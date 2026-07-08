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Emmys 2026: fecha, horario, nominados y dónde ver en México

El evento más grande de la televisión internacional llega este año con varias sorpresas entre los favoritos

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La edición de este año buscará premiar a lo mejor de la televisión internacional. (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)
La edición de este año buscará premiar a lo mejor de la televisión internacional. (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión ha puesto en marcha los engranes para la noche más importante de la pantalla chica. Tras revelarse la lista oficial de los nominados, la expectativa de la industria del entretenimiento se encuentra en su punto más alto.

La edición número 78 de los Premios Primetime Emmy promete consolidar una era dorada para las plataformas de streaming y los canales de cable premium, presentando una contienda feroz entre producciones consolidadas y ambiciosas propuestas debutantes que cautivaron a la audiencia global durante el último año.

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La ceremonia de este año cuenta con una dosis extra de nostalgia y poder televisivo tras confirmarse que la icónica actriz Mariska Hargitay, la eterna detective Olivia Benson de la legendaria serie La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, asumirá el rol de conductora principal por primera vez en su carrera. Con una maestra de ceremonias de tal calibre y un abanico de nominados sumamente reñido, la gala del 2026 se perfila como un evento histórico para la cultura pop.

Mariska Hargitay
La actriz se consagró con su participación en una de las series policiacas más recordadas de los últimos años. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Fecha y horarios para México

La gran noche de los galardones televisivos tendrá lugar el lunes 14 de septiembre de 2026, teniendo como sede el imponente Peacock Theater en el centro de Los Ángeles, California. Como antesala de la gala estelar, la Academia celebrará los Creative Arts Emmy Awards (dedicados a los aspectos técnicos y categorías especializadas) los días 5 y 6 de septiembre.

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Para el público en México, los horarios de transmisión en vivo de la gala principal quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Alfombra Roja: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Ceremonia de Premiación: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México)

¿Dónde ver los Emmys 2026 en México?

A diferencia de Estados Unidos, donde la emisión corre a cargo de la cadena NBC y la plataforma Peacock, los derechos de transmisión para América Latina se mantienen estables.

  • Televisión por cable: El evento se transmitirá completamente en vivo y con traducción simultánea a través de la señal de TNT.
  • Streaming: Para quienes prefieren las plataformas digitales, la gala completa (incluyendo la alfombra roja previa) estará disponible en el catálogo de Max, plataforma que además ofrece la opción de ver el evento en su idioma original.
Una de las estrellas latinas que se presentarán como nominados es el guatemalteco Oscar Isaac. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Una de las estrellas latinas que se presentarán como nominados es el guatemalteco Oscar Isaac. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los grandes protagonistas de las nominaciones

Las nominaciones anunciadas reflejan una competencia polarizada entre gigantes del drama y potencias de la comedia. En el terreno dramático, la aclamada serie de suspenso político The Diplomat (Netflix) y el suntuoso drama de época The Gilded Age (HBO Max) lideran las apuestas, seguidas muy de cerca por fenómenos de fantasía y ciencia ficción como A Knight of the Seven Kingdoms (la más reciente expansión del universo de George R.R. Martin) y la intriga médica de The Pitt.

Por el lado de la comedia, el duelo de titanes se repite. La crudeza gastronómica de The Bear (FX) y el humor ácido de Hacks (Max) vuelven a verse las caras en las categorías principales, aunque tendrán que defender su terreno ante el rotundo éxito de las recién llegadas Margo’s Got Money Troubles y el drama satírico Widow’s Bay.

La serie se convirtió en una de las más vistas en los últimos meses. (HBO MAX)
La serie se convirtió en una de las más vistas en los últimos meses. (HBO MAX)

A continuación, se detallan las nominaciones en las categorías más relevantes de la noche:

Mejor Serie Dramática

  • The Diplomat (Netflix)
  • The Gilded Age (HBO Max)
  • A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)
  • Paradise (Hulu)
  • The Pitt (HBO Max)
  • Pluribus (Apple TV+)
  • Slow Horses (Apple TV+)
  • Your Friends & Neighbors (Apple TV+)

Mejor Serie de Comedia

  • Abbott Elementary (ABC)
  • The Bear (FX)
  • Hacks (HBO Max)
  • Margo’s Got Money Troubles (Apple TV+)
  • Nobody Wants This (Netflix)
  • Only Murders in the Building (Hulu)
  • Shrinking (Apple TV+)
  • Widow’s Bay (Apple TV+)

Mejor Miniserie o Serie de Antología

  • All Her Fault (Peacock)
  • The Beast in Me (Netflix)
  • Beef (Netflix)
  • DTF St. Louis (HBO Max)
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Hulu)

Mejor Actor Principal en Drama

  • Sterling K. Brown — Paradise
  • Gary Oldman — Slow Horses
  • Mark Ruffalo — Task
  • Rufus Sewell — The Diplomat
  • Noah Wyle — The Pitt

Mejor Actriz Principal en Drama

  • Carrie Coon — The Gilded Age
  • Chase Infiniti — The Testaments
  • Keri Russell — The Diplomat
  • Rhea Seehorn — Grafted
  • Zendaya — The Drama

Mejor Actor Principal en Comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
  • Steve Carell — Rooster
  • Matthew Rhys — Widow’s Bay
  • Jason Segel — Shrinking
  • Martin Short — Only Murders in the Building

Mejor Actriz Principal en Comedia

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri — The Bear
  • Elle Fanning — The Chair Company
  • Lisa Kudrow — Margo’s Got Money Troubles
  • Jean Smart — Hacks

Con las cartas puestas sobre la mesa, inicia la cuenta regresiva oficial. Las votaciones finales por parte de los miembros de la academia se llevarán a cabo durante el mes de agosto, dejando todo listo para que el próximo 14 de septiembre descubramos qué producciones se inmortalizarán con la codiciada estatuilla dorada.

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