Aficionados imitan el festejo vikingo de la Selección de Noruega tras el triunfo de México en el Mundial

El triunfo de México sobre República Checa dejó un hecho que desató furia en las redes sociales: Aficionados mexicanos celebraron como los fanáticos de Noruega al estilo Vikingo (Especial)

El triunfo de la Selección Mexicana sobre República Checa en el Mundial 2026 provocó una reacción inesperada. Aficionados en la Ciudad de México celebraron imitando el ya característico festejo vikingo, popularizado por la Selección de Noruega en ediciones anteriores.

La escena se volvió tendencia en redes sociales y se consolidó como una de las imágenes más compartidas tras el silbatazo final.

México logró la victoria con marcador de 3-0 en el Estadio Ciudad de México y con ello aseguró un lugar en la siguiente ronda. La Selección Nacional marcó con tantos de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Este resultado selló una fase de grupos perfecta: el equipo ganó sus tres partidos, algo que nunca había conseguido en una Copa del Mundo.

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Una multitud de personas se congrega en una calle mojada y bajo la lluvia. Muchos individuos visten camisetas verdes y algunos portan banderas mexicanas. Se observan varias personas sentadas en el pavimento húmedo, formando una fila prolongada. Otros individuos tocan tambores. Hay estructuras de escenario y vallas metálicas presentes. Las escenas, registradas de noche, muestran luces urbanas de fondo. Esto documenta la cobertura de un evento público al aire libre.

México firmó su mejor arranque en Mundiales

El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó al último partido de la fase de grupos tras vencer primero a Sudáfrica. El debut de México en el torneo mundialista se dio el 12 de junio, cuando venció 2-0 al cuadro africano. Los goles corrieron a cargo de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

En el segundo duelo, México enfrentó a Corea del Sur y sumó otra victoria consecutiva. El marcador terminó 1-0 a favor del Tricolor, con un gol de Luis Romo en el minuto 68. Cabe recordar que el partido se jugó en el Estadio Akron, en Guadalajara, y presentó momentos de tensión, pero la defensa mexicana mantuvo el resultado sin mayores sobresaltos.

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Jugadores de México celebran este miércoles, al finalizar un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Récord y expectativa para la siguiente ronda

Con la victoria sobre República Checa, México firmó un récord histórico: por primera vez en su historia, ganó sus tres partidos de fase de grupos en un Mundial. El equipo anotó seis goles y no recibió ninguno en esta primera etapa del torneo.

El mecanismo de la FIFA establece que el rival de México debe ser el tercer lugar de uno de los Grupos C, E, F, H o I. Esto descarta cualquier enfrentamiento con terceros lugares provenientes de otros sectores.

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Actualmente, Escocia ocupa el tercer lugar del Grupo C, lo que la perfila como el rival más probable para la selección mexicana en la próxima ronda. Sin embargo, la definición del cuadro aún depende de los partidos pendientes.

Festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia. (Luz Coello/Infobae)

La posibilidad de que México enfrente a otro equipo, como Ecuador del Grupo E, sigue abierta. El resultado del encuentro entre Japón y Suecia en el Grupo F será determinante, ya que el tercer puesto de ese grupo también podría convertirse en el adversario del conjunto azteca.

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El festejo vikingo de Noruega

La afición noruega, fuera del terreno de juego durante la Copa del Mundo 2026, ha destacado por este singular festejo: ya sea sentados o hombro con hombro, miles de hinchas y jugadores celebran cada triunfo con un movimiento sincronizado, como si todos viajaran en un antiguo barco vikingo. El lunes pasado repitieron esta celebración tras vencer a Senegal y aseguraron su pase a la siguiente ronda.

Festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia. (Luz Coello/Infobae)

Al finalizar el encuentro del lunes, Martin Odegaard, capitán de Noruega, acudió a una de las cabeceras del estadio de Nueva Jersey y tomó uno de los tambores que la afición noruega había llevado al recinto. Siguiendo el ritmo del instrumento, tanto él como el resto de los jugadores se acomodaron sobre el césped y simularon remar como en un barco, gesto que los seguidores noruegos presentes imitaron de inmediato.

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