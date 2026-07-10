México

La aclamada serie mexicana ‘Nadie nos va a extrañar’ estrena segunda temporada: fecha y dónde ver

La serie creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela aborda el último año de prepa de un grupo de amigos en la CDMX de los noventa, con estreno fijado para agosto 2026

Guardar
Google icon
Cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, caminan por una cancha. Dos hombres y una mujer visten chaqueta gris con escudo; otra mujer lleva chaqueta vaquera y shorts
Cuatro jóvenes, vestidos con uniformes y ropa casual, transitan por el patio de un centro educativo en una imagen de "No One Will Miss Us", 2026. (Prime Video Mx /Instagram)

Prime Video anunció que Nadie nos va a extrañar regresará en agosto de 2026 con una segunda temporada que retoma el último año de preparatoria de sus protagonistas.

La serie mexicana, creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, volvió a acaparar la atención esta semana tras la publicación de su póster y adelanto oficial en redes sociales. La imagen muestra al elenco principal en los pasillos de la escuela, con el sello “Nueva Temporada — Próximamente” de Amazon Prime Video.

PUBLICIDAD

La cuenta oficial de la plataforma en X lo resumió así: “El último año de prepa está por comenzar. ¿Sobrevivirá su amistad o terminarán siendo un recuerdo que nadie va a extrañar?”

Qué pasará en la segunda temporada

Cuatro jóvenes posan en una escalera. Arriba se lee Prime Original Nadie Nos Va A Extrañar. Abajo se lee Amazon Prime Nueva Temporada Próximamente
Cuatro jóvenes posan en una escalera para el póster de la serie original de Amazon Prime, Nadie Nos Va A Extrañar, que anuncia su nueva temporada. (Prime Video)

La nueva entrega se sitúa en el último año de prepa de Tenoch, Alex, Daniela, Marifer y Memo, el grupo que en 1994 montó un negocio clandestino de venta de tareas en el bachillerato “Héroes de la Revolución”. La pregunta que plantea la propia plataforma es si su amistad sobrevivirá o si terminarán siendo un recuerdo que nadie recuerde.

PUBLICIDAD

La historia retoma las tramas que quedaron abiertas tras el desenlace de la primera entrega y profundiza en las relaciones que construyeron los personajes a lo largo de esa temporada.

El anuncio en el LALIFF y el equipo detrás de la serie

La confirmación oficial llegó durante la 25.ª edición del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), donde Prime Video proyectó en exclusiva los dos primeros episodios de la nueva temporada.

Al evento asistieron Camila Calónico, Virgilio Delgado, Nicolás Haza y Edu Maruri, junto a la showrunner Silvana Aguirre. “Fue el amor de la audiencia lo que hizo posible la segunda temporada, y es ese mismo amor el que nos impulsa a todos”, declaró Aguirre durante la presentación, según recogió CineMedios.

La dirección queda nuevamente en manos de Catalina Aguilar Mastretta y Samuel Kishi Leopo, con guion de Pelusi y Portela.

Así mismo la plataforma publicó en sus redes sociales la confirmación oficial de agosto como el mes de estreno de la nueva temporada de la serie dramática adolecente.

Cuatro jóvenes, dos mujeres y dos hombres, sentados en un muro de ladrillos bajo un árbol. Todos sostienen envases de bebida blancos y rosados
Cuatro actores de la serie Nadie Nos Va a Extrañar posan para promocionar la segunda temporada en Amazon Prime Video. (Captura/Instagram @primevideomx)

El peso de la primera temporada

Nadie nos va a extrañar se estrenó en agosto de 2024 y permaneció 18 semanas consecutivas en el top 10 de Prime Video México. La producción conectó con audiencias de distintas generaciones a través de su retrato de la adolescencia noventera, su estética de época y una trama que mezclaba comedia, drama y suspenso.

La canción original A dónde va el viento, interpretada por Julieta Venegas, se convirtió en un fenómeno paralelo: se ubicó entre los 10 temas más escuchados de la cantante en Spotify tras el estreno de la serie.

La renovación para una segunda temporada se había confirmado en septiembre de 2025. La nueva entrega llega a Prime Video en agosto de 2026, sin fecha exacta anunciada hasta el momento.

Jóvenes sentados en pupitres de madera en un aula. Hay tres estudiantes en primer plano mirando al frente. Más personas y afiches en la pared al fondo
La cuarta nominación fue la que se tradujo en premio: Axel Madrazo, quien interpreta a Memo, se alzó con el galardón a la Revelación Actoral del Año, según consigna Wikipedia en su registro de la ceremonia celebrada el 6 de abril de 2025 en Ciudad de México. (Prime Video Mx /Instagram)

Reconocimiento en los Premios Aura 2025

La primera temporada compitió en cuatro categorías de los Premios Aura 2025, el galardón dedicado a las mejores series en español. La producción obtuvo nominaciones a Mejor Serie de Drama, Mejor Guión y Serie con Mayor Impacto.

La cuarta nominación fue la que se tradujo en premio: Axel Madrazo, quien interpreta a Memo, se alzó con el galardón a la Revelación Actoral del Año, según consigna Wikipedia en su registro de la ceremonia celebrada el 6 de abril de 2025 en Ciudad de México.

El elenco que regresa a los noventa

Los cinco protagonistas son actores jóvenes con trayectorias que comenzaron a tomar forma antes de la serie. Axel Madrazo (Memo), hijo del conductor Óscar Madrazo, debutó en pantalla a los 13 años con el papel de Alex Basteri en Luis Miguel: La Serie de Netflix. Su trabajo en Nadie nos va a extrañar le valió el Premio Aura a la Revelación Actoral del Año en 2025, y tiene en posproducción un nuevo proyecto titulado Sin equipaje.

Nicolás Haza (Alex), hijo de la actriz Ludwika Paleta y el actor Plutarco Haza, había participado en Los ricos también lloran de Televisa y Te quiero y me duele de HBO Max antes de sumarse al proyecto. Camila Calónico (Marifer) cuenta en su filmografía con Latido, junto a Marina de Tavira.

Virgilio Delgado (Tenoch) y Macarena Oz (Daniela) completan el quinteto principal. En los roles recurrentes regresan Alejandro Puente, Ernesto Laguardia y Edu Maruri, entre otros.

Temas Relacionados

Prime VideoProgramas de TelevisiónCine MéxicoSeriesAdolecentesSeries y Peliculasmexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nicola Porcella advierte del carácter de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 4

El influencer peruano reaccionó a los primeros integrantes confirmados de La Casa de los Famosos y recordó trabajar con Ernesto Laguardia

Nicola Porcella advierte del carácter de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 4

Angélica María y Enrique Guzmán vuelven a estar juntos para “La Despedida”su icónica gira en dueto: última fecha en CDMX

Dependiendo de la sede, los boletos se compran en Ticketmaster, eticket.mx, Superboletos o TusBoletos.mx

Angélica María y Enrique Guzmán vuelven a estar juntos para “La Despedida”su icónica gira en dueto: última fecha en CDMX

¿Dónde comprar las ligas de cabello de Erling Haaland y cuánto cuestan?

Hay un detalle en el peinado de Erling Haaland que no pasa desapercibido y que miles de aficionados ya están buscando

¿Dónde comprar las ligas de cabello de Erling Haaland y cuánto cuestan?

Laura Zapata confirma demanda en contra de Kunno por daño moral

La actriz mexicana confirmó que emprenderá todas las acciones legales correspondientes en contra del influencer

Laura Zapata confirma demanda en contra de Kunno por daño moral

El PT reprende al Verde y llama a no romper alianza en Chihuahua: respaldan aspiraciones de Andrea Chávez rumbo al 2027

El Partido Verde Ecologista de México ha dado a conocer que apoyarán al presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuellar

El PT reprende al Verde y llama a no romper alianza en Chihuahua: respaldan aspiraciones de Andrea Chávez rumbo al 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Primera Operación Enjambre en Tabasco: caen seis elementos de la SSPC estatal

Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella advierte del carácter de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 4

Nicola Porcella advierte del carácter de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 4

Angélica María y Enrique Guzmán vuelven a estar juntos para “La Despedida”su icónica gira en dueto: última fecha en CDMX

Laura Zapata confirma demanda en contra de Kunno por daño moral

Los lugares de México que aparecen en series y a los que puedes ir estas vacaciones

Así suena el corrido de Pedro Sola por comentarios “venenosos” sobre perritos: el conductor es funado por famosos y animalistas

DEPORTES

México cae en el ranking oficial de la FIFA tras eliminación en octavos de final

México cae en el ranking oficial de la FIFA tras eliminación en octavos de final

El incómodo momento que Canelo Álvarez protagonizó con Harry Kane y la selección de Inglaterra que se viralizó

Gordon revela cómo reaccionó a los insultos de Javier Aguirre en el duelo México vs Inglaterra

Estos son los jugadores de la Liga MX convocados al Mundial que no vieron minutos

Gilberto Mora recibe saludo inesperado de un fan en pleno tráfico y causa sensación en redes