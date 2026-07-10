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Laura Zapata confirma demanda en contra de Kunno por daño moral

La actriz mexicana confirmó que emprenderá todas las acciones legales correspondientes en contra del influencer

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Laura Zapata ahora trabaja en TV Azteca (Foto: Instagram/@laurazapataoficial)
Laura Zapata ahora trabaja en TV Azteca (Foto: Instagram/@laurazapataoficial)

La actriz mexicana, Laura Zapata, confirmó que emprenderá acciones legales en contra del influencer conocido como Kunno, esto por fuertes comentarios vertidos por el influencer durante un reality.

Tras la participación de ambos en La Casa de los Famosos, Zapata explicó las medidas legales que emprenderá y dejo clara su postura ante esta nueva polémica.

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¿Cuáles fueron los comentarios de Kunno?

Durante el reality show, La Casa de los Famosos, el influencer tacho de de mentirosa a Zapata y se refirió a ella como “Señorita Autosecuestros”.

Esto tras un fuerte episodio vivido por Zapata en el año de 2002, año en el cual la actriz sufrió un secuestro junto a su hermana Ernestina Sodi.

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Laura Zapata mencionó que tiene más de 20 años de su vida sufriendo y lidiando con el tema.

Afirmó que el tema ha ensuciado su persona y su actividad artística, cosa que la tiene cansada y no quiere seguir sufriendo.

“Es un delito que se da en nuestro país y que sufrimos las personas y todas las familias”

La actriz afirmó que lo que sufrió toda su familia es algo indeseable y aseguró que tomará todas la acciones legales correspondientes.

Yina Calderón denunció una supuesta conspiración de Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones para perjudicarla antes de entrar al programa. (Crédito: cuartooscuro / RS)
Yina Calderón denunció una supuesta conspiración de Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones para perjudicarla antes de entrar al programa. (Crédito: cuartooscuro / RS)

¿De qué delitos será acusado Kunno?

El abogado de la señora Zapata comentó que se trabaja en una demanda por daño moral, daños punitivos y una disculpa pública.

Zapata espera que este caso siente un precedente para que las personas opinen y usen su libertad de expresión en base a verdades y a lo que se puede probar.

Esperando que se limiten este tipo de comentarios ofensivos durante ese tipo de realitys.

“No es la libertad de expresión que utiliza una persona para decir la verdad, es una libertad utilizada para dañar la imagen sin sustento real”, afirmó la actriz.

Zapa dejo en claro que ella no permitirá ataque ni ofensas hacía su persona

“Yo no busco una venganza, busco la verdad, busco respeto y que quede claro que absolutamente nadie debe construir notoriedad difundiendo una información falsa sobre mi persona, mi reputación, mi historia y sobre este delito que sufrí”, concluyó.

La polémica se desató cuando Kunno sugirió que el secuestro de Laura Zapata fue un “autosecuestro”, lo que generó críticas y posibles repercusiones legales. (@JoyRoseCo)

El secuestro de Laura Zapata

El 22 de septiembre de 2002, Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi, ambas medias hermanas de la cantante Thalía, fueron secuestradas en Ciudad de México al salir del Teatro San Rafael, donde Zapata protagonizaba la obra “La casa de Bernarda Alba”.

Hombres armados interceptaron su vehículo, rompieron el vidrio con un arma y las obligaron a descender. Ambas fueron trasladadas a casas de seguridad, amarradas y amenazadas.

Los secuestradores, identificados después como miembros de la banda de “Los tiras”, exigieron un rescate de 5 millones de dólares, dirigidos específicamente a Tommy Mottola, esposo de Thalía.

Durante el cautiverio, Laura permaneció privada de la libertad durante 35 días y Ernestina, 45 días. Los delincuentes enviaron fotos de ambas con armas apuntándoles como prueba de vida.

Las negociaciones fueron tensas y mediáticas, ya que involucraban a una de las familias más conocidas del espectáculo mexicano.

Laura Zapata comparte sensibles mensajes en medio del luto por la muerte de su hermana Ernestina Sodi: “Paz y cierre” (Foto: X/ Laura Zapata )
Laura Zapata comparte sensibles mensajes en medio del luto por la muerte de su hermana Ernestina Sodi: “Paz y cierre” (Foto: X/ Laura Zapata )

Durante el secuestro, Laura Zapata sufrió daños emocionales severos y relató que no dormía ni comía, mientras que Ernestina Sodi denunció posteriormente en un libro haber sido víctima de abuso sexual durante el cautiverio.

Ambas hermanas vivieron el encierro en condiciones precarias, con miedo constante a ser asesinadas. Finalmente, la familia logró el pago del rescate y ambas fueron liberadas.

El caso provocó un distanciamiento profundo entre las hermanas y generó distintas versiones sobre lo ocurrido. Ernestina Sodi, en su libro “Líbranos del mal”, acusó a Laura de intervenir para que no la liberaran antes.

Sodi también mencionó sospechas de complicidad, por parte de su hermana, versiones que Zapata siempre ha negado. El secuestro marcó a ambas de por vida y se convirtió en uno de los episodios más mediáticos de la historia reciente del espectáculo mexicano.

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