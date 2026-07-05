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La razón por la que Inglaterra juega el Mundial 2026 con una bandera diferente a la que todos conocemos

La selección inglesa juega bajo una bandera distinta a la mundialmente conocida y las razones de por qué sucede esto tienen más de 400 años de historia

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Dos banderas grandes ondean en un estadio de fútbol con la multitud borrosa. Bandera del Reino Unido a la izquierda y bandera de Inglaterra a la derecha.
Dos banderas, un mismo territorio y una confusión que tiene más de cuatro siglos de historia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la selección de Inglaterra salta a la cancha en el Mundial 2026, lleva una bandera que no es la que muchos esperarían ver.

No es la que decora las portadas de los discos de rock clásico ni la que se ve ondeando en las grandes cumbres internacionales.

La selección inglesa compite bajo un emblema distinto al del Reino Unido. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)
La selección inglesa compite bajo un emblema distinto al del Reino Unido. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

La que usa el equipo de futbol es otra: una cruz roja sobre fondo blanco, limpia y sin adornos. Y la razón de esa diferencia tiene más de cuatro siglos de historia.

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¿Qué diferencias hay entre las dos banderas asociadas a Inglaterra?

Las dos banderas no son intercambiables ni representan lo mismo.

Una es la bandera de la unión política de cuatro naciones. La otra pertenece únicamente a una de ellas: Inglaterra.

La Union Jack es la bandera nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no de Inglaterra.

Vista panorámica de Londres al atardecer con el Big Ben, el Palacio de Westminster y el río Támesis. Bandera del Reino Unido en primer plano.
La Union Jack combina las cruces de San Jorge, San Andrés y San Patricio, según la Casa Real británica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo establece la Casa Real británica en su sitio oficial: se llama así porque combina las cruces de los tres países unidos bajo un mismo soberano.

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Esas tres cruces son la de San Jorge, patrón de Inglaterra desde la década de 1270; la de San Andrés, patrón de Escocia y la de San Patricio, que representa a Irlanda del Norte.

Gales, la cuarta nación del Reino Unido, no aparece en la Union Jack.

Calle de Londres con autobús rojo de dos pisos, cabina telefónica roja, peatones y edificios históricos. La bandera del Reino Unido ondea sobre un edificio.
La bandera que el mundo llama "británica" esconde dentro de sí la historia de varias naciones distintas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa Real británica explica que cuando se creó la primera versión de la bandera en 1606, Gales ya estaba unida a Inglaterra y no era un principado separado.

La bandera de Inglaterra incluye solo la Cruz de San Jorge: una cruz roja centrada sobre fondo blanco.

Una pintura en acuarela enmarcada muestra 48 banderas nacionales dispuestas en filas sobre un fondo beige, con el texto 'MUNDIAL 2026 48 NACIONES - UNIDAS POR EL FÚTBOL' en la parte superior.
Los estatutos de la FIFA reconocen a las cuatro asociaciones británicas como miembros separados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno británico la reconoce explícitamente en su guía oficial sobre banderas —publicada en GOV.UK— como la bandera nacional de Inglaterra, con estatus jurídico propio y distinto al de la Union Jack.

Cómo se formó la bandera que hoy representa al Reino Unido

Cuando Jacobo VI de Escocia heredó el trono inglés en 1603, los barcos británicos debían izar dos banderas a la vez: la cruz roja sobre blanco de Inglaterra y la cruz diagonal blanca sobre azul de Escocia.

El problema, según el historiador británico Nick Groom en un artículo para la organización These Islands, era que dos banderas en un mismo mástil indicaban que había ocurrido un combate naval, con la del vencedor en la cima.

Dos banderas ondeando sobre mástiles de madera. La bandera izquierda es blanca con una cruz roja. La bandera derecha es azul con cruces rojas y blancas.
El diseño actual de la Union Jack entró en vigor el 1 de enero de 1801 con el Acta de Unión con Irlanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rey encargó al Conde de Nottingham diseñar una bandera combinada. El decreto que la oficializó lleva fecha del 12 de abril de 1606.

La solución fue superponer las dos cruces sin que ninguna dominara del todo a la otra, aunque la Cruz de San Jorge quedó encima.

El diseño que se usa hoy llegó casi dos siglos después. El 1 de enero de 1801, el Acta de Unión con Irlanda incorporó la Cruz de San Patricio —una cruz diagonal roja sobre blanco—.

Vista urbana de Londres con un autobús rojo de dos pisos y una cabina telefónica roja en primer plano, calle mojada, edificios históricos y la bandera Union Jack.
La Union Jack combina las cruces de San Jorge, San Andrés y San Patricio, según la Casa Real británica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Artículo Primero de esta ley otorga al monarca el poder exclusivo de elegir, mediante una proclamación real, los símbolos, banderas y emblemas que identifican al reino.

¿Por qué Inglaterra tiene selección propia si forma parte del Reino Unido?

La Football Association (FA), el organismo que administra el futbol en Inglaterra, se fundó el 26 de octubre de 1863, cuatro décadas antes de que existiera la FIFA.

Para cuando el organismo mundial nació en París en 1904, la FA ya había organizado el primer partido internacional oficial de la historia: Inglaterra contra Escocia, el 30 de noviembre de 1872, según el portal oficial de la FA.

Primer plano de la pierna y el botín de un futbolista a punto de golpear un balón de fútbol sobre el césped, con una barrera y un portero desenfocados al fondo.
El primer partido internacional oficial de la historia fue Inglaterra contra Escocia, el 30 de noviembre de 1872. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa antigüedad explica por qué las cuatro asociaciones del Reino Unido —Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte— compiten por separado en los torneos internacionales, cada una con su propia bandera.

Los estatutos de la FIFA reconocen que cada una de las cuatro asociaciones británicas será reconocida como asociación miembro separada.

Es la única excepción al principio general de una sola asociación por país.

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