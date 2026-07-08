Además de Los Rugrats: estos son los principales brazos armados de La Mayiza

Las células armadas de La Mayiza han sido señaladas por autoridades como actores clave en la disputa contra Los Chapitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente acusación por narcoterrorismo presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Carlos “N”, alias “Carlitos”, presunto líder de Los Rugrats, volvió a poner bajo los reflectores la estructura armada de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada actualmente por Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.

De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, “Carlitos Rugrats” no sólo encabezaría una organización dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, sino que también sería responsable de coordinar una célula de sicarios encargada de proteger las operaciones de La Mayiza mediante asesinatos, secuestros y otros actos de violencia.

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Sin embargo, Los Rugrats no son el único brazo armado de la organización. Durante los últimos años, distintas investigaciones de inteligencia, expedientes judiciales estadounidenses y reportes periodísticos han identificado a otras células que forman parte del aparato militar de la facción fundada por Ismael “El Mayo” Zambada.

Los Rugrats, la nueva generación de sicarios de Los Mayitos

Los Rugrats son considerados una de las células de combate más recientes y visibles de La Mayiza.

Autoridades estadounidenses los identifican como un grupo encargado de brindar seguridad a operadores de alto nivel, custodiar laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, proteger rutas de trasiego y ejecutar ataques contra organizaciones rivales.

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La acusación contra el presunto líder de Los Rugrats volvió a centrar la atención en los grupos armados que respaldan a La Mayiza. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Desde que estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, esta célula ha sido señalada como una de las principales responsables de los enfrentamientos contra Los Chapitos, principalmente en Culiacán, aunque también se les atribuye presencia en Baja California.

La acusación estadounidense sostiene que el grupo también habría participado en homicidios, secuestros y actos de intimidación para mantener el control de territorios estratégicos.

Los Rusos, la vieja guardia de “El Mayo”

Antes de que surgieran Los Rugrats, el principal grupo de choque de la organización era Los Rusos, encabezados por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece actualmente una recompensa de 5 millones de dólares.

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Los Rusos surgieron como un grupo de sicarios bajo las órdenes directas de Ismael “El Mayo” Zambada y consolidaron su reputación durante las guerras contra los Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez.

Diversos testimonios judiciales, entre ellos el de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, ubican a la organización dentro de la estructura de mando de Gonzalo Inzunza Inzunza, “Macho Prieto”, uno de los operadores históricos del cártel.

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Inicialmente operaban en Sonoyta, Sonora, con un grupo de entre 20 y 30 sicarios, aunque posteriormente fueron enviados a San Luis Río Colorado y Mexicali para contener el avance de Los Chapitos.

Su fidelidad hacia la familia Zambada quedó evidenciada durante el Culiacanazo de 2019, cuando, según distintos reportes, recibieron la instrucción de no participar en el operativo para rescatar a Ovidio Guzmán López, una decisión que profundizó las diferencias entre ambas facciones.

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Actualmente, Los Rusos continúan siendo considerados uno de los principales grupos armados que respaldan a Mayito Flaco en la guerra contra Los Chapitos.

Flechas MZ, la fuerza de élite de La Mayiza

Otro de los grupos más importantes dentro de la estructura de La Mayiza es Grupo Flechas, también conocido como Operativa MZ o Flechas MZ.

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Se trata de una unidad considerada de élite, creada originalmente para contener la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia el noroeste del país.

Flechas MZ opera en varios estados del país como una de las unidades de élite de La Mayiza. (Twitter/@OfficialBalam)

Tras la captura de “El Mayo” Zambada, la organización quedó bajo el mando de Ismael Zambada Sicairos, mientras que en el plano operativo destacan los hermanos Alejandro y José Cabrera Sarabia, identificados como algunos de sus principales coordinadores.

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Su presencia se ha documentado principalmente en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato, aunque reportes recientes señalan una expansión hacia Michoacán.

Durante 2026, el grupo ha sido objetivo de diversos operativos de las Fuerzas Armadas, particularmente en la región del llamado Triángulo Dorado, donde cientos de elementos de Fuerzas Especiales fueron desplegados para intentar desarticular sus redes de operación.

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Con la aparición de células como Los Rugrats, el fortalecimiento de Los Rusos y la permanencia de Flechas MZ, La Mayiza mantiene una estructura armada diversificada que le permite operar simultáneamente en distintos estados, proteger laboratorios de drogas sintéticas, asegurar rutas de tráfico y sostener la disputa territorial que mantiene desde 2024 contra Los Chapitos, en una guerra que ha transformado el mapa criminal del noroeste de México.