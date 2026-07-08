No pudo contener el llanto: El tierno momento de Camila Cabello con el hijo de Angélica Vale en el Mundial

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En el Estadio Ciudad de México, una escena inesperada marcó la jornada tras la eliminación de México frente a Inglaterra del Mundial 2026: Camila Cabello protagonizó un momento de consuelo con nada más y nada menos que el hijo de Angélica Vale, quien rápidamente acaparó la atención en redes sociales por su reacción ante la derrota del Tri.

¿Cómo fue el momento entre el hijo de Angélica Vale y Camila Cabello?

La cantante, conocida internacionalmente, se acercó al hijo de Angélica Vale, Daniel Nicolás, en las gradas tras el resultado adverso para la selección mexicana.

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El gesto de Camila, quien brindó palabras de ánimo y apoyo, se volvió viral y generó una ola de reacciones positivas entre los asistentes y usuarios en línea.

El episodio se convirtió en una de las imágenes más compartidas del evento deportivo, desplazando por un instante la conversación sobre la derrota y enfocando la atención en el valor del apoyo emocional durante situaciones difíciles.

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Aficionados celebran en un estadio con camisetas verdes y accesorios tricolor. Un niño llora intensamente. Al percatarse, Camila Cabello voltea y le da palabras de aliento al menor

Muchos asistentes y seguidores destacaron el impacto de la actitud de la artista en un ambiente cargado de emociones.

Quienes presenciaron el acto aseguran que la intervención de Camila Cabello dejó huella en el ambiente del estadio Azteca, demostrando que la empatía puede transformar incluso los momentos de tristeza colectiva. La interacción fue captada por varios espectadores, quienes difundieron fotografías y relatos de lo sucedido.

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La eliminación de México ante Inglaterra generó desazón entre los aficionados, pero el consuelo ofrecido por la cantante a un niño afligido sirvió de recordatorio sobre la importancia de los gestos sencillos en medio de la adversidad.

Esta situación quedó grabada como uno de los detalles más emotivos del encuentro.

CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- El delantero mexicano Raúl Jiménez intenta un tiro de chilena a la salida del inglés Dan Burn durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Inglaterra correspondiente a la fase de 8vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Reacciones en redes y en el estadio Azteca

Las redes sociales no tardaron en amplificar el episodio entre Daniel Nicolás, llenando los timelines de comentarios y mensajes de reconocimiento hacia Camila Cabello.

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Usuarios destacaron la calidez y espontaneidad de la artista, y rápidamente la historia se posicionó entre las más comentadas del día.

Varios internautas subrayaron cómo un instante de generosidad puede dar un giro a la narrativa de un evento que, hasta ese momento, estaba dominado por la tristeza y la decepción tras el resultado deportivo.

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¿Cuál es la relación de Camila Cabello con México?

La relación de Camila Cabello con México trasciende los escenarios y las listas de éxitos internacionales. Aunque la artista consolidó su carrera en Estados Unidos, su historia personal está marcada por un fuerte vínculo con el país latinoamericano: su padre es mexicano y ella pasó parte de su infancia en la Ciudad de México.

Camila Cabello muestra su festejo en un selfie con el brazo levantado y la boca abierta, celebrando un gol de la selección de México durante el Mundial 2026. (Instagram: Camila Cabello)

Esta conexión familiar y cultural ha influido en su identidad y en el desarrollo de su carrera musical.

Durante el Mundial 2026, la cantante volvió a ser tendencia en redes sociales al también celebrar efusivamente la victoria de la selección mexicana sobre Corea del Sur.

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En sus historias de Instagram, compartió su emoción con seguidores de todo el mundo y dejó claro que su lazo con México sigue vivo. “Perdí mi voz, pero valió la pena. ¡Vamos con todo México!”, escribió en la publicación que se volvió viral y reavivó el interés por su historia familiar.

My Oh My conquistó los rankings globales, pero su melodía ya había sonado antes en una grabación limeña de reggae que pocos reconocieron al principio. (Facebook: Camila Cabello)

Cabello ha compartido en varias ocasiones la importancia de sus raíces latinas, recordando que su mudanza a Los Ángeles durante la adolescencia significó un cambio cultural profundo.

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En entrevistas, la cantante ha reflexionado sobre cómo busca mantener viva la cultura latinoamericana que formó parte de su infancia. Este deseo de reconexión se plasmó en su álbum “Familia”, donde experimentó con géneros como la cumbia y el mariachi, colaborando con músicos hispanos.

La reacción de la artista al triunfo de la selección mexicana sirvió para recordar su identidad multicultural y la manera en que su herencia sigue influyendo en su vida y obra. Así, cada vez que México logra un triunfo, Camila Cabello no solo celebra como aficionada, sino como alguien que entiende el significado que estos momentos tienen para millones de personas.

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