Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

Foto: SSP Sinaloa

Un operativo en la torre de condominios Paralela Parque Residencial, del sector Humaya de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo cuatro hombres detenidos con armamento. En este hecho, de acuerdo con medios locales, también habría resultado abatido un presunto líder criminal, aunque las autoridades han negado la neutralización de una persona en el lugar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, el operativo se efectuó derivado de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la presencia de personas armadas en la torre de condominios.

PUBLICIDAD

Elementos de la SSP, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano y elementos de seguridad federal, acudieron al sitio e implementaron un operativo de búsqueda.

Al ingresar al estacionamiento del inmueble, los elementos detectaron la presencia de civiles armados, quienes intentaron huir al abordar dos vehículos pero les fue impedido.

PUBLICIDAD

(Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Cuatro detenidos y un arsenal decomisado

Como resultado del operativo, cuatro hombres fueron detenidos y les aseguraron un arsenal compuesto por:

1 ametralladora calibre 5.56x45 mm

6 fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm

1 fusil AR-15 calibre 5.56x45 mm

36 cargadores calibre 7.62x39 mm

6 cargadores calibre 5.56x45 mm

2 cintas eslabonadas calibre 5.56x45 mm

2 cintas eslabonadas calibre .50

Foto: SSP

380 cartuchos calibre 5.56x45 mm

2 mil 990 cartuchos calibre 7.62x39 mm

91 cartuchos calibre .50

2 granadas de mano de fragmentación

4 chalecos tácticos

6 placas balísticas

100 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 50 gramos

Además, fueron asegurados los dos vehículos en los que intentaron huir de los condominios.

1 vehículo marca Chevrolet, línea Aveo, sin reporte de robo

1 vehículo marca Nissan, línea Versa, sin reporte de robo.

Tanto los detenidos como los objetos decomisados fueron puestos ante el agente del Ministerio Público para las investigaciones.

Un posible abatido que las autoridades no confirman

Fotografía de archivo de soldados del Ejército Mexicano que vigilan la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) tras la captura y traslado de Néstor Isidro García El Nini, presunto jefe de seguridad del grupo criminal de Los Chapitos, en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Medios locales como Noroeste y Los Noticieristas han reportado que en el mismo operativo fue abatido un hombre, quien de manera preliminar fue identificado como presunto líder criminal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos, horas después de la detención de los cuatro hombres y al continuar con la revisión del edificio, los uniformados habrían sido agredidos por un hombre que se encontraba en uno de los departamentos. Al repeler el ataque, el sujeto falleció.

Infobae México consultó a la SSP, Fiscalía de Sinaloa y a la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener mayores datos sobre la presunta persona abatida, pero solo la primera negó el hecho y las dos restantes no quisieron responder.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que solo abrió una carpeta de investigación por la localización de una persona sin vida en la colonia Salvador Alvarado de Culiacán.

Noroeste dio a conocer que el hombre abatido sería líder de una célula delictiva, quien algunas versiones extraoficiales refieren se trataría de “El Texas”, presunto operador de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, aunque la información no fue confirmada por ninguna autoridad al cierre de la nota.

PUBLICIDAD

En mayo de 2025 fue abatido “La Perris”, jefe de seguridad de Los Chapitos

Foto: Especial

Una de las más recientes bajas que registró la facción de Los Chapitos fue el abatido de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “La Perris” o “El 27″, su entonces jefe de seguridad.

Fue durante una acción realizada el 23 de mayo de 2025 por parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en el municipio de Navolato, Sinaloa, donde el líder criminal falleció tras enfrentarse con los militares.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 1 millón de dólares por información que condujera a su captura al identificar que asumió un papel más relevante dentro de la estructura de Los Chapitos tras el arresto de El Nini en 2023. Antes de ese ascenso, se desempeñaba como jefe de seguridad personal de este criminal y gestionaba operaciones de tráfico de drogas.

Su historial incluye actos de extrema violencia: según la misma acusación, en 2022 torturó y asesinó a una mujer mediante la inyección de dosis letales de fentanilo, y realizó experimentos similares en otras personas que se encontraban atadas.

PUBLICIDAD

En el Culiacanazo de 2019, un enfrentamiento armado que paralizó la ciudad de Culiacán, aparece en un video disparando un arma calibre .50 contra soldados. También se le vincula con la batalla de junio de 2020 en Tepuche, donde Los Chapitos se enfrentaron a Los Rusos, otra facción del cártel.