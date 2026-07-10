La aclamada serie mexicana ‘Nadie nos va a extrañar’ estrena segunda temporada: fecha y dónde ver

Cuatro jóvenes, vestidos con uniformes y ropa casual, transitan por el patio de un centro educativo en una imagen de "No One Will Miss Us", 2026. (Prime Video Mx /Instagram)

Prime Video anunció que Nadie nos va a extrañar regresará en agosto de 2026 con una segunda temporada que retoma el último año de preparatoria de sus protagonistas.

La serie mexicana, creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, volvió a acaparar la atención esta semana tras la publicación de su póster y adelanto oficial en redes sociales. La imagen muestra al elenco principal en los pasillos de la escuela, con el sello “Nueva Temporada — Próximamente” de Amazon Prime Video.

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La cuenta oficial de la plataforma en X lo resumió así: “El último año de prepa está por comenzar. ¿Sobrevivirá su amistad o terminarán siendo un recuerdo que nadie va a extrañar?”

Qué pasará en la segunda temporada

Cuatro jóvenes posan en una escalera para el póster de la serie original de Amazon Prime, Nadie Nos Va A Extrañar, que anuncia su nueva temporada. (Prime Video)

La nueva entrega se sitúa en el último año de prepa de Tenoch, Alex, Daniela, Marifer y Memo, el grupo que en 1994 montó un negocio clandestino de venta de tareas en el bachillerato “Héroes de la Revolución”. La pregunta que plantea la propia plataforma es si su amistad sobrevivirá o si terminarán siendo un recuerdo que nadie recuerde.

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La historia retoma las tramas que quedaron abiertas tras el desenlace de la primera entrega y profundiza en las relaciones que construyeron los personajes a lo largo de esa temporada.

El anuncio en el LALIFF y el equipo detrás de la serie

La confirmación oficial llegó durante la 25.ª edición del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), donde Prime Video proyectó en exclusiva los dos primeros episodios de la nueva temporada.

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Al evento asistieron Camila Calónico, Virgilio Delgado, Nicolás Haza y Edu Maruri, junto a la showrunner Silvana Aguirre. “Fue el amor de la audiencia lo que hizo posible la segunda temporada, y es ese mismo amor el que nos impulsa a todos”, declaró Aguirre durante la presentación, según recogió CineMedios.

La dirección queda nuevamente en manos de Catalina Aguilar Mastretta y Samuel Kishi Leopo, con guion de Pelusi y Portela.

Así mismo la plataforma publicó en sus redes sociales la confirmación oficial de agosto como el mes de estreno de la nueva temporada de la serie dramática adolecente.

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Cuatro actores de la serie Nadie Nos Va a Extrañar posan para promocionar la segunda temporada en Amazon Prime Video. (Captura/Instagram @primevideomx)

El peso de la primera temporada

Nadie nos va a extrañar se estrenó en agosto de 2024 y permaneció 18 semanas consecutivas en el top 10 de Prime Video México. La producción conectó con audiencias de distintas generaciones a través de su retrato de la adolescencia noventera, su estética de época y una trama que mezclaba comedia, drama y suspenso.

La canción original A dónde va el viento, interpretada por Julieta Venegas, se convirtió en un fenómeno paralelo: se ubicó entre los 10 temas más escuchados de la cantante en Spotify tras el estreno de la serie.

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La renovación para una segunda temporada se había confirmado en septiembre de 2025. La nueva entrega llega a Prime Video en agosto de 2026, sin fecha exacta anunciada hasta el momento.

La cuarta nominación fue la que se tradujo en premio: Axel Madrazo, quien interpreta a Memo, se alzó con el galardón a la Revelación Actoral del Año, según consigna Wikipedia en su registro de la ceremonia celebrada el 6 de abril de 2025 en Ciudad de México. (Prime Video Mx /Instagram)

Reconocimiento en los Premios Aura 2025

La primera temporada compitió en cuatro categorías de los Premios Aura 2025, el galardón dedicado a las mejores series en español. La producción obtuvo nominaciones a Mejor Serie de Drama, Mejor Guión y Serie con Mayor Impacto.

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La cuarta nominación fue la que se tradujo en premio: Axel Madrazo, quien interpreta a Memo, se alzó con el galardón a la Revelación Actoral del Año, según consigna Wikipedia en su registro de la ceremonia celebrada el 6 de abril de 2025 en Ciudad de México.

El elenco que regresa a los noventa

Los cinco protagonistas son actores jóvenes con trayectorias que comenzaron a tomar forma antes de la serie. Axel Madrazo (Memo), hijo del conductor Óscar Madrazo, debutó en pantalla a los 13 años con el papel de Alex Basteri en Luis Miguel: La Serie de Netflix. Su trabajo en Nadie nos va a extrañar le valió el Premio Aura a la Revelación Actoral del Año en 2025, y tiene en posproducción un nuevo proyecto titulado Sin equipaje.

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Nicolás Haza (Alex), hijo de la actriz Ludwika Paleta y el actor Plutarco Haza, había participado en Los ricos también lloran de Televisa y Te quiero y me duele de HBO Max antes de sumarse al proyecto. Camila Calónico (Marifer) cuenta en su filmografía con Latido, junto a Marina de Tavira.

Virgilio Delgado (Tenoch) y Macarena Oz (Daniela) completan el quinteto principal. En los roles recurrentes regresan Alejandro Puente, Ernesto Laguardia y Edu Maruri, entre otros.

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