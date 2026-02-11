Tendencias

Receta de pico de gallo, rápida y fácil

Una salsa fresca que se prepara en minutos y realza cualquier plato con pocos ingredientes

El pico de gallo, receta
El pico de gallo, receta rápida y fácil, resalta por su frescura y color en todo tipo de reuniones informales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frescura y el color del pico de gallo convierten cualquier encuentro en una celebración genuina. Al acercar el bol a la mesa, las charlas se llenan de risas mientras cada quien busca una cucharada generosa de esa mezcla crocante y aromática. La cebolla cruje, el tomate aporta dulzor, el ají despierta el paladar y el limón equilibra todo con su acidez precisa. Es una invitación a volver a servirse, porque nadie se conforma con poco.

En Argentina, el pico de gallo se integra de manera natural en picadas, asados y reuniones informales. Aunque nació en tierras mexicanas, su simpleza y sabor han conquistado mesas de todo el país. Resulta ideal para acompañar carnes a la parrilla, tacos, nachos o simplemente para untar sobre pan fresco.

Su carácter fresco y la ausencia total de cocción lo hacen perfecto para los días de calor, o como alternativa ligera cuando se busca sumar color y frescura al menú. Además, es una opción saludable, baja en calorías y versátil, apta para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas.

Receta de pico de gallo

El pico de gallo es una ensalada cruda y picada, donde el tomate, la cebolla morada, el ají y el cilantro fresco se combinan con jugo de limón y sal. No lleva cocción y se sirve frío, tanto como salsa o guarnición, destacando por su textura crocante, aroma herbal y sabor vibrante.

Tiempo de preparación

  • Total: 15 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 0 minutos
La salsa pico de gallo
La salsa pico de gallo combina tomate, cebolla morada, ají y cilantro fresco con jugo de limón y sal para lograr un sabor vibrante (crédito Freepik)

Ingredientes

  • 3 tomates medianos, firmes y maduros
  • 1 cebolla morada chica
  • 1 ají jalapeño o ají criollo (puede ser ají verde suave)
  • 1 puñado de cilantro fresco
  • Jugo de 1 limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (opcional, para darle mayor untuosidad)
  • Sal fina, a gusto
  • Pimienta negra recién molida, a gusto

Cómo hacer pico de gallo, paso a paso

  1. Lavar y secar muy bien los tomates, el ají y el cilantro para asegurar una textura crocante.
  2. Cortar los tomates en cubos chicos, descartando las semillas si se busca menor jugosidad.
  3. Picar la cebolla morada en cubos pequeños. Si se prefiere un sabor más suave, dejarla reposar en agua fría 5 minutos y escurrirla.
  4. Cortar el ají por la mitad, quitar semillas y venas, y picar en cubos pequeños. Usar guantes si el ají es picante para evitar irritaciones en la piel.
  5. Picar el cilantro fresco, solo las hojas y los tallos finos.
  6. Unir todos los ingredientes en un bol grande. Si se quiere, añadir el aceite de oliva para aportar brillo y suavidad.
  7. Exprimir el jugo de limón sobre la mezcla y condimentar con sal y pimienta a gusto.
  8. Mezclar bien, cubrir con film y llevar a la heladera al menos 10 minutos para que los sabores se integren.
  9. Servir bien frío como salsa, guarnición o acompañamiento de carnes, tortillas o nachos. Un consejo: probar y ajustar sal, limón o picante antes de llevar a la mesa.
La preparación del pico de
La preparación del pico de gallo no requiere cocción y apenas demanda 15 minutos, lo que la convierte en una opción fresca y rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de pico de gallo rinde aproximadamente 4 porciones como acompañamiento. Si se utiliza como salsa para tacos, nachos o carnes, alcanza para 4 personas. Si se sirve como entrada o ensalada, puede rendir para 2 personas en porciones más generosas. Si necesitás más cantidad para una reunión grande, podés duplicar o triplicar los ingredientes sin perder sabor ni textura.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 35 kcal
  • Grasas: 1 gr (con aceite)
  • Carbohidratos: 6 gr
  • Proteínas: 1 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 2 días. No se recomienda freezar, ya que los vegetales perderán textura y soltarán agua.

