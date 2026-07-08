Designan a mexicano como nuevo relator especial de la ONU para Libertad de Expresión: ¿Quién es Leopoldo Maldonado?

Leopoldo Maldonado es el primer mexicano en ser designado relator de la ONU para la Libertad de Expresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas designó a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, actual Director Regional de Article 19, como nuevo Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión.

Esto, en un contexto donde México registra la mayor violencia letal contra la prensa en América Latina, con siete asesinatos y una desaparición de periodistas documentados solo en 2025, según la misma organización.

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El nombramiento de Maldonado, realizado durante la 62ª sesión del Consejo, lo convierte en el primer mexicano en encabezar este mandato internacional, enfocado en la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

La Relatoría Especial es uno de los mecanismos independientes de la ONU que observa, documenta y formula recomendaciones en materia de derechos humanos.

La organización subrayó que mantendrá su labor de defensa e impulsará su estrategia global en colaboración con sus equipos en Asia, África, Europa y las Américas.

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Precisó que Leopoldo Maldonado permanecerá como director regional de ARTICLE 19 México y Centroamérica mientras inicia un proceso de transición encabezado por el Consejo Consultivo Regional.

En los próximos meses se informarán detalles y ajustes institucionales derivados de su designación.

¿Quién es Luis Maldonado?

De acuerdo con ARTICLE 19 México y Centroamérica, Maldonado suma una trayectoria dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acompañamiento de quienes han enfrentado violaciones a derechos humanos.

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Maldonado es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana León y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Ha impartido clases en la IBERO CDMX, donde su trabajo se ha vinculado a la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y la protección de periodistas.

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Su carrera comenzó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde trabajó como abogado defensor entre 2008 y 2013 en temas de derechos sociales y acceso a la justicia.

Posteriormente, se integró a ARTICLE 19 como oficial del programa legal y subdirector regional, participando en estrategias jurídicas para la defensa de periodistas.

¿Cuáles serán sus funciones y retos en la ONU?

Como Relator Especial, Maldonado tendrá la responsabilidad de monitorear la situación de la libertad de opinión y de expresión en distintos países, realizar visitas oficiales, elaborar informes temáticos y presentar recomendaciones a los Estados para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales.

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También podrá emitir comunicaciones a gobiernos y presentar informes ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.

En el contexto global, el mandato adquiere relevancia ante las agresiones contra periodistas, la vigilancia digital y las restricciones al derecho a informar y ser informado.

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A lo largo de su carrera, Maldonado ha denunciado la violencia contra periodistas y la impunidad en los ataques a la prensa, además del uso de mecanismos de censura y vigilancia digital.

ARTICLE 19 consideró este nombramiento un motivo de orgullo y un reconocimiento al trabajo colectivo desarrollado durante casi dos décadas junto con periodistas, organizaciones aliadas y comunidades en la región.

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