Receta de pico de gallo, rápida y fácil

La frescura y el color del pico de gallo convierten cualquier encuentro en una celebración genuina. Al acercar el bol a la mesa, las charlas se llenan de risas mientras cada quien busca una cucharada generosa de esa mezcla crocante y aromática. La cebolla cruje, el tomate aporta dulzor, el ají despierta el paladar y el limón equilibra todo con su acidez precisa. Es una invitación a volver a servirse, porque nadie se conforma con poco.
En Argentina, el pico de gallo se integra de manera natural en picadas, asados y reuniones informales. Aunque nació en tierras mexicanas, su simpleza y sabor han conquistado mesas de todo el país. Resulta ideal para acompañar carnes a la parrilla, tacos, nachos o simplemente para untar sobre pan fresco.
Su carácter fresco y la ausencia total de cocción lo hacen perfecto para los días de calor, o como alternativa ligera cuando se busca sumar color y frescura al menú. Además, es una opción saludable, baja en calorías y versátil, apta para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas.
Receta de pico de gallo
El pico de gallo es una ensalada cruda y picada, donde el tomate, la cebolla morada, el ají y el cilantro fresco se combinan con jugo de limón y sal. No lleva cocción y se sirve frío, tanto como salsa o guarnición, destacando por su textura crocante, aroma herbal y sabor vibrante.
Tiempo de preparación
- Total: 15 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 0 minutos
Ingredientes
- 3 tomates medianos, firmes y maduros
- 1 cebolla morada chica
- 1 ají jalapeño o ají criollo (puede ser ají verde suave)
- 1 puñado de cilantro fresco
- Jugo de 1 limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva (opcional, para darle mayor untuosidad)
- Sal fina, a gusto
- Pimienta negra recién molida, a gusto
Cómo hacer pico de gallo, paso a paso
- Lavar y secar muy bien los tomates, el ají y el cilantro para asegurar una textura crocante.
- Cortar los tomates en cubos chicos, descartando las semillas si se busca menor jugosidad.
- Picar la cebolla morada en cubos pequeños. Si se prefiere un sabor más suave, dejarla reposar en agua fría 5 minutos y escurrirla.
- Cortar el ají por la mitad, quitar semillas y venas, y picar en cubos pequeños. Usar guantes si el ají es picante para evitar irritaciones en la piel.
- Picar el cilantro fresco, solo las hojas y los tallos finos.
- Unir todos los ingredientes en un bol grande. Si se quiere, añadir el aceite de oliva para aportar brillo y suavidad.
- Exprimir el jugo de limón sobre la mezcla y condimentar con sal y pimienta a gusto.
- Mezclar bien, cubrir con film y llevar a la heladera al menos 10 minutos para que los sabores se integren.
- Servir bien frío como salsa, guarnición o acompañamiento de carnes, tortillas o nachos. Un consejo: probar y ajustar sal, limón o picante antes de llevar a la mesa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta de pico de gallo rinde aproximadamente 4 porciones como acompañamiento. Si se utiliza como salsa para tacos, nachos o carnes, alcanza para 4 personas. Si se sirve como entrada o ensalada, puede rendir para 2 personas en porciones más generosas. Si necesitás más cantidad para una reunión grande, podés duplicar o triplicar los ingredientes sin perder sabor ni textura.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 35 kcal
- Grasas: 1 gr (con aceite)
- Carbohidratos: 6 gr
- Proteínas: 1 gr
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 2 días. No se recomienda freezar, ya que los vegetales perderán textura y soltarán agua.