobo de Tepeji no falló desde los once pasos ante Inglaterra. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Lobo de Tepeji no falló desde los once pasos ante Inglaterra. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana tendría dos compromisos en la Fecha FIFA del mes de septiembre. Al momento se sigue a la espera de su confirmación. La primera prueba para Rafa Márquez como nuevo DT del Tri será en noviembre para los 4tos de Final de la Concacaf Liga de Naciones.

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