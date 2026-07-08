Cuánto dinero hubieran ganado los ladrones de esculturas de Leonora Carrington y Remedios Varo en San Cosme de haberlas vendido

Aunque este miércoles 8 de julio la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó la detención de un presunto implicado en el saqueo, las esculturas y placas conmemorativas aún no han sido recuperadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robo de las esculturas de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, ubicada en San Cosme, alcaldía Cuauhtémoc, no solo causó indignación entre la comunidad católica y el sector cultural, sino que también abrió la pregunta sobre el valor económico que tendrían las piezas de Leonora Carrington y Remedios Varo.

Aunque este miércoles 8 de julio la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó la detención de un presunto implicado en el saqueo, las esculturas y placas conmemorativas aún no han sido recuperadas. Las investigaciones continúan para localizar el resto de las piezas y determinar si participaron más personas en el robo.

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De acuerdo con estimaciones difundidas por medios especializados y autoridades eclesiásticas, el conjunto de objetos robados tendría un valor que oscila entre 150 mil y 200 mil pesos, por lo que, de haber logrado comercializarlos en el mercado ilegal, los delincuentes habrían obtenido una importante suma de dinero.

Imágenes de videovigilancia nocturna capturaron a una persona mientras robaba las esculturas y placas de la iglesia. Video: X/@PadreJosedeJes

¿Cuánto dinero hubieran ganado por vender las esculturas robadas?

Hasta el momento no existe un avalúo oficial público emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) o por peritos especializados. Sin embargo, distintas fuentes coinciden en que el monto supera ampliamente los cien mil pesos.

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Las estimaciones conocidas son las siguientes:

Más de 150 mil pesos , según información difundida por el sacerdote José de Jesús Aguilar y retomada por diversos medios.

Alrededor de 150 mil pesos , de acuerdo con reportes derivados de la investigación de la SSC .

Cerca de 200 mil pesos, según otra estimación publicada por medios capitalinos.

En otras palabras, si los responsables hubieran conseguido colocar todas las piezas en el mercado negro, el botín habría rondado entre 150 mil y 200 mil pesos, equivalente al precio de un automóvil compacto nuevo o varios años del salario mínimo de un trabajador mexicano.

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No obstante, especialistas en patrimonio cultural advierten que el verdadero valor de estas obras es prácticamente incalculable, ya que forman parte del patrimonio histórico, artístico y religioso de la capital.

¿Qué piezas fueron robadas en la iglesia de San Cosme?

El robo ocurrió durante la madrugada del martes 7 de julio en la histórica parroquia ubicada sobre la avenida Ribera de San Cosme.

Entre las piezas sustraídas se encuentran:

Una escultura Perro Negro , de Leonora Carrington .

Una escultura inspirada en la pintura " Mujer saliendo del psicoanalista" , un famoso óleo sobre tela de Remedios Varo , llevada al bronce por el artista César Ruiz Cureño .

Dos esculturas de ángeles de bronce.

Cinco placas conmemorativas de bronce relacionadas con la historia del recinto y con la presencia de Carrington y Varo en la colonia San Rafael.

Las imágenes de videovigilancia muestran cómo al menos un sujeto arrancó las piezas de sus bases y las colocó en bolsas antes de abandonar el lugar.

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Tras denunciar el robo, el sacerdote José de Jesús Aguilar pidió públicamente que nadie compre las esculturas si le son ofrecidas, pues se trata de bienes robados y fácilmente identificables.

Ya hay un detenido, pero las esculturas siguen desaparecidas

La mañana de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la captura de un hombre de 26 años, identificado como probable participante en el robo.

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La detención fue posible gracias al seguimiento realizado mediante cámaras de videovigilancia y trabajos de inteligencia. Durante el aseguramiento también le fueron encontradas dosis de aparente marihuana, mientras continúan las investigaciones para localizar al resto de los involucrados y recuperar las piezas robadas.

Hasta el cierre de esta edición, las esculturas permanecían desaparecidas.

¿Por qué las obras de Leonora Carrington son tan valiosas?

Más allá de su valor económico, las obras vinculadas con Leonora Carrington poseen una enorme relevancia artística e histórica.

La artista británico-mexicana es considerada una de las máximas exponentes del surrealismo en el siglo XX. Llegó a México durante la Segunda Guerra Mundial y desarrolló aquí gran parte de su producción artística, convirtiéndose en una figura esencial de la cultura nacional.

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Sus esculturas monumentales pueden encontrarse en espacios públicos y museos de diversas ciudades, mientras que sus pinturas y dibujos alcanzan regularmente precios millonarios en subastas internacionales.

En el caso de la pieza robada en San Cosme, además de su autoría, posee un importante valor simbólico por formar parte de un conjunto artístico instalado en una de las parroquias más emblemáticas de la capital y por rendir homenaje a la estrecha relación que Leonora Carrington y Remedios Varo mantuvieron con la colonia San Rafael.

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Por ello, las autoridades han insistido en que estas obras difícilmente podrían venderse de manera legal y han solicitado a galerías, coleccionistas y ciudadanía reportar cualquier intento de comercialización, ya que forman parte del patrimonio cultural cuya recuperación sigue siendo una prioridad.