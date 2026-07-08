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YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

La influencer dejó boquiabiertos a los fanáticos de CR7 luego de contar una de las anécdotas más increíbles de su carrera

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Collage de dos fotos: Cristiano Ronaldo en primer plano con camiseta de fútbol de Portugal; una mujer con cabello castaño, pendientes y ear cuff.
La actriz e influencer contó una anécdota en donde se negó a conocer a uno de los mayores exponentes del futbol actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YosStop rechazó conocer a Cristiano Ronaldo después de viajar a Madrid para grabar un comercial en el que también participó el futbolista portugués. La influencer mexicana contó que, al terminar la filmación, le ofrecieron quedarse un día más en España para verlo en persona, pero prefirió tomar su vuelo de regreso.

La creadora de contenido relató en un podcast de Alex Strecci que una marca internacional la contrató para viajar a España y aparecer en un anuncio junto con Cristiano Ronaldo. Aunque ambos formaron parte del mismo proyecto, no coincidieron de forma directa durante el rodaje.

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Según contó, alguien del equipo le planteó la posibilidad de quedarse un día más para conocer al delantero. Su respuesta fue: “Me dijeron: ‘Te puedes quedar un día más para conocer a Cristiano’. Y les dije: ‘No, regrésenme al avión’”.

La influencer explicó que su decisión obedeció a que no le gusta el futbol y no tenía interés en extender el viaje por ese motivo. “Como no soy fan del fútbol, la verdad no me interesó. Me regresé, me pagaron muy bien y ya”, dijo.

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YosStop, portada
La creadora de contenido ha estado envuelta en una serie de escándalos. (Foto: Instagram/@justyoss)

Qué contó YosStop sobre el comercial en Madrid

De acuerdo con su versión, una marca internacional la llevó a Madrid, España para grabar un comercial en el que también participaba Cristiano Ronaldo. Sin embargo, sus tiempos no coincidieron durante la grabación.

La oferta para conocer al jugador surgió cuando la filmación ya había terminado. Es decir, el encuentro no formaba parte del trabajo original, sino de una propuesta posterior del equipo.

Una entrevista la creadora de contenido reveló que tuvo la opción de tener un acercamiento con el astro luso. (Fragmento Podcast: Streccitown)

La frase que desató reacciones en redes

Otra de las frases que más circuló fue: “Cristiano ni siquiera sabe que lo rechacé”. Con ese comentario, YosStop subrayó que el futbolista nunca se enteró de la decisión.

La historia provocó reacciones en internet entre seguidores de CR7 y usuarios que destacaron la franqueza con la que la influencer contó el episodio. La conversación se centró en que dejó pasar una oportunidad que muchos habrían querido tener.

¿Quién es YosStop?

Yoseline Hoffman Badui, conocida en el entorno digital como YosStop, es una creadora de contenido, vlogger e influencer mexicana. Nacida en la Ciudad de México, saltó a la fama a principios de la década de 2010 a través de YouTube, convirtiéndose en una de las figuras pioneras del entretenimiento digital en el país. Su contenido original se caracterizaba por sketches de comedia, videoblogs diarios y críticas ácidas a fenómenos de la cultura pop, lo que la llevó a acumular millones de seguidores, principalmente jóvenes.

Sin embargo, su carrera dio un vuelco drástico debido a graves problemas legales:

En junio de 2021 fue detenida por las autoridades de la Ciudad de México bajo cargos de pornografía infantil. Esto ocurrió tras haber almacenado y descrito públicamente en uno de sus videos la agresión sexual sufrida por una menor de edad. Permaneció recluida durante cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla. Salió libre en noviembre de 2021 luego de que el delito fuera reclasificado a discriminación y tras llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima, el cual incluyó una disculpa pública, donaciones y la reestructuración del enfoque de sus contenidos.

Especial
Sus problemas legales la llevaron a estar recluida en la cárcel.

Tras años de cumplir con las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso, en enero de 2025 se decretó el sobreseimiento del caso, lo que legalmente equivale a una sentencia absolutoria.

A raíz de sus experiencias legales, YosStop ha intentado reformular su presencia pública. Estudió la carrera de Psicología, abrió un proyecto enfocado en la salud mental llamado “Yo soy balance” y ha compartido públicamente su faceta como madre de su hija Amyra, junto a su esposo Gerardo González. En el ámbito profesional, ha anunciado la preparación de un libro en el que relatará su vivencia durante el encarcelamiento y el proceso de reconstrucción de su vida

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