Nicola Porcella advierte del carácter de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 4

Nicola Porcella en un coche y Karina Torres, con el cuerpo tatuado y vestido rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El influencer y actor peruano Nicola Porcella reaccionó a las confirmaciones de los primeros integrantes de La Casa de los Famosos México 4, enfatizando en Karina Torres y Ernesto Laguardia, a quienes conoce personalmente o por haber trabajado en proyectos juntos.

Nicola señaló el fuerte carácter que tiene “La Licenciada” y que podría ser algo interesante de ver en el reality show, y recalcó que incluso su forma de ser es más fuerte que la de Wendy Guevara, con quien Porcella compartió protagonismo en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

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Además, Porcella se mostró sorprendido por la incorporación de Ernesto Laguardia al elenco del programa. Dijo que no imaginó verlo dentro de la casa y lo describió como una “eminencia”, además de recordar que trabajó con él en una novela.

La lectura de Nicola sobre Karina Torres dentro de La Casa de los Famosos

Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)

Nicola Porcella planteó que el desempeño de Karina Torres en La casa de los famosos México no tendría por qué calcar el personaje de redes sociales, porque el reality exige convivencia permanente. “Que no la idealicen: ‘Ay, ella va a llegar y va a ser la Karina de redes’. La de redes está una, dos horas, acá estás todo el día”, afirmó.

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El actor sostuvo que la producción eligió a “la persona idónea” y anticipó el tipo de dinámica que, en su opinión, aportará La Licenciada al formato. “Entró Karina. Creo que Karina le va a poner esa picardía, esa diversión. El público la pedía”, comentó.

Porcella también habló del carácter de Torres y lo comparó con el de Wendy Guevara, a quien conoció justamente en la primera temporada del reality en México. “Tiene un carácter fuerte, ella tiene un carácter más fuerte que el de Wendy”, dijo, y agregó que eso no la convertía en “mala persona” ni le quitaba lo divertida.

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La influencer estaba transmitiendo en vivo cuando un hombre le gritó desde su casa (Karina Torres)

Además, el influencer peruano recordó que él y Wendy se equivocaron en su paso por la casa y que el público los acompañó con errores y virtudes. En ese mismo sentido, pidió que a Karina Torres se le diera margen para mostrarse como es fuera de sus transmisiones. “Karina es una persona normal, es un ser humano”, expresó.

Sobre el posible resultado, Porcella evitó adelantar un triunfo, pero sí proyectó que podría convertirse en un perfil querido por la audiencia. “Yo no puedo decir que va a ser la ganadora, pero que va a ser un personaje que la gente va a querer mucho, sí”, dijo, y añadió que esperaba que, al salir, “se le abran muchas puertas”.

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El negocio de Nicola fuera de la tele: bar, pódcast y una aplicación

Más allá del reality, Nicola Porcella actualizó el estado de sus inversiones y explicó que mantuvo una estrategia de trabajo fuera de la televisión. Dijo que su restaurante iba bien y mencionó que también avanzó con un bar, Fun Pass, un pódcast y “una aplicación”.

El exchico reality peruano radicado en México revela cómo es salir con una de las influencers más seguidas del país azteca.

“Me gusta tratar de invertir mi dinero en negocios, tratar de hacer varias cositas por fuera de la tele para poder un día ya estar en mi camita echado, tranquilo y que todo esté funcionando”, declaró.

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Cabe señalar que algunas versiones en los medios aseguran que Karina Torres había dicho antes que no entraría porque su personalidad “24/7” distaba de la que muestra en redes, haciendo alusión al carácter fuerte que tiene en su día a día. Sin embargo, su mánager, Joel, la convenció de sumarse al proyecto.