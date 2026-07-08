Hallan restos de una joven de 19 años en una vivienda de Álvaro Obregón: detienen a un hombre por presunto feminicidio

Los uniformados aseguraron al hombre de 28 años y realizaron una inspección preventiva en el inmueble. Encontraron los restos de una mujer. (Imagen ilustrativa. Crédito: SSC | redes sociales)

Un hombre de 28 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una joven de 19 años, cuyos restos fueron localizados al interior de una vivienda ubicada en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la corporación, la intervención ocurrió tras una denuncia ciudadana por un posible caso de violencia familiar en un domicilio localizado sobre la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos.

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Una vecina alertó a policías tras escuchar gritos y golpes

Al llegar al inmueble, los oficiales fueron recibidos por una mujer, quien les permitió el acceso y les informó que momentos antes había escuchado gritos y golpes provenientes del domicilio.

La testigo también relató que, al dirigirse al patio trasero, observó a un hombre cargar una bolsa negra e intentar introducirla en una hielera, situación que motivó la intervención de los policías.

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Ante el señalamiento, los uniformados aseguraron al hombre de 28 años y realizaron una inspección preventiva en el inmueble.

Localizaron un machete y restos humanos durante la revisión

Como resultado de la inspección, los policías localizaron un machete y los restos de una mujer de 19 años, por lo que el sitio fue resguardado para permitir el procesamiento de la escena por parte de peritos y personal ministerial.

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El hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha dado a conocer la identidad de la víctima ni del detenido.

Feminicidios deben investigarse con perspectiva de género

De acuerdo con el protocolo vigente en México, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio, con el fin de determinar si existen razones de género en la comisión del delito.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con protocolos especializados para este tipo de investigaciones, los cuales contemplan el procesamiento del lugar de los hechos, la recopilación de evidencia pericial y ministerial, así como la realización de diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y, en su caso, llevar a los responsables ante la justicia.