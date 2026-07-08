Acribillaron a dos hombres en asentamiento irregular en Playa del Carmen: indagan presunto cobro de piso

En el asentamiento irregular llamado las Torres fueron asesinados a disparos dos hombres este martes Foto: Facebook

Un ataque armado dejó dos hombres muertos en Las Torres, un asentamiento irregular de Playa del Carmen, y reavivó la violencia en una zona que acumuló cuatro personas asesinadas en menos de dos meses, además de balaceras recientes y otro homicidio ocurrido el 14 de junio en un negocio de mariscos del destino turístico.

El doble homicidio ocurrió este martes minutos antes de las 17:00 horas en una calle de terracería del asentamiento. Con ese caso, el lugar sumó cuatro ejecutados en menos de dos meses, luego de otro ataque armado registrado el 27 de mayo que también dejó dos víctimas mortales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes preliminares, hombres armados entraron a esa zona ubicada en la periferia de la ciudad y sorprendieron a las víctimas cuando estaban afuera de una vivienda. Los disparos les causaron la muerte en el sitio y los agresores escaparon sin que hubiera detenciones.

Paramédicos acudieron al lugar después del reporte, pero solo confirmaron que ambos ya no tenían signos vitales por la gravedad de las heridas de bala. Después llegaron elementos de la Policía Municipal, además de autoridades estatales y federales, para acordonar el área y resguardar la escena.

PUBLICIDAD

Agentes de policía custodian una escena de crimen marcada por una cinta amarilla y un contorno de tiza en una calle adoquinada de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque reforzó la presión sobre una zona con homicidios y balaceras recientes

Las primeras indagatorias señalaron que el crimen habría estado relacionado con una disputa entre grupos delictivos que operaban en la región. Una de las líneas de investigación apuntó a un probable ajuste de cuentas ligado a la venta de droga.

Vecinos de la zona indicaron de manera preliminar que los fallecidos presuntamente se dedicaban al cobro de cuotas. Esa versión se integró a la hipótesis de la Policía de Investigación sobre un enfrentamiento entre grupos antagónicos.

PUBLICIDAD

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para los trámites de ley. Hasta el cierre de los reportes oficiales, las corporaciones policiacas no informaron sobre personas detenidas tras los operativos de búsqueda desplegados en los alrededores.

La policía investiga una escena de crimen con un vehículo y casquillos de bala marcados en el sector Monte Verde de Canóvanas, Puerto Rico, durante la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se sumó al ataque del pasado 27 de mayo en el mismo asentamiento, donde fueron asesinados un hombre y una mujer que eran pareja. Ese crimen dejó a sus hijos menores de edad en indefensión.

PUBLICIDAD

Las Torres surgió sobre derecho de vía de la CFE y carecía de servicios básicos

Las Torres era un asentamiento poblacional formado hace más de una década sobre el derecho de vía de torres de alta tensión de la CFE, origen de su nombre. Se localizaba en medio de la selva del sur-poniente de Playa del Carmen, cerca de los terrenos de Calica y del parque ecoturístico Xcaret.

La población que habitaba en el sitio carecía de servicios públicos elementales. Aun con esas condiciones, en semanas recientes el lugar se convirtió en un foco rojo por la repetición de ataques armados y personas heridas en balaceras.

PUBLICIDAD

La violencia también se extendió a otros puntos del municipio gobernado por la alcaldesa morenista Estefanía Mercado Asencio. El pasado 14 de junio, un ataque en el negocio de mariscos El Camarón Guasaveño dejó un hombre muerto y tres heridos.

Ese caso incluso fue retomado en una conferencia matutina en Palacio Nacional por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario informó entonces que daba seguimiento al crimen para su esclarecimiento.

PUBLICIDAD

El nuevo doble homicidio confirmó que la violencia no se concentró en un solo episodio aislado, sino que alcanzó tanto asentamientos irregulares como sitios públicos de Playa del Carmen. En Las Torres, la repetición de asesinatos en un periodo menor a dos meses exhibió la persistencia de grupos armados en una franja periférica de la ciudad donde hasta ahora no se reportaron capturas por este caso.

El pasado 27 de mayo una pareja fue asesinada frente a sus hijos también en Las Torres

Un hombre y una mujer perdieron la vida tras ser atacados a balazos en una nueva zona de invasión del asentamiento irregular Las Torres, cerca de la colonia Bellavista.

PUBLICIDAD

El ataque: Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon de forma directa contra la pareja y huyeron.

Las víctimas: El hombre y la mujer fallecieron en el sitio; paramédicos del ERUM confirmaron los decesos.

Menores a salvo: Dos niños, presuntamente hijos de las víctimas, resultaron ilesos y recibieron resguardo inmediato por parte del grupo GEAVIG.

Operativo: La Policía Municipal acordonó el área y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones.

El ataque armado en Las Torres dejó dos hombres muertos este martes, minutos antes de las 17:00 horas.

El asentamiento acumuló cuatro personas asesinadas en menos de dos meses, tras otro doble homicidio ocurrido el 27 de mayo.

En Playa del Carmen también se registró el 14 de junio un ataque en El Camarón Guasaveño, con un muerto y tres heridos.