Primera Operación Enjambre en Tabasco: caen seis elementos de la SSPC estatal

El operativo fue realizado coordinadamente entre fiscalía del estado y autoridades federales. Crédito: FGET

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) ejecutó la primera Operación Enjambre en la entidad y detuvo a seis policías adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC Tabasco) mediante órdenes de aprehensión giradas en su contra.

Según datos oficiales, la acción se enmarcó en la Estrategia Nacional de Seguridad y tuvo como objetivo combatir la corrupción, la impunidad y los posibles vínculos entre funcionarios y estructuras del crimen organizado.

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El operativo fue realizado coordinadamente entre la FGET, la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación federal en Tabasco.

Las tareas de inteligencia que precedieron a los arrestos permitieron el cumplimiento de las seis órdenes de aprehensión de forma simultánea y con apego a la legalidad.

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Aunque comparten nombre y siglas, la SSPC involucrada en esta detención corresponde al gobierno de Tabasco. Se trata de una dependencia estatal, distinta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal que encabeza Omar García Harfuch y que opera bajo las órdenes del gobierno de la República. Los seis elementos detenidos pertenecen a la corporación tabasqueña, no a la institución federal.

Los seis policías estarían vinculados con estructuras criminales

Los detenidos fueron identificados con los siguientes nombres:

Carmen “N”

Rubén “N”

Carlos “N”

Edi “N”

Francisco “N”

Joan “N”

La SSPC Tabasco, corporación a la que pertenecían los seis elementos, quedó en el centro de una investigación que supone nexos entre personal de seguridad pública y organizaciones delictivas. De acuerdo con la FGET, todos los detenidos son considerados inocentes hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia en su contra.

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La FGET subrayó que la Operación Enjambre no concluye con estas detenciones. La fiscalía estatal anunció que continuará actuando con rapidez y precisión ante cualquier acto de corrupción o hecho delictivo en el que se presuma la participación de servidores públicos.

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