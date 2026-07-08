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¿Se mudará a México? Natalia Jiménez revela qué pasará con su hija tras ganar la custodia en EEUU

La cantante compartió emocionada que logró un avance clave para cambiar de residencia junto a la menor y dejar atrás años de procesos legales

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Natalia Jiménez – concierto en Lima – Perú – entretenimiento – 8 enero
Natalia Jiménez informa que un juez en Estados Unidos acepta su petición para mudarse junto a su hija Alessandra. - (Difusión)

Natalia Jiménez reveló una noticia que calificó como uno de los momentos más importantes de su vida: un juez en Estados Unidos aceptó su petición para mudarse junto a su hija Alessandra. La cantante explicó que esta decisión representa un nuevo comienzo para ambas después de varios años enfrentando una complicada batalla legal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la intérprete recordó que durante este proceso vivió momentos de gran dificultad, incluyendo una etapa en la que enfrentó problemas económicos y críticas públicas. Sin embargo, aseguró que ahora busca enviar un mensaje de esperanza a otras madres que atraviesan situaciones similares.

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La artista española agradeció el apoyo que recibió durante este camino, especialmente de su familia, su abogada Susan Klock y de las personas que le enviaron mensajes de ánimo y oraciones desde distintos países. Con evidente emoción, señaló que esta resolución permitirá que ella y Alessandra puedan construir una nueva etapa con mayor tranquilidad.

Natalia Jiménez revela el cambio que esperaba para su hija

Comunicado de Natalia Jiménez

En su publicación, Natalia Jiménez explicó que durante años estuvo involucrada en distintos procesos legales relacionados con la crianza de Alessandra. La cantante detalló que entre sus objetivos estaba poder tomar decisiones importantes sobre la vida de su hija y contar con mayor libertad para organizar su futuro.

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“Desde hace varios años he estado en una batalla legal por tener los derechos para la crianza de mi hija”, explicó la artista. También mencionó que buscaba tener la posibilidad de viajar con ella a México, elegir aspectos relacionados con su educación y recuperar gastos de manutención destinados a su crianza.

La cantante describió el camino como una etapa “larga, difícil y cara”, especialmente por los procesos que tuvo que enfrentar en Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que la resolución obtenida representa un avance que cambia el panorama para su familia.

La cantante agradece el apoyo recibido durante años

Natalia Jiménez – concierto en Lima – Perú – entretenimiento – 8 enero
La cantante asegura que la resolución abre un nuevo comienzo tras varios años de batalla legal por la crianza de Alessandra. (Difusión)

Natalia Jiménez destacó que este resultado no habría sido posible sin el respaldo de las personas que permanecieron a su lado durante el proceso. La artista mencionó especialmente a sus padres y a su abogada Susan Klock, a quien reconoció por acompañarla en cada etapa de la lucha legal.

“Todo esto se ha logrado gracias al esfuerzo de muchos años peleando”, expresó la cantante al hablar del camino recorrido. Además, agradeció a quienes la apoyaron desde distintos lugares, entre ellos México, Los Ángeles, Colombia, Puerto Rico, España y Miami.

La intérprete también recordó que hace seis años atravesaba una situación completamente diferente, marcada por la bancarrota y las burlas. Por ello, decidió compartir su experiencia como un mensaje de fortaleza para quienes enfrentan momentos complicados y necesitan mantener la esperanza.

Un nuevo capítulo para Natalia Jiménez y Alessandra

Natalia Jiménez menciona que busca la posibilidad de viajar con Alessandra a México, definir aspectos de su educación y recuperar gastos de manutención. - - Natalia Jimenez. REUTERS/Danny Moloshok
Natalia Jiménez menciona que busca la posibilidad de viajar con Alessandra a México, definir aspectos de su educación y recuperar gastos de manutención. - - Natalia Jimenez. REUTERS/Danny Moloshok

Con la autorización del juez para relocalizarse junto a su hija, Natalia Jiménez aseguró que ahora podrán planificar una vida con menos obstáculos y más estabilidad. La cantante destacó que su principal deseo es que Alessandra pueda crecer en un entorno con menos conflictos.

“El día de hoy es un día muy importante para mí, muy feliz para nuestra familia”, comentó al hablar sobre la resolución. También señaló que este cambio les permitirá vivir juntas sin tantas dificultades y avanzar hacia una nueva etapa.

La noticia marca un momento significativo en la vida personal de Natalia Jiménez, quien durante años mantuvo una disputa legal con Daniel Trueba, su exesposo. Ahora, la cantante celebra un paso que considera fundamental para el bienestar de su hija y agradece a quienes la acompañaron durante el proceso.

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