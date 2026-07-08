Querétaro responde felicitación de Ronaldinho por su 76 años de historia: “La sonrisa del futbol”

l equipo de Querétaro cumplió 76 años en medio de una presencia irregular en la Liga MX Foto: CUARTOSCURO

Querétaro recibió una felicitación de Ronaldinho por sus 76 años de historia y respondió con una referencia directa a la huella que dejó el brasileño: “La sonrisa del futbol”.

El club queretano destacó el lazo con el exjugador a través de un mensaje público este 8 de julio en su cuenta de X (antes Twitter) y posicionó el paso del astro brasileño como uno de los capítulos más recordados para la afición.

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El equipo de Querétaro cumplió 76 años en medio de una presencia irregular en la Liga MX, pero remarcó su vínculo con figuras internacionales. Cabe recordar que el brasileño llegó al club en septiembre de 2014, un fichaje que generó un aumento inmediato en la venta de boletos y camisetas, además de colocar al club en el centro del futbol mexicano.

Querétaro recibió una felicitación de Ronaldinho por sus 76 años de historia y respondió con una referencia directa a la huella que dejó el brasileño: “La sonrisa del futbol” (Captura de pantalla)

Ronaldinho llevó a Querétaro a su primera final de Liga MX

Ronaldinho disputó 29 partidos oficiales con Gallos Blancos, anotó 8 goles y sumó 8 asistencias. Marcó su primer tanto de penal ante Chivas y protagonizó un doblete frente al América en el Estadio Azteca. El brasileño fue pieza clave para que el club alcanzara la final del Clausura 2015, la primera en la historia del equipo.

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En ese torneo, Querétaro perdió la final ante Santos Laguna con un marcador global de 5-3. El astro de Brasil jugó 76 minutos de los 180 disputados en la serie por el campeonato. Al cierre del torneo, el exjugador sudamericano registró cinco goles y tres asistencias en la temporada regular.

zAPOPAN, JALISCO, 21SEPTIEMBRE2014.- Esta tarde en el Estadio Omnilife y en partido correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2014 de la Liga MX, se enfrentan los equipos de las Chivas de Guadalajara frente a Querétaro. En la imagen el jugador Querétaro, Ronaldinho festeja el segundo gol de su equipo. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA /CUARTOSCURO.COM

El legado de Ronaldinho en Querétaro

La llegada de Ronaldinho a Querétaro generó una fiebre de aficionados en la ciudad y en la Liga MX. El club agotó entradas en 48 horas, y la presencia del exjugador del Barcelona atrajo la atención de medios internacionales. Su temporada en México coincidió con la última etapa de su carrera profesional antes de regresar a Brasil con el Fluminense.

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Ronaldinho jugó en los Gallos Blancos de Querétaro 30 partidos, anotó 8 goles y dio 7 asistencias (Foto: Instagram @Ronaldinho)

El brasileño alternó momentos de brillantez con episodios de indisciplina, como reportes tardíos a la pretemporada y ausencias en prácticas. Pese a ello, consolidó a los Gallos Blancos como un punto de referencia para el futbol mexicano y colocó al club en el mapa internacional.

“La sonrisa del futbol”, la respuesta de Querétaro

En la respuesta a la felicitación de Ronaldinho, el club retomó el apodo que acompañó al astro durante su carrera. La referencia a “la sonrisa del futbol” resaltó la memoria de su paso por el Estadio Corregidora. El mensaje del club hizo eco en la afición y en los medios, que recordaron el impacto mediático y deportivo del jugador en la ciudad.

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Foto: CUARTOSCURO

A 76 años de su fundación, Querétaro mantuvo vigente el lazo con Ronaldinho y utilizó su imagen para fortalecer la identidad institucional y la memoria colectiva alrededor del club mexicano.