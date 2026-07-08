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¿Quién es la célula Jalipa? El grupo del CJNG desarticulado en Manzanillo

Autoridades detuvieron a seis presuntos sicarios y aseguraron armamento de alto calibre, debilitando la presencia operativa del CJNG en la región. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de sus actividades delictivas

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Autoridades de Colima desmantelan la célula 'Jalipa' del CJNG en Manzanillo y detienen a seis presuntos sicarios. Crédito: Fiscalía de Colima
Autoridades de Colima desmantelan la célula 'Jalipa' del CJNG en Manzanillo y detienen a seis presuntos sicarios. Crédito: Fiscalía de Colima

La célula criminal Jalipa, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, operaba en el puerto de Manzanillo como uno de los grupos con mayor responsabilidad en los hechos de violencia registrados en Colima. Su desmantelamiento, confirmado la noche del 7 de julio de 2026, implicó la detención de seis presuntos integrantes y el decomiso de armamento de alto calibre en dos intervenciones simultáneas.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima atribuyó a este grupo una parte significativa de los hechos violentos registrados en la entidad. Las fuerzas de seguridad consideran que la desarticulación de Jalipa representa un debilitamiento directo a la capacidad operativa del CJNG en la región portuaria.

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Los informes oficiales señalan que cada uno de los detenidos desempeñaba funciones como sicario dentro de la estructura del cártel. Las autoridades investigan su posible participación en diversos delitos y mantienen abiertas las diligencias para determinar el alcance real de sus operaciones en Colima.

El proceso legal para los seis capturados continúa en marcha, bajo la presunción de inocencia y conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las instituciones estatales subrayan que el combate a la delincuencia organizada en Colima seguirá como prioridad en la agenda de seguridad.

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Autoridades de Colima desmantelan la célula 'Jalipa' del CJNG en Manzanillo. Crédito: Fiscalía de Colima
Autoridades de Colima desmantelan la célula 'Jalipa' del CJNG en Manzanillo. Crédito: Fiscalía de Colima

Los perfiles detrás de la célula Jalipa

Los seis detenidos durante el operativo contra el grupo criminal fueron identificados por las autoridades como presuntos sicarios activos dentro de la estructura del CJNG en Manzanillo. Entre ellos figuran hombres y una mujer jóvenes, con edades que van de los 19 a los 38 años, provenientes tanto de Colima como de Guadalajara.

En la primera intervención, la Policía Estatal Preventiva capturó a Pedro “N”, de 38 años, y a Diego “N”, de 29, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por su presunta implicación en tentativa de homicidio y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ambos portaban armas cortas que quedaron como prueba en la investigación.

La segunda acción permitió arrestar a Carlos Alberto “N”, de 22 años; Efrén Alejandro “N”, de 20; Aylín Viridiana “N”, de 19; y Jesús Osvaldo “N”, de 22. Según las indagatorias, todos ellos tenían funciones operativas dentro de la célula, en especial labores de sicariato y vigilancia para el cártel en la zona portuaria.

Las autoridades subrayan que la célula Jalipa funcionaba como un brazo operativo esencial del CJNG en Manzanillo, encargándose de ejecutar actos violentos y resguardar cargamentos ilícitos. A pesar de estas detenciones, las investigaciones siguen su curso para identificar si existen más integrantes en libertad o conexiones con otras redes criminales en la región.

Silueta oscura de hombre con barba y bigote, logo rojo CJNG, mapa de México, rifle, hospital, dos mantas enrolladas, billetes de dólares y saco de dinero.
Una ilustración conceptual muestra la figura de El Mencho desvaneciéndose bajo el emblema del CJNG, rodeada de elementos que aluden a sus actividades en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sigue tras el desmantelamiento

La Marina, la Policía Estatal, la FGR y la FGE indicaron que continuarán con las acciones de combate a la delincuencia en Colima. El comunicado oficial describe el resultado como un golpe directo a la estructura del CJNG en la zona portuaria.

Manzanillo es uno de los puertos de mayor actividad comercial del país, lo que lo convierte en un punto estratégico para el crimen organizado. El control de esa plaza representa para los cárteles una vía de acceso a rutas de tráfico y distribución.

El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer
El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer

Ante la presencia de estructuras criminales en zonas urbanas y portuarias, Colima se ha posicionado como uno de los estados con mayor presencia del CJNG en México. Su ubicación geográfica, con salida al Pacífico a través de Manzanillo, lo convierte en un territorio de alto valor estratégico para el cartel.

La entidad ha registrado de forma recurrente índices elevados de violencia vinculados a disputas por el control de plazas entre grupos del crimen organizado. La desarticulación de células como Jalipa forma parte de la estrategia de las instituciones de seguridad para reducir esa presión sobre la población civil.

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