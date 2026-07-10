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Primera Operación Enjambre en Tabasco: caen seis elementos de la SSPC estatal

Autoridades estatales y federales detuvieron a los elementos por presuntos nexos con el crimen organizado

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El operativo fue realizado coordinadamente entre fiscalía del estado y autoridades federales. Crédito: FGET
El operativo fue realizado coordinadamente entre fiscalía del estado y autoridades federales. Crédito: FGET

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) ejecutó la primera Operación Enjambre en la entidad y detuvo a seis policías adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC Tabasco) mediante órdenes de aprehensión giradas en su contra.

Según datos oficiales, la acción se enmarcó en la Estrategia Nacional de Seguridad y tuvo como objetivo combatir la corrupción, la impunidad y los posibles vínculos entre funcionarios y estructuras del crimen organizado.

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El operativo fue realizado coordinadamente entre la FGET, la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación federal en Tabasco.

Las tareas de inteligencia que precedieron a los arrestos permitieron el cumplimiento de las seis órdenes de aprehensión de forma simultánea y con apego a la legalidad.

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Aunque comparten nombre y siglas, la SSPC involucrada en esta detención corresponde al gobierno de Tabasco. Se trata de una dependencia estatal, distinta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal que encabeza Omar García Harfuch y que opera bajo las órdenes del gobierno de la República. Los seis elementos detenidos pertenecen a la corporación tabasqueña, no a la institución federal.

Los seis policías estarían vinculados con estructuras criminales

Los detenidos fueron identificados con los siguientes nombres:

  • Carmen “N”
  • Rubén “N”
  • Carlos “N”
  • Edi “N”
  • Francisco “N”
  • Joan “N”

La SSPC Tabasco, corporación a la que pertenecían los seis elementos, quedó en el centro de una investigación que supone nexos entre personal de seguridad pública y organizaciones delictivas. De acuerdo con la FGET, todos los detenidos son considerados inocentes hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia en su contra.

La FGET subrayó que la Operación Enjambre no concluye con estas detenciones. La fiscalía estatal anunció que continuará actuando con rapidez y precisión ante cualquier acto de corrupción o hecho delictivo en el que se presuma la participación de servidores públicos.

Información en desarrollo...

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