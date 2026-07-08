Tacos estilo Haaland: así prepara el noruego este sabroso platillo mexicano lleno de proteína

Erling Haaland publicó un video en su canal oficial de YouTube mostrando su rutina diaria como futbolista profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Erling Haaland lleva siete goles en el Mundial 2026 y ya figura entre los futbolistas más seguidos del torneo.

Fuera de los estadios, un video en su canal oficial de YouTube lo muestra en una faceta distinta: eligiendo tacos en el comedor del Manchester City y confesando que son uno de sus platillos favoritos.

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Haaland mide 1.95 metros y pesa entre 88 y 94 kilogramos. (REUTERS/Claudia Greco)

Noruega regresa a una Copa del Mundo después de casi tres décadas de ausencia. En esta edición, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, el equipo terminó segundo en el Grupo I, detrás de Francia, y venció a Costa de Marfil en dieciseisavos con goles de Antonio Nusa y Haaland.

El platillo mexicano que eligió Haaland en el comedor del Manchester City

El taco es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana: una tortilla doblada o enrollada rellena de distintos ingredientes, que en México va desde el pastor y el suadero hasta la birria y la barbacoa.

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El delantero del Manchester City tiene más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube. (Youtube/Erling Haaland).

En el comedor del Manchester City, equipo de la Premier League inglesa del que Haaland es delantero titular y máximo goleador, la versión que eligió el noruego es la que se conoce popularmente fuera del país: tortilla crujiente con proteína, vegetales frescos y jugo de limón.

Tacos a la Haaland, así se preparó sus tacos el noruego

En el video publicado el 21 de abril de 2026 en su canal oficial de YouTube, Haaland recorre el comedor al término de una sesión de entrenamiento.

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En el bufet son visibles brócoli, jitomates cherry, espinacas, arroz y carne de pescado. El delantero se dirige directamente con el cocinero y le pregunta qué tiene disponible.

La tortilla crujiente que eligió Haaland es un tipo de tortilla común en países fuera de México. (YouTube/Erling Haaland)

El cocinero le describe la opción del día: taco crujiente o taco suave acompañado de lechuga rallada, ‘’salsa de tomate’' (jitomate y cebolla picados en cubos, lo que en México se conoce como pico de gallo), crema agria, limón, cilantro, chile jalapeño y pollo deshebrado.

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Haaland se muestra contento y emocionado mientras observa la preparación.

Haaland eligió una tortilla crujiente rellena de pollo deshebrado y le agregó limón antes de dar el primer bocado. (YouTube/Erling Haaland)

La tortilla crujiente es rellenada con el pollo deshebrado y una salsa estilo pico de gallo con cilantro encima.

Cuando tiene el plato listo, el jugador noruego le exprime un limón, sonríe y al dar el primer bocado dice: “Los tacos, uno de mis platillos favoritos. Tan buenos. Comida de primera y saludable también”.

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El goleador del Mundial no ocultó su emoción al probar el platillo mexicano en el comedor de su equipo. (YouTube/Erling Haaland)

El noruego también se convirtió en uno de los máximos goleadores del Mundial 2026

A sus 25 años, Haaland mide 1.95 metros y pesa entre 88 y 94 kilogramos.

Su combinación de fuerza y velocidad lo convierte en un jugador amenazante durante la celebración de la Copa del Mundo.

El delantero noruego acumula siete goles en lo que va del Mundial 2026. REUTERS/Peter Cziborra

En octavos de final, Haaland anotó dos goles en los minutos 79 y 89 para eliminar a Brasil del Mundial.

Con siete goles en el torneo, el delantero noruego se encuentra en lo alto de la tabla de goleadores junto con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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El camino de Noruega hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo

Noruega terminó segundo en el Grupo I, detrás de Francia. En dieciseisavos venció a Costa de Marfil 2-1, con goles de Antonio Nusa y Haaland.

Al eliminar a Brasil en octavos de final, Noruega superó su mejor registro histórico en un Mundial y se clasificó a los cuartos de final por primera vez en su historia.

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Noruega venció a Costa de Marfil 2-1 en dieciseisavos de final, con goles de Antonio Nusa y Haaland. REUTERS/Dylan Martinez

La celebración del “remo vikingo” acompaña cada paso del equipo.

Los aficionados noruegos simulan remar juntos como antiguos marineros escandinavos al grito de “¡Rema!”, una tradición que se replicó en estaciones de tren, plazas públicas y oficinas de diversos lugares del mundo, ganando incluso la simpatía de la afición mexicana.

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El "remo vikingo" consiste en sentarse en fila, estirar los brazos y simular el movimiento de remar. Reuters/Vincent Carchietta

La coreografía consiste en sentarse en fila, estirar los brazos hacia adelante e inclinarse hacia atrás al ritmo del cántico, simulando el movimiento de remar en un tradicional barco vikingo.