David Faitelson explota contra los detractores de Argentina y Messi por el triunfo ante Egipto: “Déjense de estupideces”

David Faitelson aseguró que ha sido un buen inicio del Mundial 2026 (X@DavidFaitelson_)

David Faitelson explotó contra los críticos de Lionel Messi y Argentina luego de que la Albiceleste remontara a Egipto en los Octavos de Final del Mundial 2026.

El periodista deportivo publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje dirigido a quienes cuestionaron el pase del equipo sudamericano a los Cuartos de Final del Mundial, señalando que algunos “bobitos” critican supuestas ayudas arbitrales al equipo sudamericano. Faitelson pidió dejar de lado este tipo de comentarios y advirtió que quienes apuntan a la polémica arbitral podrían arrepentirse de no valorar la magnitud futbolística de Lionel Messi.

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“Algunos “bobitos” se detienen para señalar supuestos temas arbitrales y aparentes ayudas a Argentina. Déjense de estupideces. Se van a arrepentir de no apreciar la magnitud de un futbolista llamado Lionel Messi", escribió Faitelson.

David Faitelson explotó contra los críticos de Leonel Messi y Argentina luego de que la Albiceleste remontara a Egipto en los Octavos de Final del Mundial 2026 (captura de pantalla)

El partido entre Argentina y Egipto en Atlanta estuvo marcado por la controversia debido a decisiones del árbitro francés François Letexier, designado por la FIFA para el encuentro. La terna arbitral europea ya había sido protagonista de debates previos y la actuación de Letexier generó reacciones en redes sociales por jugadas discutidas a favor de la selección argentina.

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La publicación de Faitelson refleja la división de opiniones en torno al desempeño arbitral y al impacto de Lionel Messi en el torneo. Mientras algunos usuarios y analistas ponen en duda la legitimidad del triunfo argentino por presuntas decisiones polémicas, otros, como Faitelson, subrayan la importancia de reconocer el legado del capitán argentino más allá de cualquier controversia puntual

Selección de Argentina recibe críticas en redes sociales

La Selección Argentina enfrentó una ola de críticas en redes sociales tras su victoria de 3-2 sobre Cabo Verde en el Mundial 2026. Usuarios de plataformas como Twitter (X) publicaron videos y comentarios que cuestionan diversas decisiones arbitrales, sugiriendo un presunto favoritismo hacia la Albiceleste. El debate digital colocó a “La Albiceleste” entre las principales tendencias globales, con reclamos que apuntan directamente a la actuación de los jueces durante el partido.

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Argentina contra Egipto - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 7 de julio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, celebra tras el partido la clasificación de su selección para los cuartos de final del Mundial. REUTERS/Marco Bello

Entre las acciones más señaladas por la afición digital se encuentran las faltas en el mediocampo. Según los críticos, el árbitro sancionó con exceso de rigor las infracciones cometidas sobre Lionel Messi, favoreciendo así a los sudamericanos en jugadas divididas. La controversia aumentó con el segundo gol argentino ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final, pues algunos usuarios consideran que existe fuera de juego posicional, lo cual debió invalidar la anotación.

Otra jugada que encendió la discusión es un tiro libre cobrado por Messi mientras el portero de Cabo Verde acomodaba la barrera. Sectores en redes catalogaron esta acción como “anti fairplay”, generando opiniones divididas sobre la ética deportiva en el encuentro. La suma de estos episodios mantiene vigente el debate sobre la imparcialidad arbitral en favor del equipo de Scaloni.

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