México

“Lamentables”: así calificó Salinas Pliego los comentarios de Pedro Sola sobre los ‘perrhijos’

Animalistas han pedido que TV Azteca sancione al conductor de Ventaneando por sus dichos

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salinas pliego pedro sola
(X/IG)

La reciente polémica por los comentarios de Pedro Sola sobre los “perrhijos” en televisión nacional escaló hasta involucrar a directivos de alto nivel.

La respuesta de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, fue esperada por miles de internautas y animalistas, quienes exigieron un pronunciamiento sobre el futuro del conductor tras sus declaraciones.

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La reacción del empresario, breve pero contundente, marcó un nuevo capítulo en la discusión pública sobre el papel de las figuras mediáticas y el respeto hacia los animales.

La postura de Ricardo Salinas Pliego

En medio de la presión digital, una usuaria de redes sociales preguntó directamente a Salinas Pliego: “¿Va a hacer algo con Pedro Sola?”.

El empresario respondió a través de X: “Sus dichos fueron lamentables”.

Salinas pliego pedro sola
(Captura de pantalla/X)

Con esa frase, dejó ver su desaprobación ante lo expresado por el conductor, aunque no adelantó si habrá una sanción o medida interna. La publicación, difundida el 8 de julio, fue vista por cientos de miles de personas y generó reacciones divididas: algunos celebraron el señalamiento, mientras otros pidieron acciones más concretas.

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Lo que dijo Pedro Sola y la ola de críticas

La controversia se originó cuando Pedro Sola expresó en “Ventaneando” su molestia por la presencia de perros en comercios y restaurantes.

En sus palabras, “no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada”.

Hombre con bigote y gafas, camisa estampada y chaleco, sentado en sillón y gesticulando. Recuadro muestra perro blanco con pañuelo rojo en transportín
Animalistas arremeten contra Pedro Sola por comentarios de odio contra dueños de perrhijos (Instagram: Pedro Sola / Antara)

Aunque aclaró que se trataba de una expresión de enojo y que no lo haría realmente, la declaración fue calificada como incitación al odio por diversas organizaciones.

El conductor fue más allá al referirse a los dueños: “Si llevas tres en una carreola, también dan ganas de darles un balazo”. La frase, aunque acompañada de una aclaración sobre su literalidad, desató una ola de indignación en redes sociales y puso en entredicho la responsabilidad de los comunicadores en temas sensibles.

Animalistas exigen sanciones y acciones

La reacción de los colectivos animalistas no se hizo esperar. Organizaciones como Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo arrobaban a las cuentas oficiales de TV Azteca y Grupo Salinas, exigiendo una sanción ejemplar y un curso de sensibilización para el conductor.

Desde sus plataformas, recordaron que “la crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar”, y repudiaron los comentarios emitidos en televisión.

La presión también alcanzó a otros integrantes del programa, como Pati Chapoy, quien sugirió que los dueños de “perrhijos” deberían recibir atención psiquiátrica. El debate sobre la libertad de expresión y los límites del humor en medios masivos se intensificó, con llamados a que las figuras públicas asuman el impacto de sus palabras en la sociedad.

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